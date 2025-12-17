Ο Αλέξης Τσίπρας όχι απλά επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά αυτό θα συμβεί πολύ πιο γρήγορα από ότι θα περίμεναν και οι πιο αισιόδοξοι υποστηρικτές του.

Ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή του σε ρόλο πρωταγωνιστή στο πολιτικό σκηνικό, δείχνει να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Από την Πάτρα, έστειλε μήνυμα προς όλους τους πολίτες και τις πολιτικές δυνάμεις που αναζητούν πραγματική διέξοδο απέναντι στη Νέα Δημοκρατία, πως οι εξελίξεις θα πρέπει να επιταχυνθούν, προκειμένου η προοδευτική παράταξη να διεκδικήσει τη νίκη στις επόμενες εκλογές.

Ένα βήμα πιο κοντά το «κόμμα Τσίπρα»

Αν η ομιλία του πρώην πρωθυπουργού στην Αθήνα, στο θέατρο «Παλλάς», έδωσε το «σήμα» στους προοδευτικούς πολίτες ότι επίκειται η ολική επιστροφή του, το μήνυμα της Πάτρας ήταν ακόμα πιο ξεκάθαρο.

Ο Αλέξης Τσίπρας όχι απλά επανέρχεται δυναμικά στο πολιτικό προσκήνιο, αλλά αυτό θα συμβεί πολύ πιο γρήγορα από ότι θα περίμεναν και οι πιο αισιόδοξοι υποστηρικτές του. Αυτό τουλάχιστον αντιλήφθηκαν όσοι βρέθηκαν στον πολυχώρο «Royal» και παρακολούθησαν με προσοχή τα λεγόμενα του.

Δεν χωράει καμία αμφιβολία για τις προθέσεις του. «Η πολιτική αλλαγή είναι κοινωνική και εθνική ανάγκη. Οφείλουμε να επιταχύνουμε», τόνισε ο πρώην πρωθυπουργός, κερδίζοντας τα χειροκροτήματα των ανθρώπων που βρέθηκαν στην ομιλία.

«Ανακοίνωσε, το!», του φώναζαν από τη σάλα, προτρέποντας τον να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. «Τους ανυπόμονους θα πρέπει να τους κρατάμε στο φουαγιέ», ήταν η χιουμοριστική απάντηση Τσίπρα.

Η πραγματικότητα, όμως, είναι ότι στην Πάτρα, οι εξελίξεις επιταχύνθηκαν και τίποτα δεν μπορεί να ανακόψει την πορεία των πραγμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ήδη εδώ…

«Άνοιγμα» σε πολίτες και στελέχη

Αναπόφευκτα, το «Παλλάς» αποτέλεσε σημείο αναφοράς. Ειδικά ως προς τη σκληρή κριτική προς τα κόμματα και της ηγεσίας της προοδευτικής παράταξης, προκαλώντας αντιδράσεις και αμηχανία στα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς.

Μέσα σε αυτό τον καταιγισμό που ακολούθησε, χάθηκε το μήνυμα συμπόρευσης που έστειλε και από εκεί. Χθες, το επανέλαβε ακόμα πιο καθαρά, αφήνοντας ορθάνοιχτο «παράθυρο» για ολόκληρο τον προοδευτικό χώρο καθώς μίλησε ανοιχτά «για μια προοδευτική παράταξη νίκης είναι σήμερα περισσότερο από ποτέ αναγκαίες. Χωρίς αποκλεισμούς, προαπαιτούμενα, πιστοποιητικά πολιτικών φρονημάτων».

Και η προσφώνηση «συντρόφισσες και σύντροφοι» που χρησιμοποίησε, έφερε ένα πλατύ χαμόγελο σε όσους ήρθαν να τον ακούσουν...

Αιχμές σε Ανδρουλάκη, ενώπιον «πασόκων»

Στο πάνελ των ομιλητών, βρίσκονταν τρία στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ο πρώην πρόεδρος του ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας, Βασίλης Αϊβαλης, ο νυν πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητήριου Δυτικής Ελλάδας και ο θεωρητικός της Σοσιαλδημοκρατίας στη χώρα μας, Γιώργος Σιακαντάρης.

Επίσης, όσοι γνώριζαν τους ανθρώπους που ήρθαν να ακούσουν τον Αλέξη Τσίπρα, έκαναν λόγο για ένα «πασοκικο κοινό», σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επομένως, έγινε καθαρό ότι οι κινήσεις Τσίπρα ενδιαφέρουν τον κόσμο της παράταξης, συνολικά.

Παρά ταύτα, ο πρώην πρωθυπουργός ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός προς τον Νίκο Ανδρουλάκη. «Αλήθεια, μπορεί να αμφισβητήσει τη σημερινή κυβέρνηση όποιος αφήνει ανοικτό να κυβερνήσει με τη Δεξιά, αρκεί να φύγει ο Μητσοτάκης; Και όποιος δε μπορεί να βρει στελέχη να τοποθετήσει σε θέσεις ευθύνης στο κόμμα του, που να μην έχουν κάποια στιγμή δημόσια θαυμάσει τον Μητσοτάκη;», ήταν η μπηχτή προς τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ.

Από τα «πυρά» του, δεν γλίτωσαν ούτε οι παλιοί του σύντροφοι που είχαν κορυφαίες θέσεις στις κυβερνήσεις του και σήμερα αποτελούν την «αριστερή» πτέρυγα της Νέας Αριστεράς.

«Ή όποιος εμμένει στη κριτική του αριστερόμετρου και στα λάθη των άλλων, όταν δεν έχει τολμήσει ποτέ ούτε να ψελλίσει για τα δικά του λάθη και τις δικές του αποτυχίες;», το σημείο που αφορούσε τους παλιούς του συνοδοιπόρους.