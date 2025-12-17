Για να μην συμμετέχουν στελέχη του στην εκδήλωση της Πάτρας.

Οι πληροφορίες των προηγούμενων ημερών, ανέφεραν ότι από τη Χαριλάου Τρικούπη είχε εκδοθεί «απαγορευτικό» προς τα στελέχη της, προκειμένου να μην παραστούν στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, στην Πάτρα.

Έφτανε στο ΠΑΣΟΚ που είχε τρία μέλη του στο πάνελ των ομιλητών. Ωστόσο, αυτό που μάθαμε, είναι πως σε έναν εκ των τριών ομιλητών, υπήρξαν έντονες πιέσεις προκειμένου να αποσύρει τη συμμετοχή του. Πρόκειται για τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου Δυτικής Ελλάδας.

Εκ του αποτελέσματος, οι πιέσεις έπεσαν στο κενό. Η απορία μας είναι γιατί τέτοια αγωνία για ένα στέλεχος που δεν το έχουν σε κανένα κεντρικό όργανο ή σε κάποιο τομέα εργασίας του κόμματος τους…

Α.Γ.