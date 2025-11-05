Η παρουσία γλουτένης στα γαριδάκια ενώ διαφημιζόταν ως «χωρίς γλουτένη» προϊόν οδήγησε στην ανάκληση από τις αγορές.

Προειδοποίηση ανάκλησης για γαριδάκια σήμανε μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed), με την Πολωνία να είναι η χώρα κοινοποίησης και τη Γερμανία να εμπλέκεται στη διανομή του προϊόντος.

Σύμφωνα με την σχετική προειδοποίηση, η ανάκληση αποφασίστηκε μετά τον εντοπισμό γλουτένης σε γαριδάκια καλαμποκιού που πωλούνταν ως “χωρίς γλουτένη”. Το προϊόν, που κυκλοφορεί με την ονομασία «Chrupki kukurydziane / Corn puffs», βρέθηκε να περιέχει 81,1 mg/kg γλουτένης, ποσότητα πολύ πάνω από το επιτρεπτό όριο για προϊόντα που φέρουν την ένδειξη «χωρίς γλουτένη». Οι αρχές κάνουν λόγο για σοβαρό κίνδυνο για άτομα με κοιλιοκάκη ή δυσανεξία στη γλουτένη, καθώς η κατανάλωσή του μπορεί να προκαλέσει σοβαρές αντιδράσεις και επιπλοκές στην υγεία.

Η Πολωνία έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση απόσυρση του προϊόντος από την αγορά, ενημέρωσε τις αρμόδιες αρχές των άλλων κρατών-μελών και εξέδωσε δημόσια προειδοποίηση προς τους καταναλωτές. Το περιστατικό χαρακτηρίστηκε ως σοβαρό από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και παρακολουθείται στενά από τις αρμόδιες αρχές ασφάλειας τροφίμων. Μέχρι στιγμής η ανάκληση αφορά την Πολωνία.

Αυτά είναι τα γαριδάκια που ανακαλούνται

Όνομα προϊόντος: Tygryski Τσιπς 70 g

Αριθμός παρτίδας: A0430

Σύμφωνα με την ανακοίνωση ανάκλησης των πολωνικών αρχών ασφάλειας τρόφιμων, η ανάκληση είναι σε εξέλιξη με τις Αρχές να εποπτεύουν τη διαδικασία απόσυρσης της εν λόγω παρτίδας από την αγορά και διεξάγουν έρευνα για την υπόθεση. Τα άτομα με αλλεργία ή δυσανεξία στη γλουτένη δεν πρέπει να καταναλώνουν την επίμαχη παρτίδα από τα προς απόσυρση γαριδάκια.