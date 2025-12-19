Εκτός από τα φάρμακα υπάρχουν μερικές σπιτικές θεραπείες που μπορεί να ανακουφίσουν τον πόνο στον λαιμό.

Ξυπνήσατε με πονόλαιμο; Πιθανόν σώμα σας να καταπολεμά μια ιογενή λοίμωξη. Η κύρια αιτία πονόλαιμου «είναι κάποιος ιός», λέει στην Washington Post η Elisabeth Fowlie Mock, διευθύντρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Οικογενειακών Γιατρών.

Ο πονόλαιμος είναι συχνά το πρώτο σύμπτωμα, επειδή οι ιοί προσκολλώνται πρώτα σε αυτή την περιοχή του σώματος, σύμφωνα με τον Benjamin C. Tweel, επίκουρος καθηγητής ωτορινολαρυγγολογίας στην Ιατρική Σχολή Icahn του Mount Sinai.

«Ο ιός εισέρχεται στα κύτταρα που ευθυγραμμίζουν το λαιμό και πιθανώς προκαλεί μια φλεγμονώδη αντίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα του σώματός σας», δήλωσε ο Tweel.

Όταν το σώμα αναγνωρίζει έναν ιικό εισβολέα, ο λεμφικός ιστός στο πίσω μέρος της μύτης και του λαιμού πρήζεται και φλεγμαίνει, προκαλώντας πόνο, σύμφωνα με τους ειδικούς.

«Συχνά, το σώμα σας το καταπολεμά και δεν εμφανίζετε όλα τα συμπτώματα», δήλωσε ο Mock. Άλλες φορές, ακολουθούν τα κλασικά συμπτώματα μιας λοίμωξης του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως καταρροή, συμφόρηση και βήχας.

Ο πόνος στο λαιμό από λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος συνήθως υποχωρεί μέσα σε μία εβδομάδα, σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων.

Πώς θα αντιμετωπίσετε τον πονόλαιμο; Εκτός από τα φάρμακα υπάρχουν μερικές σπιτικές θεραπείες που μπορεί να σας ανακουφίσουν:

Γαργάρες με θαλασσινό νερό

Το θαλασσινό νερό θεωρείται μια δοκιμασμένη και αποτελεσματική μέθοδος για τον πονόλαιμο και υπάρχουν επιστημονικές έρευνες που το υποστηρίζουν.

Μια ασφαλής αναλογία είναι 1 κουταλάκι του γλυκού αλάτι για κάθε 240 ml ζεστό νερό, σύμφωνα με τον Cameron Wick, ωτορινολαρυγγολόγος και νευρολόγος.

Το ξέπλυμα με αλατόνερο μπορεί να έχει και άλλα οφέλη. Εάν έχετε παχύ βλέννα, συμφόρηση ή συμπτώματα αλλεργίας, ένα σπρέι αλατούχου διαλύματος χωρίς ιατρική συνταγή ή μια συσκευή ρινικής έκπλυσης μπορεί να καθαρίσει τις ρινικές οδούς για ευκολότερη αναπνοή, αναφέρει ο Wick. Αυτά τα προϊόντα βοηθούν επίσης στην ενυδάτωση των ρινικών οδών και στη μείωση του πρηξίματος.

Χρησιμοποιείτε μόνο αποσταγμένο, αποστειρωμένο ή βρασμένο και κρυωμένο νερό στις συσκευές ρινικής έκπλυσης, καθώς το νερό της βρύσης μπορεί να περιέχει μικρόβια.

Μέλι

Το μέλι είναι γνωστό για τις αντιβακτηριακές του ιδιότητες, σύμφωνα με τον Cameron Wick, και η πυκνότητά του μπορεί να προστατεύσει τον λαιμό από περαιτέρω ερεθισμό. Το μέλι λειτουργεί ως φράγμα, έτσι ώστε ο λαιμός να μην «εκτίθεται στα στοιχεία της φύσης γενικά, και στα υγρά και τον αέρα».

Υπάρχουν κάποιες έρευνες που υποστηρίζουν τη χρήση του μελιού για την ανακούφιση των συμπτωμάτων των λοιμώξεων του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, όπως ο πονόλαιμος και ο βήχας.

Το μέλι μπορεί επίσης να είναι μια επιλογή για παιδιά, τουλάχιστον ενός έτους, με πονόλαιμο και βήχα. Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής το συνιστά αντί για μη συνταγογραφούμενα φάρμακα για παιδιά.

