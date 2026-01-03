Σε σχόλια που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ο Μαδούρο ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολιτικούς και στρατιωτικούς χώρους στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας.

Ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο φέρεται να έκανε μια δήλωση στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο νωρίς το Σάββατο καθώς εξελίσσονταν οι αμερικανικές επιθέσεις εναντίον της χώρας του, χαρακτηρίζοντάς τες ως «επίθεση κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας».

Τα σχόλια αυτά έγιναν πριν ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώσει ότι ο Μαδούρο και η σύζυγός του, Σίλια Φλόρες, «συνελήφθησαν και απελάθηκαν αεροπορικώς από τη χώρα» μετά από «μεγάλης κλίμακας πλήγμα» που πραγματοποίησε ο αμερικανικός στρατός.

Σε σχόλια που μεταδόθηκαν στην κρατική τηλεόραση και το ραδιόφωνο, ο Μαδούρο ισχυρίστηκε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πολιτικούς και στρατιωτικούς χώρους στην πρωτεύουσα της Βενεζουέλας, Καράκας, καθώς και στις πολιτείες Μιράντα, Αράγκουα και Λα Γκουάιρα, σύμφωνα με την εφημερίδα The Miami Herald.

«Αυτή είναι μια επίθεση κατά της κυριαρχίας της Βενεζουέλας», φέρεται να δήλωσε ο Μαδούρο, καθώς στεκόταν δίπλα σε στρατιωτικούς και κυβερνητικούς αξιωματούχους. «Είναι μια προσπάθεια επιβολής ενός αποικιακού πολέμου και επιβολής πολιτικής αλλαγής μέσω της βίας».

Ο Μαδούρο χαρακτήρισε επίσης τις ενέργειες των ΗΠΑ ως «σοβαρή στρατιωτική επιθετικότητα» και παραβίαση του χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, προσθέτοντας ότι απειλούν την ειρήνη σε όλη τη Λατινική Αμερική και την Καραϊβική, ανέφερε η Miami Herald.

Η κυβέρνηση Μαδούρο χαρακτήρισε τις αμερικανικές επιδρομές του Σαββάτου ως μέρος μιας ευρύτερης αμερικανικής προσπάθειας να κατασχέσουν τα πετρελαϊκά και ορυκτά αποθέματα της Βενεζουέλας, σύμφωνα με την εφημερίδα The Miami Herald.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι η κρατική τηλεόραση μετέδωσε εικόνες στρατιωτών της Βενεζουέλας που αναπτύσσονταν σε στρατηγικές υποδομές και αξιωματούχων που πραγματοποιούσαν έκτακτες συναντήσεις.

Ο Μαδούρο, υπέγραψε επίσης διάταγμα που κήρυξε την χώρα σε κατάσταση «εξωτερικής αναταραχής» σε εθνικό επίπεδο, το οποίο δίνει στην κυβέρνησή του ευρείες εξουσίες σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένης της κινητοποίησης των δυνάμεων ασφαλείας και του περιορισμού ορισμένων πολιτικών ελευθεριών, πρόσθεσε η Miami Herald.