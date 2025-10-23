Η λίστα με τα αναψυκτικά της Coca Cola που ανακαλούνται στις ΗΠΑ, η επίσημη ενημέρωση.

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) ανακοίνωσε την ανάκληση τριών δημοφιλών αναψυκτικών της Coca-Cola, λόγω πιθανούς παρουσίας μεταλλικών σωματιδίων στα προϊόντα. Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, η ανάκληση αφορά συγκεκριμένες παρτίδες που παρήχθησαν από την Coca-Cola Southwest Beverages, LLC με έδρα το Τέξας και αφορά αποκλειστικά επίμαχες παρτίδες των αναψυκτικών Coca Cola Zero Sugar, Coca-Cola και Sprite. Η διαδικασία της ανάκλησης κατατάχθηκε στο επίπεδο κινδύνου 2 (μέγιστος κίνδυνος) κάτι που σημαίνει ότι η κατανάλωση των επίμαχων προς ανάκληση παρτίδων αναψυκτικών μπορεί να προκαλέσει προσωρινές ή ιατρικά αναστρέψιμες επιπτώσεις στην υγεία.

To επίμαχο εύρημα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς στο στόμα και το λαιμό, καθώς και εσωτερικούς τραυματισμούς ή αιμορραγία στους καταναλωτές. Η μόλυνση με μεταλλικά θραύσματα συνεπάγεται σοβαρό κίνδυνο για τον καταναλωτή.

Αυτά είναι τα αναψυκτικά που ανακαλούνται

Η ανάκληση αφορά μόνο προϊόντα που πωλήθηκαν στο Τέξας, περισσότερες από 4.000 συσκευασίες των συγκεκριμένων αναψυκτικών. Οι καταναλωτές μπορούν να ελέγξουν τους παρακάτω κωδικούς στις συσκευασίες:

Coca-Cola Zero Sugar 12-pack: 49000042559 / FEB0226MAA

Coca-Cola Zero Sugar 35-pack: 49000058499 / FEB0226MAA

Coca-Cola 24-pack: 49000012781 / JUN2926MAA

Coca-Cola 35-pack: 49000058468 / JUN2926MAA

Sprite 12-pack: 49000028928 / JUN2926MAA

Sprite 12-pack: 49000028928 / JUN3026MAB

Sprite 35-pack: 49000058482 / JUN2926MAA

Η ανάκληση δεν αφορά άλλα προϊόντα της Coca-Cola πέρα από τα ανωτέρω.

Τι πρέπει να κάνουν οι καταναλωτές

Όσοι καταναλωτές έχουν στην κατοχή τους προϊόντα με τους παραπάνω κωδικούς δεν πρέπει να τα καταναλώσουν. Η πιθανή παρουσία μεταλλικών σωματιδίων μπορεί να προκαλέσει εσωτερικό τραυματισμό. Οι καταναλωτές καλούνται να πετάξουν τα προϊόντα ή να τα επιστρέψουν στο κατάστημα αγοράς για πλήρη επιστροφή χρημάτων.