Προειδοποίηση ανάκλησης για γαριδάκια σήμανε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), με την Πολωνία να είναι η χώρα κοινοποίησης και τη Γερμανία να εμπλέκεται στη διανομή του προϊόντος.
Σύμφωνα με την σχετική προειδοποίηση, η ανάκληση αποφασίστηκε μετά τον εντοπισμό γλουτένης σε γαριδάκια καλαμποκιού που πωλούνταν ως “χωρίς γλουτένη”. Το προϊόν, που κυκλοφορεί με την ονομασία «Chrupki kukurydziane / Corn puffs», βρέθηκε να περιέχει 81,1 mg/kg γλουτένης, ποσότητα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο για προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «χωρίς γλουτένη». Οι αρχές κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο για άτομα με κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη γλουτένη, καθώς η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και επιπλοκές στην υγεία.
Η Πολωνία έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών και εξέδωσε δημόσια προειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σοβαρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας τροφίμων. Μέχρι στιγμής η ανάκληση αφορά την Πολωνία.
Αυτά είναι τα γαριδάκια που ανακαλούνται
Όνομα προϊόντος: Tygryski Τσιπς 70 g
Αριθμός παρτίδας: A0430
Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης των πολωνικών αρχών ασφάλειας τρόφιμων, η ανάκληση είναι σε εξέλιξη με τις Αρχές να εποπτεύουν τη διαδικασία απόσυρσης της εν λόγω παρτίδας από την αγορά και διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση. Τα άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στη γλουτένη δεν πρέπει να καταναλώνουν την επίμαχη παρτίδα από τα προς απόσυρση γαριδάκια.