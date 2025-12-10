Aνατροπή στην διπλή δολοφονία στο καμπινγκ με την σύλληψη δύο βασικών προσώπων με την κατηγορία της ηθικής αυτουργίας.

Ραγδαίες εξελίξεις σημειώνονται στην υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας Μεσσηνίας, που συγκλόνισε το πανελλήνιο στις 5 Οκτωβρίου. Νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι συνελήφθησαν ο 33χρονος ανιψιός του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και ο 32χρονος εργοδότης των δύο πρώτων συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέκονται ως ηθικοί αυτουργοί στη δολοφονία των δύο 22χρονων, που παραμένουν προφυλακισμένοι ως φυσικοί αυτουργοί.

Οι συλλήψεις έγιναν μετά από εντολή της ανακρίτριας Καλαμάτας και σχεδόν έναν μήνα μετά τη μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ στα καταστήματα του επιχειρηματία, ενώ για έναν τρίτο συνεργό, φίλο του 32χρονου, εκκρεμεί ένταλμα σύλληψης για συνέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικές αρχές ερευνούν πλέον όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένου του σεναρίου συμβολαίου θανάτου, το οποίο φαίνεται να συνδέει τα κίνητρα των ηθικών αυτουργών με τους φυσικούς εκτελεστές. Οι συλλήψεις των δύο ανδρών έγιναν κατά την έξοδό τους από το σπίτι του επιχειρηματία. Οι δύο συλληφθέντες αύριο θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα και μετέπειτα στην Καλαμάτα όπου γίνεται η κύρια ανάκριση.

Δικ. συλληφθέντα ανιψιού: «Είμαι περίεργος να δω γιατί ο εντολέας μου κρατείται»

«Αυτό το οποίο γνωρίζουμε είναι ότι πράγματι ο εντολέας μου έχει συλληφθεί, κρατείται στη ΓΑΔΑ από το Ανθρωποκτονιών. Είμαι περίεργος να δω γιατί ο εντολέας μου κρατείται και αν το ένταλμα σύλληψης ευσταθεί» δήλωσε ο Γιάννης Βέρρας, δικηγόρος του 33χρονου ανιψιού. «Μέχρι στιγμής δεν έχω καθόλου εικόνα για τους λόγους που μπορεί να οδήγησαν τον εντολέα μου κρατούμενο».

«Δεν έχω καμία ενημέρωση – Με πήρε από το τηλέφωνο των κρατητηρίων» τόνισε ο δικηγόρος του επιχειρηματία

«Επικοινώνησα μαζί του, είναι σοκαρισμένος, είναι κάτι το οποίο δεν το περίμενε», λέει από την πλευρά του ο δικηγόρος του επιχειρηματία και φίλου του ανιψιού, Μιχάλης Δημητρακόπουλος. «Ανά πάσα στιγμή όποτε είχε κληθεί από την Αστυνομία, είχε πάει αυτοβούλως και θα τον συναντήσω κάποια στιγμή, το πιθανότερο είναι στην Καλαμάτα. (…) Με πήρε από το τηλέφωνο των κρατητηρίων και μου είπε είμαι αυτήν την στιγμή κρατούμενος, δεν ξέρω για ποιον λόγο, έλα να μιλήσουμε». «Αν διαβάσω τη δικογραφία και δω ότι υπάρχει συμβόλαιο θανάτου στο οποίο με σοβαρές ενδείξεις εμπλέκεται ο εντολέας μου, θα παραιτηθώ από την υπεράσπιση», καταλήγει ο κ. Δημητρακόπουλος.

Φοινικούντα: Το χρονικό της διπλής δολοφονίας

Το μοιραίο βράδυ της 5ης Οκτωβρίου σημειώθηκε η διπλή δολοφονία έξω από τη ρεσεψιόν του κάμπινγκ στη Φοινικούντα Μεσσηνίας, ιδιοκτησίας του 68χρονου επιχειρηματία. Ο 68χρονος έπεσε νεκρός μέσα στο γραφείο του, ενώ θανάσιμα τραυματίστηκε και ο επιστάτης του κάμπινγκ. Από τα πυρά γλίτωσε ο 33χρονος ανιψιός του επιχειρηματία, ο οποίος βρισκόταν στο κάμπινγκ και αποτελεί τον μοναδικό αυτόπτη μάρτυρα αλλά και κληρονόμο του θύματος. Από το βράδυ της δολοφονίας, οι αρχές παρακολουθούν στενά την υπόθεση. Έχουν συλληφθεί οι δύο 22χρονοι, οι οποίοι φέρονται ως φυσικοί αυτουργοί, ενώ η πορεία τους προς και από τη Φοινικούντα πριν και μετά το φονικό έχει καταγραφεί από κάμερες ασφαλείας σε Αθήνα, Καλαμάτα και γύρω περιοχές. Ωστόσο, οι δύο δεν παραδέχονται τη διάπραξη του εγκλήματος και συνεχίζουν να επιρρίπτουν ο ένας τις ευθύνες στον άλλο. Οι συλλήψεις και οι καταθέσεις των εμπλεκομένων φέρνουν νέα δεδομένα στην υπόθεση, που εξακολουθεί να συγκλονίζει την τοπική κοινωνία της Μεσσηνίας και όλη τη χώρα. Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες για να αποκαλύψουν πλήρως τα κίνητρα και τη δομή της εγκληματικής ενέργειας πίσω από το διπλό φονικό.

