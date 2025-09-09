Games
Τουρκία: Άγριο ξύλο Βρετανών τουριστών και καταστηματαρχών σε παραθαλάσσιο θέρετρο

Τουρκία: Άγριο ξύλο Βρετανών τουριστών και καταστηματαρχών σε παραθαλάσσιο θέρετρο
Καυγάς άνευ προηγουμένου σε τουριστική περιοχή της Τουρκίας.

Σκηνές χάους εκτυλίχθηκαν σε κεντρικό δρόμο της Αλάνιας, όταν ξέσπασε βίαιη συμπλοκή μεταξύ ομάδας Βρετανών τουριστών και Τούρκων καταστηματαρχών, μπροστά στα μάτια δεκάδων περαστικών.

Το περιστατικό σημειώθηκε στην οδό Ατατούρκ, έξω από μπουτίκ, όπου έξι Βρετανοί παραθεριστές φέρονται να διαπληκτίστηκαν με έναν τοπικό έμπορο. Σύμφωνα με μαρτυρίες, η έντονη λογομαχία κλιμακώθηκε γρήγορα, με τους τουρίστες να περικυκλώνουν τον καταστηματάρχη και έναν εξ αυτών να τον χτυπά με το κεφάλι. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, ο άνδρας βρέθηκε στο έδαφος δεχόμενος γροθιές και κλωτσιές.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν άλλοι καταστηματάρχες έσπευσαν να βοηθήσουν τον συνάδελφό τους, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει γενικευμένος καβγάς.

Βίντεο από κάμερες ασφαλείας δείχνουν αντικείμενα να εκτοξεύονται, ακόμη και μια πέτρα πλακοστρώματος, ενώ ορισμένοι προσπάθησαν να αμυνθούν χρησιμοποιώντας ομπρέλες.

Η συμπλοκή μεταφέρθηκε μέχρι και στη μέση του δρόμου, την ώρα που αυτοκίνητα περνούσαν λίγα μέτρα μακριά, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους.

Τελικά, οι τουρίστες υποχώρησαν σε κοντινό ξενοδοχείο, καθώς έφτασαν ενισχύσεις της αστυνομίας. Τοπικά μέσα αναφέρουν ότι υπήρξαν αρκετοί τραυματισμοί, χωρίς ωστόσο να έχει ανακοινωθεί επίσημος αριθμός.

Οι δημοτικές αρχές σφράγισαν το κατάστημα για τρεις ημέρες, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν τη βία.

Το βίντεο της συμπλοκής έχει ήδη κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας αντιδράσεις για την εικόνα που δίνεται σε έναν από τους πιο δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Τουρκίας.

Το περιστατικό έρχεται λίγους μήνες μετά από άλλο επεισόδιο με Βρετανούς τουρίστες, επίσης σε τουρκικό θέρετρο, όπου ζευγάρι ενεπλάκη σε άγριο καβγά που αποδόθηκε σε «ζηλοτυπία».

