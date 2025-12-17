«Τίποτα δεν μας χαρίστηκε» τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος.

Συνεδρίασε σήμερα η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΓΣΕΕ στην οποία συζητήθηκε διεξοδικά η πρόσφατη συμφωνία της Συνομοσπονδίας με τους εργοδοτικούς φορείς για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας. Η Συνομοσπονδία έστειλε σαφές μήνυμα πως οι αγώνες του συνδικαλιστικού κινήματος δεν πρέπει να υποβαθμίζονται. Υπενθυμίστηκε η Πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου του 2012, που παρέκαμψε τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις, και έγινε αναφορά στη μακρά περίοδο των μνημονίων όπου η ΓΣΕΕ, με κινητοποιήσεις και διεθνείς προσφυγές, άσκησε ουσιαστικές πιέσεις στις αντεργατικές πολιτικές.

«Τίποτα δεν μας χαρίστηκε» τόνισε ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γ. Παναγόπουλος. «Με τους αγώνες των εργαζομένων ανακοινώθηκαν μέτρα για το στεγαστικό και επιτεύχθηκε η πρόσφατη Κοινωνική Συμφωνία», τόνισε, επισημαίνοντας πως η ενότητα και η επιμονή των συνδικάτων φέρνουν αποτελέσματα και πιέζουν κυβέρνηση και εργοδότες. Η ΓΣΕΕ ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία αυτή δεν αποτελεί σημείο τερματισμού. Αντιθέτως, είναι μόνον ένα βήμα – σημαντικό, αλλά όχι αρκετό – και μπορεί να αποτελέσει εργαλείο για νέες κατακτήσεις. «Όταν τα συνδικάτα διεκδικούν, οι εξελίξεις δεν είναι μονόδρομος», σημειώθηκε χαρακτηριστικά.

Οι εκπρόσωποι της Συνομοσπονδίας υπογράμμισαν ότι οι εργαζόμενοι δεν συμμερίζονται τους κυβερνητικούς πανηγυρισμούς, αλλά ζητούν συνέχιση των παρεμβάσεων, ουσιαστικές αυξήσεις, πλήρη προστασία εργασιακών δικαιωμάτων και πραγματική βελτίωση του βιοτικού επιπέδου.

Στο ίδιο πλαίσιο επαναβεβαιώθηκε η πάγια διεκδίκηση της Συνομοσπονδίας: ο καθορισμός του κατώτατου μισθού να επιστρέψει στις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις. «Ο κατώτατος μισθός πρέπει να καθορίζεται από τους κοινωνικούς εταίρους, όχι με υπουργικές αποφάσεις», αναφέρθηκε χαρακτηριστικά. Τέλος, τονίστηκε ότι η διεύρυνση της κάλυψης των κλαδικών συμβάσεων δεν είναι δεδομένη. Η πραγματική μάχη αρχίζει τώρα, στο πεδίο της εφαρμογής και της συνέχειας των διεκδικήσεων, ώστε ο κόσμος της εργασίας να διεκδικεί πιο αποτελεσματικά, πιο αποφασιστικά. Η Διοίκηση κατέστησε σαφές ότι τα συνδικάτα παραμένουν όρθια, με ρεαλισμό αλλά και αποφασιστικότητα, διεκδικώντας αξιοπρεπείς μισθούς, ποιοτικές και ασφαλείς συνθήκες εργασίας και κοινωνική δικαιοσύνη με συλλογικές συμβάσεις για όλους.