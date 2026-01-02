Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 έληξε η προθεσμία πληρωμής για τα τέλη κυκλοφορίας - Αναλυτικά τα πρόστιμα.

Σχεδόν 800.000 ιδιοκτήτες οχημάτων δεν πλήρωσαν εμπρόθεσμα τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2026 και αυτό σημαίνει ότι ακολουθούν πρόστιμα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΑΑΔΕ οι 790.000 ιδιοκτήτες καλούνται τώρα να αντιμετωπίσουν τις νέες κλιμακωτές προσαυξήσεις.

Στις 31 Δεκεμβρίου 2025 έληξε η προθεσμία πληρωμής των τελών και, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ, από το σύνολο των 6,75 εκατομμυρίων οχημάτων, εμπρόθεσμα πληρώθηκαν τέλη κυκλοφορίας για 5,94 εκατομμύρια. Δηλαδή, ποσοστό της τάξης του 88%. Ανάλογο ήταν και το περσινό ποσοστό.

Με τα νέα δεδομένα ωστόσο, η προσαύξηση για την εκπρόθεσμη καταβολή δεν ανέρχεται πλέον στο 100% των οφειλόμενων τελών, όπως μέχρι πέρυσι, αλλά:

- στο 25% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/2/2026.

- στο 50% του ποσού των τελών κυκλοφορίας, εάν η εξόφληση πραγματοποιηθεί έως και 2/3/2026.

- σε ισόποσο των τελών κυκλοφορίας, σε περίπτωση:

- εξόφλησης από 3/3/2026 και μετέπειτα ή

- μερικής εξόφλησης ή μη εξόφλησης των Τελών Κυκλοφορίας έτους 2026.

Τα ανωτέρω πρόστιμα μειώνονται στο 50% για τα επιβατικά οχήματα δημοσίας χρήσης (ταξί), τα φορτηγά και τα λεωφορεία. Σε ό,τι αφορά τα οχήματα, που τέθηκαν σε ακινησία, αυτά έφτασαν τα 208.976.