Στη Βουλή συζητείται το νομοσχέδιο για το "AI Factory", μια νέα ψηφιακή υποδομή τεχνητής νοημοσύνης, όπως είπε ο υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Όπως διευκρίνισε, δεν πρόκειται για «εργοστάσιο» με τη στενή έννοια του όρου, αλλά για μια μεγάλη υποδομή υψηλής υπολογιστικής ισχύος, με κεντρικό κόμβο τον νέο υπερυπολογιστή «Δαίδαλο» που δημιουργείται στο Λαύριο.

Ο υφυπουργός τόνισε ότι στόχος είναι η δημιουργία ενός οικοσυστήματος νεοφυών επιχειρήσεων, ερευνητικών κέντρων και πανεπιστημίων, που θα μπορούν να χρησιμοποιούν δωρεάν τις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης. Το εγχείρημα θα διαχειρίζεται ο «Φάρος», μια εταιρεία που υπάγεται κατά 70% στο Υπερταμείο και κατά 30% στο Δημόσιο, ώστε, όπως σημείωσε, να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στις συνεργασίες και στις επενδύσεις. «Αυτό δεν μπορεί να γίνει με ρυθμούς ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε.

Νέα κάρτα αναπηρίας και ψηφιακός βοηθός υγείας

Στον τομέα της υγείας, ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε στη χθεσινή παρουσίαση της νέας Κάρτας Αναπηρίας, αλλά και στη σημερινή παρουσίαση, μαζί με το υπουργείο Υγείας, του ψηφιακού βοηθού υγείας, ο οποίος ενσωματώνεται στον ηλεκτρονικό φάκελο υγείας. Η εφαρμογή θα επιτρέπει στους πολίτες να ζητούν άμεσα στοιχεία όπως:

τιμές σακχάρου από παλαιότερες εξετάσεις,

πληροφορίες για εμβολιασμούς,

φάρμακα που έχουν χορηγηθεί,

υπενθυμίσεις προσυμπτωματικού ελέγχου.

«Δεν δίνει ιατρικές συμβουλές - αυτές τις δίνουν οι γιατροί», υπογράμμισε, διευκρινίζοντας ότι τα δεδομένα είναι προσβάσιμα μόνο από τους γιατρούς που παρακολουθούν τον ασθενή και υπάρχει πλήρης καταγραφή κάθε πρόσβασης.

Σχετικά με το θέμα της πρόσβασης ανηλίκων στα social media, ο υφυπουργός σχολίασε την απόφαση της Αυστραλίας για πλήρες μπλοκάρισμα σε μαθητές. Όπως είπε, η Ελλάδα είναι έτοιμη «αύριο το πρωί» να παρέχει στις πλατφόρμες την πραγματική ηλικία των χρηστών, εφόσον αυτό νομοθετηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο. «Τα μεγέθη μας είναι μικρά για να επιβάλουμε μόνοι μας κανόνες στις πλατφόρμες», σημείωσε, αλλά τόνισε ότι η χώρα πιέζει για ταχεία ευρωπαϊκή απόφαση.

«Έξυπνες» κάμερες

Για το ζήτημα των καμερών στους δρόμους, ο κ. Παπαστεργίου περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση:

30 κάμερες στην Αττική Οδό,

12 σταθερές κάμερες στις λεωφορειολωρίδες,

πιλοτικές κάμερες σε λεωφορεία,

από την ερχόμενη εβδομάδα, κάμερες σε 8 κρίσιμες διασταυρώσεις,

εντός Δεκεμβρίου, η Περιφέρεια Αττικής τοποθετεί 388 νέες κάμερες.

Όλες οι κάμερες θα ενσωματωθούν σε ενιαία πλατφόρμα, η οποία αναμένεται να λειτουργήσει «σε περίπου δύο μήνες». Η πλατφόρμα θα επιτρέπει ενημέρωση στο κινητό για κλήσεις, άμεση πρόσβαση στη φωτογραφία της παράβασης και δυνατότητα ηλεκτρονικής ένστασης. Οι νέες «έξυπνες» κάμερες θα ελέγχουν ταχύτητα, παραβίαση κόκκινου, ζώνη, χρήση κινητού και κράνος.

Ο υφυπουργός επιβεβαίωσε επίσης ότι η φωτογραφία του οδηγού θα περιλαμβάνεται στα δεδομένα, ώστε να μην υπάρχουν αμφισβητήσεις για τον παραβάτη.

«Πλήγμα» για την οικονομία οι αγροτικές κινητοποιήσεις

Επιπλέον, σαφές μήνυμα για την ανάγκη εκτόνωσης της έντασης γύρω από τις αγροτικές κινητοποιήσεις έστειλε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου, ο οποίος έχει πολλά χρόνια διατελέσει δήμαρχος Τρικκαίων, σημειώνοντας ότι η κατάσταση δημιουργεί προβλήματα τόσο στους αγρότες όσο και σε άλλους κλάδους της οικονομίας. «Δεν είναι τρόπος να σταματάς ή να απαγορεύεις στους πολίτες και σε άλλες επαγγελματικές κατηγορίες να κάνουν τη δουλειά τους», δήλωσε.

Ο υπουργός, προερχόμενος από την Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου τα μπλόκα έχουν ισχυρή παρουσία, επισήμανε πως στα Τρίκαλα, την Καρδίτσα και τη Λάρισα έχουν καταγραφεί ήδη σημαντικές ακυρώσεις εκδρομών, με άμεσο πλήγμα στη χριστουγεννιάτικη αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλέστηκε, ενώ αναμένονταν 400–500 λεωφορεία, έφτασαν μόλις 130 το περασμένο Σαββατοκύριακο. Οι ξενοδόχοι της περιοχής, όπως είπε, «αγωνιούν» για την περίοδο των γιορτών, παρά το γεγονός ότι «κανείς δεν είναι απέναντι στα προβλήματα της αγροτιάς».

Ο κ. Παπαστεργίου αναφέρθηκε και στα ζητήματα που αντιμετωπίζουν οι κτηνοτρόφοι, υπενθυμίζοντας τις απώλειες λόγω ευλογιάς στα κοπάδια των Τρικάλων και τις καθυστερήσεις στις πληρωμές, παρά το ότι έχουν ήδη καταβληθεί 2,6 δισ. ευρώ από τα 3,8 δισ. Τόνισε ωστόσο ότι «δεν είναι κατανοητό πώς προσπαθείς να βρεις το δίκιο σου όταν έρχεσαι σε αντιπαράθεση με άλλους επαγγελματικούς κλάδους».

Σε ερώτηση για το ποια θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική μορφή διαμαρτυρίας, ο υπουργός απάντησε ότι «όπως όλοι όταν απεργούμε, υφιστάμεθα οι ίδιοι το κόστος της απεργίας», φέρνοντας ως παράδειγμα οδηγούς ταξί, δημόσιους υπαλλήλους και τους μηχανικούς, τον κλάδο από τον οποίο προέρχεται.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dev6wh0ooyfl?integrationId=40599y14juihe6ly}