Μείωση κατά περίπου 1% κατέγραψε η πρωτογενής κατανάλωση ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2024, σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα ετήσια στοιχεία για την ενεργειακή απόδοση που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat.

Συγκεκριμένα, η πρωτογενής κατανάλωση διαμορφώθηκε στους 1.202 εκατ. τόνους ισοδύναμου πετρελαίου (Mtoe), μειωμένη κατά 0,8% σε σύγκριση με το 2023.

Η εξέλιξη αυτή φέρνει την ΕΕ πιο κοντά στον στόχο του 2030, που έχει τεθεί στους 992,5 Mtoe, με την απόσταση να περιορίζεται πλέον στο 21,1%. Πρόκειται για το χαμηλότερο επίπεδο πρωτογενούς κατανάλωσης από το 1990, το πρώτο έτος για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία. Υπενθυμίζεται ότι η κατανάλωση είχε κορυφωθεί το 2006, φτάνοντας τους 1.511 Mtoe, όταν η ΕΕ απείχε περισσότερο από 50% από τον στόχο του 2030.

Tην ίδια ώρα, η τελική κατανάλωση ενέργειας ακολούθησε αντίθετη πορεία. Το 2024 ανήλθε στους 900 Mtoe, καταγράφοντας αύξηση 0,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Το επίπεδο αυτό εξακολουθεί να βρίσκεται σημαντικά πάνω από τον στόχο του 2030, που έχει καθοριστεί στους 763 Mtoe, με την απόκλιση να φτάνει το 18%, αυξημένη σε σύγκριση με το 17,2% του 2023. Το χαμηλότερο επίπεδο τελικής κατανάλωσης είχε καταγραφεί το 2020, στους 893 Mtoe.

Τα στοιχεία περιλαμβάνονται στη νέα δημοσίευση της Eurostat για την ενεργειακή αποδοτικότητα, αποτυπώνοντας τόσο την πρόοδο όσο και τις προκλήσεις που παραμένουν για την επίτευξη των ενεργειακών στόχων της ΕΕ έως το τέλος της δεκαετίας.