«Εφόσον είναι άνω του 1 έτους, μια μικρή ποσότητα μελιού σε ζεστό υγρό ή ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι» μπορεί να βοηθήσει στην ανακούφιση του πονόλαιμου και να τα βοηθήσει να κοιμηθούν καλύτερα, τονίζει η η Elisabeth Fowlie Mock, διευθύντρια της Αμερικανικής Ακαδημίας Οικογενειακών Γιατρών.

Δεν πρέπει ποτέ να δίνετε μέλι σε μωρά κάτω των 12 μηνών λόγω του κινδύνου βρεφικής αλλαντίασης, μιας σπάνιας αλλά επικίνδυνης πάθησης.

Τσάι

Το να πίνετε μια κούπα τσάι κάνει καλό στον πονόλαιμο, αλλά δεν συνιστώνται όλα τα είδη τσαγιού όταν έχετε λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος.

«Βεβαιωθείτε ότι είναι τσάι χωρίς καφεΐνη», λέει ο Wick. «Τα μαύρα τσάγια, με υψηλή περιεκτικότητα σε τανίνες, έχουν συχνά σχετικά υψηλή περιεκτικότητα σε καφεΐνη, και η καφεΐνη επηρεάζει τα νεφρά, με αποτέλεσμα να ουρείτε περισσότερο και να αφυδατώνεστε».

Το τσάι χαμομηλιού, τζίντζερ και κουρκουμά είναι ιδιαίτερα καλές επιλογές, τονίζει ο Wick.

Μπορείτε να προσθέσετε στο τσάι μέλι και λεμόνι. Τα εσπεριδοειδή «προσθέτουν βιταμίνη C, η οποία ενισχύει το ανοσοποιητικό σύστημα και αυξάνει την παραγωγή σάλιου, που βοηθά στον καθαρισμό των σιελογόνων αδένων», τονίζει ο Wick.

Χρήση υγραντήρα

Ο ξηρός αέρας μπορεί να προκαλέσει φαγούρα και δυσφορία στη μύτη, το στόμα και τον λαιμό. Η χρήση υγραντήρα μπορεί να σας ανακουφίσει.

Το μεγάλο μειονέκτημα είναι ότι πρέπει να διατηρείτε αυτές τις συσκευές καθαρές.

«Προσωπικά, δεν τον χρησιμοποιώ επειδή μου είναι δύσκολο να τον διατηρώ καθαρό», αναφέρει ο Tweel. Η εισπνοή ατμού που περιέχει μικρόβια μπορεί να σας αρρωστήσει.

Το CDC συνιστά να καθαρίζετε τακτικά τον υγραντήρα σας σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, να αδειάζετε καθημερινά το δοχείο νερού και να χρησιμοποιείτε αποσταγμένο ή βρασμένο και κρυωμένο νερό, τα οποία είναι λιγότερο πιθανό να προκαλέσουν ανάπτυξη μικροβίων.

Αν ο καθαρισμός ενός υγραντήρα σας κουράζει, μπορείτε να αποκομίσετε παρόμοια οφέλη από ένα ατμόλουτρο ή εισπνέοντας τον ατμό που βγαίνει από βραστό νερό ή ένα φλιτζάνι τσάι, τονίζει ο Tweel.

Παστίλιες

Για τους ενήλικες, οι παστίλιες ή οι καραμέλες για τον βήχα «βοηθούν τον λαιμό να παράγει περισσότερο σάλιο», τονίζει ο Tweel, το οποίο με τη σειρά του μπορεί να μειώσει την ξηρότητα. «Μεγάλο μέρος του πονόλαιμου οφείλεται στην ξηρότητα ή την αφυδάτωση», είπε, «οπότε αν μπορείτε να κάνετε οτιδήποτε για να καταπολεμήσετε αυτή την ξηρότητα, θα είναι χρήσιμο».

Υπάρχουν πολλές ποικιλίες διαθέσιμες και «ουσιαστικά ό,τι σας κάνει να νιώθετε καλά αξίζει τον κόπο», αναφέρει ο Tweel, ωστόσο αρκετοί προτιμούν την αίσθηση δροσιάς που προσφέρουν οι παστίλιες με μέντα ή ευκάλυπτο.

Οι παστίλιες ή οι καραμέλες για τον βήχα δεν πρέπει να δίνονται σε παιδιά κάτω των 4 ετών, καθώς ενέχουν κίνδυνο πνιγμού.

