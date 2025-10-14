Κατά τη χρήση του προϊόντος ενδέχεται να εκδηλωθεί υπερθέρμανση της μπαταρίας με αποτέλεσμα την πιθανότητα τραυματισμού.

Πρόγραμμα ανάκλησης των μπαταριών των ηλεκτρικών σκουπών stick ROWENTA X-Force 14.60 και X-Force 15.60 κατασκευής προ της εβδομάδος 49 του 2024 ανακοίνωσε η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση η κατασκευάστρια εταιρεία Rowenta France SAS σε συνεργασία με την διανομέα εταιρεία στην Ελλάδα SEB GROUPE ΕΛΛΑΔΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ

Α.Ε., πραγματοποιεί το πρόγραμμα εθελοντικής ανάκλησης σε κατά προσέγγιση 4.472 τεμάχια. Η κατασκευάστρια εταιρεία «Rowenta France SAS» έχει προβεί σε καταχώριση σχετικής δήλωσης στην επίσημη ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη Product Safety Business Gateway. Η συγκεκριμένη ανάκληση οφείλεται στη διαπίστωση ότι σε σπάνιες περιπτώσεις και αποκλειστικά κατά τη χρήση του προϊόντος ενδέχεται να εκδηλωθεί υπερθέρμανση της μπαταρίας λόγω ελαττώματος σε εξάρτημα αυτής, με αποτέλεσμα την πιθανότητα τραυματισμού του χρήστη.

Η εθελοντική ανάκληση αφορά τα προϊόντα με τους κάτωθι κωδικούς

Στα πλαίσια του προγράμματος ανάκλησης θα αντικατασταθούν δωρεάν οι μπαταρίες των εν λόγω ηλεκτρικών σκουπών που απεικονίζονται κατωτέρω:

Tι πρέπει να κάνετε αν έχετε αγοράσει τις επίμαχες παρτίδες

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί τα εν λόγω προϊόντα:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Α. καλούνται να σταματήσουν άμεσα τη χρήση των ηλεκτρικών σκουπών stick ROWENTA X-Force 14.60 και X-Force 15.60 και να επισκεφθούν την ιστοσελίδα www.rowenta.gr για πληροφορίες σχετικά με το αν η ανάκληση αφορά το προϊόν που κατέχουν και, σε θετική περίπτωση, για τις ενέργειες που πρέπει να κάνουν για την δωρεάν αντικατάσταση της μπαταρίας.

Β. Για περισσότερες πληροφορίες μπορούν επίσης να καλέσουν από Δευτέρα-Παρασκευή από 9.00 π.μ. έως 17.00 μ.μ. στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης 210.63.71.250.