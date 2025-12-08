Πάνω από 1.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία, στη Σρι Λάνκα, στη Μαλαισία, στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ εξαιτίας σειράς τροπικών καταιγίδων και βροχών του μουσώνα.

Ο απολογισμός των θυμάτων των πλημμυρών και των κατολισθήσεων που έπληξαν το μεγάλο νησί Σουμάτρα της Ινδονησίας έγινε ακόμη πιο βαρύς σήμερα, φθάνοντας τους 950 νεκρούς και τους 5.000 τραυματίες, ανακοίνωσε η ινδονησιακή υπηρεσία διαχείρισης καταστροφών (BNPB).

Η καταστροφή έπληξε τρεις επαρχίες της Σουμάτρας, όπου σαρώθηκαν σπίτια, δρόμοι, δίκτυα επικοινωνιών και δημόσιες υποδομές.

Εξακολουθούν να αγνοούνται 274 άνθρωποι, τόνισε ακόμη η BNPB.

Συνολικά, πάνω από 1.800 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην Ινδονησία, στη Σρι Λάνκα, στη Μαλαισία, στην Ταϊλάνδη και στο Βιετνάμ εξαιτίας σειράς τροπικών καταιγίδων και βροχών του μουσώνα, που είχαν αποτέλεσμα να σημειωθούν κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες.

Το κόστος της ανοικοδόμησης στις τρεις επαρχίες της Σουμάτρας ενδέχεται να φτάσει τα 51,82 τρισεκατομμύρια ρουπίες (3,1 δισεκ. δολάρια), εκτίμησε χθες βράδυ ο Σουχαριάντο, ο επικεφαλής της BNPB, που όπως και πολλοί συμπατριώτες του χρησιμοποιεί μόνο ένα όνομα.

Η επαρχία Ατσέχ, στο δυτικό άκρο του νησιού, που είχε βυθιστεί στο πένθος όταν την έπληξαν ο σεισμός και το τσουνάμι του 2004, ήταν αυτή που υπέστη το βαρύτερο πλήγμα, με 386 θανάτους και εκατοντάδες χιλιάδες εξαναγκαστικά εκτοπισμένους.

Η επαρχία αντιμετωπίζει «ελλείψεις στα πάντα, πάνω απ’ όλα ιατρικού προσωπικού. Μας λείπουν γιατροί», τόνισε σε δημοσιογράφους ο κυβερνήτης στην Ατσέχ, ο Μουζακίρ Μανάφ.

Πρόσθεσε πως υπάρχει μεγάλη ανάγκη για «φάρμακα» και άλλα είδη.

Σε μεγάλο μέρος της Ασίας βρίσκεται το τρέχον διάστημα σε εξέλιξη η περίοδος των μουσώνων, που είναι από τη μια απόλυτα απαραίτητη για τις καλλιέργειες ρυζιού αλλά από την άλλη προκαλεί συχνά πλημμύρες.

Σύμφωνα με ειδικούς, η κλιματική αλλαγή προκαλεί πολύ πιο ισχυρές βροχές, καθώς η πιο θερμή ατμόσφαιρα συγκρατεί περισσότερη υγρασία και οι υψηλότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια των θαλασσών ενισχύουν τις καταιγίδες και τα ακραία καιρικά φαινόμενα.

Στην Ινδονησία, οικολόγοι, ειδικοί, ακόμη και η κυβέρνηση σημείωσαν πως η αποψίλωση των δασών ήταν ανάμεσα στις βασικές αιτίες για τις καταστροφικές κατολισθήσεις και ξαφνικές πλημμύρες στη Σουμάτρα.

