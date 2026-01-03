Στο νοσοκομείο 12 άτομα.

Αναστάτωση επικράτησε νωρίς το μεσημέρι μετά από άγριο καβγά μεταξύ μεταναστών που φιλοξενούνται προσωρινά στον εκθεσιακό χώρο στην Αγυιά.

Στο περιστατικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, ενεπλάκησαν αρκετά άτομα, ενώ περίπου 12 μετανάστες μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Χανίων για να τους παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Τα πνεύματα ηρέμησαν χάρη στην άμεση επέμβαση της Αστυνομίας και ανδρών του Λιμενικού.

Να σημειωθεί ότι αυτή τη στιγμη στον χώρο κράτησης οι συνθήκες είναι ασφυκτικές καθώς κρατούνται συνωστισμένοι 471 άνθρωποι διαφορετικών εθνικοτήτων, στην πλειοψηφία τους άνδρες.