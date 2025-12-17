Στη δεύτερη και τρίτη σειρά Παναγιωτόπουλος και Ζαμπάρας.

Στο «Παλλάς», το «χωροταξικό» έγινε μείζον ζήτημα από αντιπάλους και «φίλους» του Αλέξη Τσίπρα. Ο «εξώστης», στον οποίο κάθισαν πρόσωπα όπως η Όλγα Γεροβασίλη, ο Σωκράτης Φάμελλος, ο Αλέξης Χαρίτσης, ο Πέτρος Κόκκαλης και ο Γιάννης Δραγασάκης, προκάλεσε μεγάλες συζητήσεις.

Όμως, στην Πάτρα, οι δύο βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν στην παρουσίαση της «Ιθάκης», ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος και ο Μίλτος Ζαμπάρας, κάθισαν στη δεύτερη και τρίτη σειρά του «Royal», αντίστοιχα - παρά την ύπαρξη «εξώστη».

Υποθέτουμε ότι ο «εξώστης» τελείωσε για τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ…

Α.Γ.