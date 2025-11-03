Το επικίνδυνο συστατικό που οδήγησε στην ειδοποίηση ανάκλησης παρτίδων.

Συναγερμός και ειδοποίηση ανάκλησης έχει σημάνει στις ευρωπαϊκές αρχές για ροφήματα ζελατίνης από την Κίνα, μετά από σχετική ειδοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα (RASFF). Η προειδοποίηση εκδόθηκε από την Ιταλία και αφορά τη χρήση του πρόσθετου Ε407 (καραγενάνη), το οποίο δεν είναι εξουσιοδοτημένο για χρήση σε προϊόντα αυτού του τύπου. Σύμφωνα με την κοινοποίηση, το πρόσθετο εντοπίστηκε σε ροφήματα ζελατίνης διαφόρων γεύσεων, που προέρχονται από κινεζικές επιχειρήσεις και διανεμήθηκαν σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες, ανάμεσά τους και η Ελλάδα, καθώς και η Γερμανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Κύπρος και η Ολλανδία.

Η Ιταλία, ως χώρα ειδοποίησης, έχει ήδη προχωρήσει σε άμεση απόσυρση των προϊόντων από την αγορά, ενώ το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως «σοβαρός κίνδυνος» για τη δημόσια υγεία. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί περιστατικά ασθενειών ή συμπτωμάτων, ωστόσο οι αρχές καλούν τους καταναλωτές να μην καταναλώσουν τα εν λόγω προϊόντα εάν τα εντοπίσουν στην αγορά.

Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές για τα ροφήματα που ανακαλούνται

Ελέγξτε εάν διαθέτετε gelatin drinks με ετικέτα προέλευσης από Κίνα.

Μην τα καταναλώσετε και ενημερώστε τις αρμόδιες αρχές (ΕΦΕΤ).

Διαβάστε προσεκτικά τα συστατικά — αν αναγράφεται E407 (Carrageenan), αποφύγετε τη χρήση. Ο ΕΦΕΤ έχει τεθεί σε κατάσταση επιφυλακής, στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τις ευρωπαϊκές αρχές και το δίκτυο INFOSAN, για να εντοπιστούν τυχόν παρτίδες που έχουν εισαχθεί στη χώρα μας. Οι πολίτες καλούνται να παρακολουθούν τις σχετικές ανακοινώσεις του ΕΦΕΤ για ενδεχόμενες ανακλήσεις στην ελληνική αγορά.

Η προειδοποίηση ανάκλησης για τα επικίνδυνα ροφήματα

O κίνδυνος της καραγενάνης

Η καραγενάνη είναι ένα πρόσθετο που χρησιμοποιείται για να κάνει πιο παχιά, να γαλακτωματοποιήσει και να διατηρήσει τρόφιμα και ποτά. Είναι ένα φυσικό συστατικό που προέρχεται από κόκκινα φύκια Όταν χρησιμοποιείται σε τρόφιμα, η καρραγενάνη έχει την πρόσθετη ουσία ΕΕ αριθμούς Ε407 ή E407α όταν υπάρχει ως «μεταποιημένα φύκια eucheuma». Τα προϊόντα με καραγενάνη μπορούν να επισημαίνονται ως “φυσικά”, αλλά περιορισμένες μελέτες δείχνουν ότι η καραγενάνη μπορεί να προάγει ή να προκαλέσει επικίνδυνες για την υγεία καταστάσεις όπως: Φλεγμονή, Φούσκωμα Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ), Δυσανεξία στη γλυκόζη, Καρκίνο του παχέος εντέρου, Τροφικές αλλεργίες. Μάλιστα, η αυξημένη φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη πιθανότητα άλλων ασθενειών, όπως: Ιδιοπαθείς Φλεγμονώδεις Νόσοι του Εντέρου (ΙΦΝΕ), Τενοντίτιδα, Αρθρίτιδα, Χρόνια χολοκυστίτιδα ή η φλεγμονή της χοληδόχου κύστης.