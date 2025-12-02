Το νομοσχέδιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας διαμορφώνει τη «νέα τρόικα» κυβέρνησης, επιχειρηματικών ομίλων και εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ σχολιάζει το ΚΚΕ.

Επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη για τις δηλώσεις του αναφορικά με τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας εξαπέλυσε το ΚΚΕ.

«Όσους πανηγυρικούς λόγους και να βγάζουν για τις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας ο πρωθυπουργός και τα στελέχη της κυβέρνησης, με ντεκόρ τους εργατοπατέρες της ΓΣΕΕ, δεν μπορούν να κρύψουν την άσχημη κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι εργαζόμενοι της χώρας ως συνέπεια της αντεργατικής πολιτικής που διαιωνίζεται και με το νέο νομοσχέδιο που θα έρθει» σχολιάζει το ΚΚΕ σε ανακοίνωσή του.

Το ΚΚΕ συνεχίζει λέγοντας πως «και αυτό το νομοσχέδιο στόχο έχει να θωρακίσει τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων που αυξάνονται σταθερά και απ’ την άλλη να κρατήσει καθηλωμένους τους μισθούς μέσω της αυστηρής κρατικής και εργοδοτικής παρέμβασης και της κατάργησης των συλλογικών διαπραγματεύσεων ακόμη και για τον κατώτατο μισθό. Μάλιστα διαμορφώνεται η “νέα τρόικα” κυβέρνησης, επιχειρηματικών ομίλων και εργατοπατέρων της ΓΣΕΕ, που θα ελέγχουν τους κλαδικούς μισθούς ώστε να μη θίγεται η κερδοφορία των εταιρειών».

Το ΚΚΕ κατηγορεί και το ΠΑΣΟΚ για συναίνεση «σε αυτή την αντεργατική πολιτική] χαρακτηρίζοντάς την «απροκάλυπτη». Σχολίαζει πως η συναίνεση αυτή «επιβεβαιώνεται από την πρεμούρα των στελεχών του στη ΓΣΕΕ και σε άλλους εργοδοτικούς φορείς να τη στηρίξουν. Η πολιτική λύση σε αυτόν τον αντεργατικό οδοστρωτήρα βρίσκεται στους μεγάλους αγώνες που συγκλονίζουν την Ελλάδα και την Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, ενάντια στην πολιτική της λιτότητας και της εκμετάλλευσης, διεκδικώντας δουλειά με δικαιώματα και ζωή με αξιοπρέπεια, για σταθερό ημερήσιο χρόνο δουλειάς, 7ωρο – 5ημερο - 35ωρο, με μεγάλους αυξήσεις στους μισθούς και συλλογικές συμβάσεις».