Αν και η μικροβελονισμός με ραδιοσυχνότητες (RF) προωθείται ως «θαυματουργή» θεραπεία που καταπολεμά ρυτίδες, υπερμελάγχρωση, σημάδια ακμής και ραγάδες, οι νεότερες αναφορές κάνουν λόγο για σοβαρές και ανησυχητικές παρενέργειες.

Η συγκεκριμένη τεχνική, που έχει αποκτήσει φανατικούς οπαδούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χρησιμοποιεί μικροσκοπικές βελόνες ή ηλεκτρόδια για να διεγείρει την παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, αναπλάθοντας το δέρμα. Πρόκειται για εξέλιξη της γνωστής μεθόδου microneedling, με τη διαφορά ότι εδώ προστίθεται και η ενέργεια των ραδιοσυχνοτήτων — κάτι που, σύμφωνα με τον Οργανισμό Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA), πολλαπλασιάζει τους κινδύνους.

«Έχουν καταγραφεί περιστατικά με εγκαύματα, ουλές, απώλεια λίπους, παραμορφώσεις και νευρική βλάβη μετά τη χρήση συσκευών μικροβελονισμού RF», αναφέρει ο FDA σε πρόσφατη διαδικτυακή ανακοίνωσή του, προειδοποιώντας τόσο ασθενείς όσο και επαγγελματίες υγείας να είναι πλήρως ενημερωμένοι.

Η άποψη των ειδικών

Ο γνωστός πλαστικός χειρουργός Δρ. Ράντι Ράχμπαν, με έδρα το Μπέβερλι Χιλς, συμμερίζεται τις ανησυχίες του οργανισμού.

«Η αισθητική ιατρική έχει μετατραπεί σε βιομηχανία μόδας. Μόλις κυκλοφορήσει μια νέα τεχνική, όλοι σπεύδουν να την εφαρμόσουν χωρίς επαρκή μελέτη», εξηγεί μέσω TikTok.

«Λατρεύω το microneedling, αλλά όχι τη ραδιοσυχνότητα. Ο FDA έχει παρατηρήσει τεράστιο αριθμό επιπλοκών: εγκαύματα, απώλεια λίπους, νευρικές βλάβες και απώλεια ελαστικότητας του δέρματος».

Η θεραπεία, πέρα από τους κινδύνους, συνοδεύεται και από ιδιαίτερα υψηλό κόστος — συνήθως απαιτούνται μία έως τρεις συνεδρίες, με τιμές που κυμαίνονται από 2.000 έως 5.000 δολάρια. Μάλιστα, φημολογείται πως ακόμη και η Ντέμι Μουρ είναι φανατική οπαδός της μεθόδου, επενδύοντας εξαψήφια ποσά ετησίως για τη συντήρηση του δέρματός της.

Πηγή: NYP