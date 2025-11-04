Ο κίνδυνος που οδήγησε στην ανάκληση αυτών των αποξηραμένων καρπών από την Τουρκία.

Ανακαλούνται από τις ευρωπαϊκές αγορές κατόπιν σχετικής επισήμανσης αποξηραμένα βιολογικά φρούτα Τουρκίας καθώς μετά από ελέγχους εντοπίστηκε η παρουσία ωχρατοξίνης Α σε αυξημένα ποσά άνω του επιτρεπόμενου ορίου.

Ειδικότερα, η Γερμανία εξέδωσε ειδοποίηση συναγερμού μέσω του ευρωπαϊκού συστήματος RASFF, για την παρουσία της τοξικής ουσίας ωχρατοξίνης Α (Ochratoxin A) σε αποξηραμένα βιολογικά μούρα προέλευσης Τουρκίας. Σύμφωνα με την ειδοποίηση ανάκλησης καταγράφηκε υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου για Ωχρατοξίνη Α και αφορά ειδικότερα 9,50 ± 4,18 μg/kg (όριο: 2,0 μg/kg).

Στο πλαίσιο αυτό πάρθηκε η απόφαση ανάκλησης στη Γερμανία. Μέχρι στιγμής τα επίμαχα αποξηραμένα μούρα διακινούνται και στην Αυστρία ενώ προς ώρας δεν έχει εκδοθεί ανακοίνωση ανάκλησης για την χώρα μας ούτε υπάρχει σχετική σήμανση ειδοποίησης για τον ΕΦΕΤ.

Σύμφωνα με την ενημέρωση ανάκλησης στους καταναλωτές τονίζεται ότι «Μην καταναλώσετε αποξηραμένα βιολογικά μούρα τουρκικής προέλευσης αν προέρχονται από τις παρτίδες που ανακαλούνται.Επιστρέψτε το προϊόν στο σημείο αγοράς.»

Αυτά είναι τα βιολογικά μούρα που ανακαλούνται

Η εταιρεία ReformKontor GmbH & Co. KG (Zarrentin, Γερμανία) προχωρά στην ανάκληση αποξηραμένων βιολογικών μούρων της σειράς Reformhaus, καθώς εντοπίστηκαν αυξημένα επίπεδα της τοξικής ουσίας ωχρατοξίνη Α (Ochratoxin A). Η ουσία αυτή είναι μυκοτοξίνη που παράγεται από συγκεκριμένους μύκητες και μπορεί, σε υψηλές συγκεντρώσεις, να προκαλέσει ηπατική ή νεφρική βλάβη, ενώ θεωρείται πιθανώς καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπτού ορίου ωχρατοξίνης Α (Ochratoxin A), μετρήσεις έως 9,5 μg/kg (όριο ΕΕ: 2,0 μg/kg).

Συσκευασίες:

150 γραμμάρια (Art. 189)

500 γραμμάρια (Art. 772)

Παρτίδες που ανακαλούνται:

150 g 13.05.2026 111396

150 g 19.07.2026 112145

500 g 12.05.2026 111384

500 g 19.07.2026 112144

Ανάκληση από καταναλωτές στη Γερμανία. Ενημέρωση των αρχών άλλων κρατών-μελών της Ε.Ε. μέσω του συστήματος RASFF. Παράκληση προς τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τα προϊόντα και να τα επιστρέψουν στα σημεία αγοράς.

Τι είναι η ωχρατοξίνη Α που οδήγησε στην ανάκληση των αποξηραμένων φρούτων

Η ωχρατοξίνη Α (Ochratoxin A) είναι μυκοτοξίνη που παράγεται από ορισμένα είδη μυκήτων. Μπορεί να προκαλέσει ηπατική και νεφρική βλάβη, και θεωρείται πιθανώς καρκινογόνος για τον άνθρωπο.