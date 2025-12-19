Σκληραίνει την στάση της η κυβέρνηση μετά το... προχωράμε των αγροτών.

Την ψυχρολουσία από το «όχι» των αγροτών στην επαναλαμβανόμενη πρόταση του πρωθυπουργού για διάλογο διαδέχθηκε η απόφαση της κυβέρνησης να στείλει με τη σειρά της αυστηρό μήνυμα ότι δεν πρόκειται να υποκύψει σε περαιτέρω πιέσεις για πιο γαλαντόμο πακέτο μέτρων.

«Ότι μπορούσαμε επιπλέον να δώσουμε, δώσαμε. Θα συνεχίσουμε τις πληρωμές και στο τραπέζι βρίσκεται και το νέο πακέτο μέτρων που περιγράψαμε. Τα όρια του προϋπολογισμού είναι περιορισμένα και σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να παραβιάσουμε την Συμφωνία με την Ευρώπη» λέει κυβερνητικός αξιωματούχος.

«Δεν μας έχετε δώσει τίποτε στο χέρι» απαντούν οι αγρότες και υποστηρίζουν ότι ακόμη δεν έχουν λάβει ούτε τα χρωστούμενα.

Σκληραίνει την στάση της και η κυβέρνηση

Η κυβέρνηση αναμένεται – σύμφωνα με πληροφορίες του Dnews -να σκληρύνει τη στάση της και να κλιμακώσει και εκείνη με τη σειρά της τα «αντίποινα» αν κρίνει ότι τα επόμενα 24ωρα οι αγρότες τεντώσουν επικίνδυνα το σχοινί σχετικά με την Χριστουγεννιάτικη διέλευση πολιτών και εμπορευμάτων.

Το πρώτο που θα κάνει θα είναι να καταγγείλει κομματικές σκοπιμότητες δείχνοντας προς τον Περισσό.

Το δεύτερο αφορά διοικητικά μέτρα. Αυτά μπορεί να περιλαμβάνουν νέες παρεμβάσεις της εισαγγελίας και διώξεις για παρακώλυση συγκοινωνιών. Ακόμη και στην περίπτωση που οι αγρότες δεν κλείσουν τελείως τους δρόμους αλλά αποφασίσουν να παρατάξουν τα τρακτέρ στις εθνικές οδούς κλείνοντας τις δύο από τις τέσσερις λωρίδες. Ή ακόμη και αν κάνουν πράξη την απόφαση τους να πάνε στα διόδια και να ανοίξουν τις μπάρες για να περνούν δωρεάν τα αυτοκίνητα σε μία προσπάθεια να πάρουν την κοινή γνώμη με το μέρος τους.

Τρίτο μέτρο στην λογική των αντιποίνων εισηγούνται κάποιοι να είναι ακόμη και η απόσυρση από το τραπέζι του νέου πακέτου μέτρων που εξήγγειλε η κυβέρνηση. Στην λογική ότι αφού οι αγρότες περιφρονούν την κυβέρνηση τότε και εκείνη δεν έχει λόγο να κάνει βήματα καλής θέλησης. Η ιδέα μπορεί να έπεσε αλλά κανείς δεν την βρήκε δόκιμη. Τουλάχιστον όχι προς ώρας.

Αναπόφευκτη η μετωπική σύγκρουση;

Η κυβέρνηση γνωρίζει φυσικά ότι από έναν ανοιχτό μετωπικό πόλεμο με το αγροτοκτηνοτροφικό κίνημα θα βγει πρωτίστως η ίδια χαμένη, κυρίως εκλογικά.

Όμως εδώ που έφθασαν τα πράγματα μπορεί να μην μπορεί να αποφύγει την σύγκρουση. Γι’ αυτό πρώτα θα προσπαθήσει – μάλλον με ελάχιστες πιθανότητες- να διασπάσει το αγροτικό μέτωπο μετά να τους εκθέσει στην κοινή γνώμη και αν δεν πιάσει τίποτε από τα παραπάνω να αναγκαστεί να πάει σε σύγκρουση. Μόνο που τα περιθώρια στενεύουν αφού από σήμερα η χώρα μπαίνει σε Χριστουγεννιάτικους ρυθμούς.

Αφορμή το φιάσκο του ΕΛΓΑ για το πισωγύρισμα

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αφορμή για το πισωγύρισμα τουλάχιστον των γαλάζιων αγροτοσυνδικαλιστών βρίσκεται το δεύτερο φιάσκο με τις κρατήσεις του ΕΛΓΑ. Και μπορεί πράγματι να ήταν η αφορμή και όχι η αιτία – όπως λέει η κυβέρνηση- αλλά έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αλλαγή στάσης των γαλάζιων αγροτών οι οποίοι ήδη πιέζονταν πολύ από παλιά και νέα πρόσωπα που φιλοδοξούν να πάρουν τα ηνία του αγροτικού Κινήματος.

«Τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη και ένας έντονος διαγκωνισμός μέσα στο αγροτικό Κίνημα για το ποιο κόμμα Θα έχει το πάνω χέρι. Οι γαλάζιοι πιέζονται γιατί δεν θέλουν να βγουν από το παιχνίδι» λένε κυβερνητικοί που βλέπουν δύσκολη την διάσπαση του μετώπου σε αυτήν την φάση.

Και κάπως έτσι ενώ στο Μαξίμου υπήρχε ευφορία ότι σήμερα θα γινόταν το ραντεβού και θα υπήρχε αποκλιμάκωση, από χθες άρχισαν οι αγρότες να κάνουν νερά καταθέτοντας επί της ουσίας νέα αιτήματα. «Εμείς ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο και όχι μόνο επιστροφή στην αντλία του ειδικού φόρου κατανάλωσης» έλεγαν. «Α δεν συμφωνούμε με τα 8,5 λεπτά την κιλοβατώρα. Θέλουμε να πέσει το ρεύμα στα 7 λεπτά» υποστήριζαν και κάπως έτσι γλίστρησαν από το τραπέζι του διαλόγου και επέστρεψαν στα μπλόκα.