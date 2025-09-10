Ανακαλούνται επικίνδυνα σχολικά είδη που πωλούνται και στην Ελλάδα

Τι εντόπισαν οι ευρωπαϊκές αρχές και διέταξαν την ανάκληση αλλά και τη διακοπή πώλησης των επίμαχων σχολικών ειδών.

Τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτέμβρη και οι αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη έχουν πάρει φωτιά. Όμως μια ανάκληση για γόμες που πωλούνται σε καταστήματα και διαδικτυακές πλατφόρμες και στη χώρα μας χρήζει προσοχής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ανακαλούνται από την αγορά γόμες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία των παιδιών που θα τις χρησιμοποιήσουν.

Οι επικίνδυνες γόμες που ανακαλούνται

Την ειδοποίηση επικινδυνότητας σήμαναν οι Ισπανικές Αρχές τονίζοντας ότι εντόπισαν επικίνδυνη γραφική ύλη. Η ανάκληση αφορά σετ γόμες Trendhaus σε σχήμα ενεργειακών ποτών, με λευκό καπάκι και ετικέτα με την ένδειξη «ENERGY DRINK» με barcode 4032722943897.

Οι γόμες είναι γερμανικής προέλευσης και ο έλεγχος έδειξε ότι ενέχεται κίνδυνος πνιγμού. Σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος, χρώματος, εμφάνισης και μεγέθους του, το προϊόν μπορεί να εκληφθεί ως τρόφιμο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά να το βάλουν στο στόμα τους. Επιπλέον, τα μικρά μέρη (πλαστικά καπάκια) μπορούν εύκολα να αποκολληθούν. Τα μικρά μέρη μπορεί να δαγκωθούν ή να αποκολληθούν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό.



Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και αποφασίστηκε η απαγόρευση εμπορίας του προϊόντος και η διακοπή χρήσης του.