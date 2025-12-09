Τεράστιο δέντρο στη Θεσσαλονίκη έπεσε και καταπλάκωσε δύο αυτοκίνητα, με συνέπεια να προκληθούν μεγάλες υλικές ζημιές.
Περίπου στις 13:30 το μεσημέρι της Τρίτης έπεσε το τεράστιο δέντρο που βρισκόταν στην οδό Κωνσταντίνου Καραθεοδωρή, στην περιοχή Χαριλάου και κατέληξε πάνω σε δύο σταθμευμένα οχήματα.
Πέρα από τις υλικές ζημιές δεν καταγράφηκε τραυματισμός από την πτώση του δέντρου, ενώ στο σημείο κλήθηκε η Πυροσβεστική προκειμένου να απομακρύνει τον κορμό.
Φωτογραφίες: EUROKINISSI/ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΩΚΑ - ΤΡΥΨΑΝΗ