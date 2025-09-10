Games
Ανακαλούνται επικίνδυνα σχολικά είδη που πωλούνται και στην Ελλάδα

Ανακαλούνται επικίνδυνα σχολικά είδη που πωλούνται και στην Ελλάδα
Τι εντόπισαν οι ευρωπαϊκές αρχές και διέταξαν την ανάκληση αλλά και τη διακοπή πώλησης των επίμαχων σχολικών ειδών.

Τα σχολεία ανοίγουν στις 11 Σεπτέμβρη και οι αγορές για τα απαραίτητα σχολικά είδη έχουν πάρει φωτιά. Όμως μια ανάκληση για γόμες που πωλούνται σε καταστήματα και διαδικτυακές πλατφόρμες και στη χώρα μας χρήζει προσοχής.

Σύμφωνα με ενημέρωση από το δελτίο για τα µη ασφαλή προϊόντα του Συστήµατος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών (RAPEX) ανακαλούνται από την αγορά γόμες που ενέχουν κινδύνους για την υγεία των παιδιών που θα τις χρησιμοποιήσουν.

Οι επικίνδυνες γόμες που ανακαλούνται

GOMES 8bb79

Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Παιδεία
Πόσο κοστίζουν τα σχολικά - Τετράδιο 150 φύλλων μειώθηκε στα 80 φύλλα και κράτησε ίδια τιμή

Πόσο κοστίζουν τα σχολικά - Τετράδιο 150 φύλλων μειώθηκε στα 80 φύλλα και κράτησε ίδια τιμή

Ελλάδα

Την ειδοποίηση επικινδυνότητας σήμαναν οι Ισπανικές Αρχές τονίζοντας ότι εντόπισαν επικίνδυνη γραφική ύλη. Η ανάκληση αφορά σετ γόμες Trendhaus σε σχήμα ενεργειακών ποτών, με λευκό καπάκι και ετικέτα με την ένδειξη «ENERGY DRINK» με barcode 4032722943897.

Οι γόμες είναι γερμανικής προέλευσης και ο έλεγχος έδειξε ότι ενέχεται κίνδυνος πνιγμού. Σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης λόγω του χαρακτηριστικού σχήματος, χρώματος, εμφάνισης και μεγέθους του, το προϊόν μπορεί να εκληφθεί ως τρόφιμο. Αυτό μπορεί να οδηγήσει τα παιδιά να το βάλουν στο στόμα τους. Επιπλέον, τα μικρά μέρη (πλαστικά καπάκια) μπορούν εύκολα να αποκολληθούν. Τα μικρά μέρη μπορεί να δαγκωθούν ή να αποκολληθούν, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει σε πνιγμό.

Το προϊόν δεν συμμορφώνεται με τον κανονισμό για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων και αποφασίστηκε η απαγόρευση εμπορίας του προϊόντος και η διακοπή χρήσης του.

GOMES ANAKLISI bd506

Aνακαλούνται κουκλάκια LABUBU που πωλούνται μέσω SHEIN

Διεθνή

Aνακαλούνται κουκλάκια LABUBU που πωλούνται μέσω SHEIN

Διεθνή
Ανακαλείται πασίγνωστη βαφή μαλλιών – Είναι επικίνδυνη για την υγεία

Ελλάδα

Ανακαλείται πασίγνωστη βαφή μαλλιών – Είναι επικίνδυνη για την υγεία

Ελλάδα
Ανακαλούνται πιπεριές Αλβανίας γεμάτες φυτοφάρμακα

Διεθνή

Ανακαλούνται πιπεριές Αλβανίας γεμάτες φυτοφάρμακα

Διεθνή
Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Παιδεία

Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Παιδεία

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

healthstat.gr

Νέα μελέτη συνδέει τα φυτοφάρμακα με θανάτους σε παιδιά

healthstat.gr
Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr

Η κατάσταση της Ένωσης το 2025 - Δήλωση προθέσεων

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr

Ιός Δυτικού Νείλου: Έξι νέα κρούσματα – Η έκθεση ΕΟΔΥ

healthstat.gr
Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr

Δ. Βαρτζόπουλος: «Η Ελλάδα έχει κάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της ψυχικής υγείας»

healthstat.gr
2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) "…We pledge that no one will be left behind…"

ienergeia.gr

2η Διάσκεψη ακαδημαϊκών κόμβων του ΟΗΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη (6-10 Οκτωβρίου 2025) “…We pledge that no one will be left behind…”

ienergeia.gr
Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr

Μείωση των στόχων για τις εκπομπές ρύπων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή οι Ενώσεις ACEA και CLEPA

ienergeia.gr
Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr

Γ. Μανιάτης προς Ursula von der Leyen: Ξεχάσατε το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο

ienergeia.gr
Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr

Ιός Δυτικού Νείλου: Η Ελλάδα στις χώρες της Ευρώπης με τα περισσότερα κρούσματα – Έκθεση ECDC

healthstat.gr