Τι είχαν πει στις απολογίες τους οι 22χρονοι συλληφθέντες

Σχεδόν 16 ώρες κράτησε η διαδικασία της απολογίας των δύο 22χρονων, που έχουν προφυλακιστεί για τη διπλή δολοφονία στη Φοινικούντα.Απολογούμενοι, ο ένας έριχνε στον άλλον την ευθύνη για το ποιος πυροβόλησε.

Ο 22χρονος Ελληνοβρετανός υπογράμμισε πως δεν βρέθηκε πυρίτιδα στα ρούχα του. «Εγώ τον περίμενα απ’ έξω, μπήκε μέσα μόνος του. Τον είδα μετά από λίγο να βγαίνει τρέχοντας και μου είπε ότι έγινε μ@@@κια. Μου είπε ότι πήγαν να του επιτεθούν και πυροβόλησε στον αέρα και μάλλον τους τραυμάτισε. Ανεβήκαμε στο μηχανάκι και αμέσως φύγαμε. Δεν είχα εγώ κανένα λόγο να σκοτώσω κανέναν, δεν το έκανα εγώ», είπε στην απολογία του, σύμφωνα με το Mega.

«Δεν ήξερα ότι είχε πάνω του όπλο, αλλιώς δεν θα έδινα το όνομά μου στο ξενοδοχείο όπου μείναμε στην Καλαμάτα. Κάποια στιγμή συναντηθήκαμε και του είπα να πάμε στην αστυνομία, γιατί έβλεπα στις τηλεοράσεις τι γινόταν και του είπα να πάμε να τα πούμε όλα γιατί δεν αντέχω άλλο», ανέφερε ακόμα.

Ο έτερος 22χρονος, ο οποίος παραδόθηκε, επίσης επέμεινε ότι ήταν συνεργός και πως κολύμπησε έως την Καλαμάτα.

«Μαζί μας είχαμε μια θήκη κιθάρας, στην οποία είχα τοποθετήσει ένα περίστροφο ασημί και μια ξανθιά περούκα. Όταν φτάσαμε, ο συγκατηγορούμενός μου φόρεσε την ξανθιά περούκα και μπήκε στο κάμπινγκ, ενώ εγώ το περίμενα στη μοτοσικλέτα στην είσοδο.Λίγο αργότερα άκουσα 5-6 πυροβολισμούς και ένα άτομο να ζητάει βοήθεια. Μετά, ο φίλος μου επέστρεψε λέγοντάς μου “κάτσε πίσω, οδηγάω εγώ”», είπε στον απολογία του.

Η έφοδος στο Κολωνάκι

Υπενθυμίζεται ότι τον περασμένο Νοέμβριο η ΕΛ.ΑΣ πραγματοποίησε έφοδο στα καταστήματα του 39χρονου επιχειρηματία στο Κολωνάκι, ο οποίος συνελήφθη την Τετάρτη και φέρεται να σχετίζεται με έναν εκ των δραστών και με τον ανιψιό του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ στη Φοινικούντα. Με εντολή της ανακρίτριας, που χειρίζεται την υπόθεση, οι Αρχές της δίωξης Ανθρωποκτονιών έχουν μπει στα δύο καταστήματα του επιχειρηματία στο κέντρο της Αθήνας και αναζητούν χρήσιμα στοιχεία για την πορεία της υπόθεσης.

Ο 39χρονος επιχειρηματίας είναι άνθρωπος- κλειδί καθώς είναι ο πρώτος με τον οποίο επικοινώνησε ο 33χρονος αυτόπτης μάρτυρας και ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, όταν έγινε το διπλό φονικό στη Φοινικούντα. Ο 33χρονος αρχικά είχε υποστηρίξει πως επικοινώνησε η σύντροφός του με τον επιχειρηματία. Ο επιχειρηματίας ωστόσο κατέθεσε στις αρχές ότι επικοινώνησε ο ίδιος ο ανιψιός του ιδιοκτήτη μαζί του. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΝΤ1, οι δύο άνδρες βρέθηκαν και μετά την καύση της σορού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Στον επιχειρηματία, στα καταστήματα του οποίου έγινε η έφοδος της ΕΛ.ΑΣ, εργαζόταν ο ένας από τους δύο δράστες που παραδόθηκε στην αστυνομία ως καθ' ομολογίαν συνεργός της διπλής δολοφονίας στη Φοινικούντα.