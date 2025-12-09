Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από την πτώση του δέντρου στη Θεσσαλονίκη.

Τεράστιο δέντρο στη Θεσσαλονίκη έπεσε και καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα, με συνέπεια να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές.

Περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης έπεσε το τεράστιο δέντρο που βρισκόταν στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, στην περιοχή Χαριλάου και κατέληξε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα.

Πέρα από τις υλικές ζημιές δεν καταγράφηκε τραυματισμός από την πτώση του δέντρου, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να απομακρύνει τον κορμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΚΑ - ΤΡΥΨΑΝΗ