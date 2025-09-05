Games
Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση

Σχολεία: Πανάκριβη η επιστροφή στα θρανία - «Τσουχτερά» τα σχολικά είδη με τους γονείς σε απόγνωση
Το κόστος του πρώτου κουδουνιού είναι μεγάλο με τους γονείς να «χρυσοπληρώνουν» τσάντες, τετράδια και μολύβια.

Οι οικογένειες ετοιμάζονται για το άνοιγμα των σχολείων και την επιστροφή των μαθητών στα θρανία την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου με το τίμημα των σχολικών ειδών να είναι ιδιαιτέρως «τσουχτερό» για μια ακόμη χρονιά. Πριν καν οι εκπαιδευτικοί παραδώσουν τη σχολική λίστα, οι γονείς προμηθεύονται την τσάντα, η οποία ανεβάζει σημαντικά το συνολικό κόστος, ιδιαίτερα για οικογένειες με δύο ή και τρία παιδιά.

Η κατάσταση είναι εξίσου κοστοβόρα και για τα βασικά σχολικά είδη που δεν μπορούν να λείπουν από την τσάντα του μαθητή. Τετράδια, μολύβια, μαρκαδόροι, στυλό, γόμες είναι απαραίτητα και όπως θα διαπιστώσουν οι γονείς οι τιμές ποικίλλουν αν και «τσιμπημένες» σε σχέση με πέρσι. Ενώ πέρυσι οι αυξήσεις στις τιμές των σχολικών ειδών κυμάνθηκαν από 10% έως 22%, φέτος οι ανατιμήσεις συνεχίζονται, ξεπερνώντας σε ορισμένες περιπτώσεις το 20%. Το «καλάθι» των σχολικών ειδών γίνεται ολοένα και πιο βαρύ, καθιστώντας την προετοιμασία των μαθητών για την επιστροφή στις σχολικές αίθουσες μια σημαντική οικονομική πρόκληση. Με τα δεδομένα αυτά το «σαφάρι» των εποχικών προσφορών έχει ξεκινήσει για τα καλά.

Πώς θα γεμίσει η τσάντα του μαθητή χωρίς να αδειάσει το πορτοφόλι - Ο «πονοκέφαλος» των γονιών

Η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΓΣΕΕ) καταγράφει για ακόμη μία χρονιά αυξήσεις στις τιμές βασικών σχολικών ειδών. Από πρόσφατη δειγματοληπτική έρευνα αγοράς σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ προκύπτουν αυξήσεις από 3,85% έως 54,26% σε τετράδια, μολύβια, μαρκαδόρους, γεωμετρικά σχήματα και άλλα προϊόντα. Παρά τις δεσμεύσεις των εκπροσώπων των σούπερ μάρκετ για σταθερές τιμές σε σχέση με το 2024, οι υποσχέσεις δεν τηρήθηκαν. Αρκετοί αγοράζουν συγκρατημένα και αποφασίζουν να κρατήσουν τα περυσινά, καθώς δεν αντέχουν το βάρος των εξόδων, που συνοδεύει την έναρξη των σχολείων.

SXOLIKA EKEE 141d8

Η EEKE υπογραμμίζει την ανάγκη εντατικοποίησης των ελέγχων στην αγορά και τη λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών για την προστασία του εισοδήματος τους. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν τη μέγιστη σχέση ποιότητας/τιμής για τα σχολικά προϊόντα.

Διατήρηση στα ίδια επίπεδα

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος για τις τιμές στα σχολικά είδη, είχε τονίσει πως στην πρόσφατη συνάντησή του με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ συμφωνήθηκε να διατηρηθούν ίδιες ή να μειωθούν σε σχέση με το 2024, ενώ επισήμανε πως «όπως πέρυσι τον Οκτώβριο ύστερα από αυστηρούς ελέγχους και απαίτησή μου υποχρεώθηκαν να κάνουν εθελοντική μείωση σε 750 κωδικούς και πετύχαμε αρνητικό πληθωρισμό τροφίμων και βασικών ειδών διαβίωσης για τέσσερις συνεχείς μήνες, το ίδιο ζήτησα να κάνουν και φέτος. Αναμένω την άμεση ανταπόκρισή τους».

Η φροντιστηριακή επιβάρυνση

Στον κατάλογο των εξόδων όμως θα πρέπει να προστεθούν επίσης και οι δαπάνες για εγγραφή και τα δίδακτρα για φροντιστηριακά μαθήματα ή και ιδιαίτερα. Η δαπάνη για φροντιστήρια έχει εκτοξευτεί τα τελευταία δέκα χρόνια. Από 6,1 εκατ. ευρώ το 2013 για μαθητές της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, το ποσό έφτασε στα 26,1 εκατ. ευρώ το 2023. Για τη Δευτεροβάθμια, η φροντιστηριακή δαπάνη το 2023 ανήλθε στα 580 εκατ. ευρώ, με αύξηση 36% σε μόλις δύο χρόνια. Η μελέτη του ΚΑΝΕΠ σε συνεργασία με τη Metron Analysis επισημαίνει ότι οι φροντιστηριακές δαπάνες καλύπτουν κυρίως τα κενά του σχολείου (62% γονείς, 55% μαθητές), ενώ η προετοιμασία για εισαγωγή στο πανεπιστήμιο αποτελεί δευτερεύουσα ανάγκη (41% γονείς, 32% μαθητές). Παράλληλα, αναγνωρίζεται ο ρόλος τους στη μείωση της ανεργίας των εκπαιδευτικών (66% γονείς, 60% μαθητές).

Ένα στα δύο νοικοκυριά δίνει πάνω από 500 ευρώ το μήνα

Σύμφωνα με έρευνα του 2024 από την Alco για το ΙΝΕ-ΓΣΕΕ, το 50% των νοικοκυριών πλήρωσε πάνω από 500 ευρώ το μήνα για εκπαιδευτικές δαπάνες, που περιλαμβάνουν δίδακτρα ξένων γλωσσών, μουσική, αθλητικές δραστηριότητες και φροντιστήρια.

20% των γονέων πλήρωνε έως 200 ευρώ/μήνα

31% πλήρωνε 251–500 ευρώ/μήνα

19% πλήρωνε 500–750 ευρώ/μήνα

15% πλήρωνε 750–1000 ευρώ ή και πάνω από 1000 ευρώ/μήνα

Η πραγματικότητα αυτή δείχνει πως το κόστος της εκπαίδευσης στην Ελλάδα μπορεί να φτάσει σχεδόν σε επίπεδα ενός μηνιαίου μισθού για πολλά νοικοκυριά.

