...η Κοινωνική Συμφωνία και η επόμενη μέρα του Συνδικαλιστικού Κινήματος.

Η ολοκλήρωση και υπογραφή των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (Σ.Σ.Ε.) στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία του Μετάλλου, σε συνδυασμό με την ομόφωνη υιοθέτηση της Κοινωνικής Συμφωνίας από όλους τους κοινωνικούς εταίρους, σηματοδοτεί καθοριστικό βήμα για τον κόσμο της εργασίας και το Συνδικαλιστικό Κίνημα.

Η συμφωνία αναβαθμίζει το θεσμικό πλαίσιο, ενισχύει την επέκταση και τη μετενέργεια των Σ.Σ.Ε., επαναφέρει τις συλλογικές διαπραγματεύσεις στο επίκεντρο της εργασιακής ζωής και θέτει στέρεες βάσεις για σταθερότητα στην αγορά εργασίας, διασφαλίζοντας την επαναφορά της συλλογικής προστασίας για όλους τους εργαζόμενους.

Τα προηγούμενα χρόνια, η απουσία Σ.Σ.Ε. είχε ως αποτέλεσμα χιλιάδες συνάδελφοι να εργάζονται ουσιαστικά με τον κατώτατο μισθό, χωρίς τριετίες και επιδόματα, μειώνοντας δραματικά την αγοραστική τους δύναμη. Σήμερα, χάρη στις νέες Σ.Σ.Ε. και στη θεσμική σταθερότητα της Κοινωνικής Συμφωνίας, καταγράφεται ουσιαστική βελτίωση στην οικονομική κατάσταση και στην προστασία ειδικοτήτων και δικαιωμάτων.

Η ενίσχυση της επέκτασης των Σ.Σ.Ε. και η αποκατάσταση της μετενέργειας δημιουργούν νέα δυναμική. Οι συλλογικές ρυθμίσεις παύουν να αφορούν μεμονωμένες επιχειρήσεις και γίνονται εργαλείο καθολικής προστασίας, διασφαλίζοντας ότι κανένας εργαζόμενος δεν μένει εκτός δικαιωμάτων. Η δυνατότητα επέκτασης των όρων σε όλους τους εργαζόμενους αποτελεί κρίσιμη κατάκτηση, ανταποκρίνεται σε διαχρονικό αίτημα και πλέον, μέσω της Κοινωνικής Συμφωνίας, γίνεται πιο εύκολα υποχρεωτική και εφαρμόσιμη.

Χιλιάδες εργαζόμενοι στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία διαπιστώνουν αυξήσεις σε μισθούς, ημερομίσθια, επιδόματα και τριετίες, με πλήρη αναγνώριση της εμπειρίας και των δεξιοτήτων τους. Τεχνίτες και ηλεκτροσυγκολλητές ωφελούνται άμεσα από ενιαία μισθολογικά πλαίσια, ειδικά επιδόματα και σαφή εργασιακά καθήκοντα, προάγοντας ισονομία και σταθερότητα.

Η σημασία της Κοινωνικής Συμφωνίας φαίνεται και στη δικαιότερη κατανομή των οφελών της ανάπτυξης. Παρά την αύξηση του πραγματικού εισοδήματος 2019–2023, οι μισθωτοί είχαν λάβει μόνο μικρό μέρος του παραγόμενου πλούτου. Οι συλλογικές συμβάσεις του Μετάλλου επιβεβαιώνουν ότι η συλλογική δράση μπορεί να αντιστρέψει αυτή την ανισοκατανομή, ενισχύοντας παραγωγικότητα, σταθερότητα και βιωσιμότητα της οικονομίας.

Η συνδυασμένη επίτευξη των Σ.Σ.Ε. Βιομηχανίας και Βιοτεχνίας, σε συνάρτηση με την Κοινωνική Συμφωνία, δημιουργεί νέες ευκαιρίες για την αποκατάσταση της συλλογικής προστασίας. Τα Σωματεία και οι εργαζόμενοι καλούνται να αξιοποιήσουν πλήρως το νέο πλαίσιο, ενώ η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Π.Ο.Ε.Μ. αποτελούν πολύτιμο εργαλείο για την περαιτέρω ενίσχυση των συλλογικών διαπραγματεύσεων, διασφαλίζοντας δίκαιες αμοιβές, καλύτερους μισθούς και ισχυρή προστασία για όλους στον κλάδο.

Όταν η Κοινωνική Συμφωνία νομοθετηθεί, η Ομοσπονδία θα επαναδιαπραγματευθεί τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας στη Βιομηχανία και τη Βιοτεχνία του Μετάλλου, ζητώντας τη συνδρομή της ΓΣΕΕ ώστε οι συμβάσεις να καταστούν υποχρεωτικές σε όλο τον κλάδο. Σήμερα, οι Σ.Σ.Ε. καλύπτουν περίπου 50.000–60.000 εργαζόμενους σε κάθε κλάδο, αλλά με την καθολική εφαρμογή τους, πάνω από 170.000–180.000 εργαζόμενοι θα επωφεληθούν πλήρως.

Με την καθολική εφαρμογή των συλλογικών συμβάσεων μέσω της Κοινωνικής Συμφωνίας, όλοι οι εργαζόμενοι στον κλάδο θα απολαμβάνουν πλήρη δικαιώματα: μισθούς και ημερομίσθια σύμφωνα με τις Σ.Σ.Ε., τριετίες, επιδόματα ανθυγιεινής και ειδικών συνθηκών, καθώς και ό,τι άλλο προβλέπουν οι συμβάσεις. Έτσι παύει η καταβολή μόνο του κατώτατου μισθού, διασφαλίζοντας ουσιαστική προστασία και δίκαιες αμοιβές για όλους.

Με σχέδιο, ενότητα και αποφασιστικότητα, το Συνδικαλιστικό Κίνημα μπορεί να μετατρέψει τη σημερινή θεσμική πρόοδο σε πραγματική βελτίωση της καθημερινότητας των εργαζομένων, εκεί όπου μετρά περισσότερο: στους χώρους εργασίας.

(Ο Παναγιώτης Δούκας είναι Πρόεδρος Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργατοϋπαλλήλων Μετάλλου - Π.Ο.Ε.Μ.)