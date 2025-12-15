«Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να έχουν τρίτη ευκαιρία», τόνισε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς.

Τη στήριξη της Νέας Αριστεράς στον αγώνα των αγροτών επανέλαβε ο πρόεδρός της, Αλέξης Χαρίτσης, σε συνέντευξή του στο MEGA News, τονίζοντας ότι ο αγώνας τους «είναι ένας αγώνας που αφορά ολόκληρη την κοινωνία. Δεν αφορά μόνο τον αγροτικό χώρο».

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «αυτό που διακυβεύεται δεν είναι κάποια επιμέρους, συντεχνιακού τύπου αιτήματα, αλλά το μέλλον του πρωτογενούς τομέα στη χώρα μας συνολικά», σημειώνοντας ότι για πρώτη φορά καταγράφεται τόσο έντονη κοινωνική στήριξη στα αιτήματα των αγροτών.

Ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε ότι η κυβέρνηση, παρά τις έγκαιρες κοινοβουλευτικές παρεμβάσεις της Νέας Αριστεράς, αλλά και συνολικότερα της αντιπολίτευσης, επέλεξε επί μήνες να υποβαθμίζει το πρόβλημα. «Μας έλεγαν να μην κινδυνολογούμε, ότι όλα βαίνουν καλώς. Και να που φτάσαμε σήμερα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι η οργή στον αγροτικό κόσμο έχει ενταθεί και από τις εξελίξεις στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. «Οι αγρότες έβλεπαν να τους κοροϊδεύουν μπροστά στα μάτια τους», τόνισε.

Στη συνέχεια κατήγγειλε την επιλογή της κυβέρνησης να επενδύει στον κοινωνικό αυτοματισμό: «Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο να ρίχνει λάδι στη φωτιά και να στρέφει τη μία κοινωνική ομάδα απέναντι στην άλλη. Αυτό το παιχνιδάκι δεν πιάνει πια».

Όπως σημείωσε, αποσπασματικά μέτρα και επικοινωνιακές κινήσεις δεν αρκούν. «Αν το σχέδιο της κυβέρνησης είναι μια χώρα χωρίς παραγωγή, να το πει καθαρά. Εγώ πιστεύω ότι χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει μέλλον».

Ερωτηθείς για την πολιτική κατάσταση, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς σχολίασε: «Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Οι προκλήσεις είναι πολύ μεγάλες. Η κυβέρνηση γίνεται ολοένα και πιο αδίστακτη. Αυτό έχουμε μπροστά μας». Και πρόσθεσε: «Ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία δεν πρέπει να έχουν τρίτη ευκαιρία. Αυτή πρέπει να είναι η απάντηση», ενώ επεσήμανε ότι για να φτάσουμε σε αυτήν την απάντηση αυτό που προέχει είναι να υπάρξει μια σοβαρή προσπάθεια σύγκλισης εκείνων των δυνάμεων από τον χώρο της Αριστεράς, από τον προοδευτικό χώρο «που αντιλαμβάνονται ότι το πράγμα δεν πάει άλλο».

Αναφερόμενος στους όρους μιας σύγκλισης, ο κ. Χαρίτσης τόνισε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε με λογικές προσωπικών στρατηγικών, ούτε με λογικές ηγεμονισμού «ούτε με λογικές ότι εγώ προχωρώ και όσοι θέλετε ακολουθείστε με» συμπεριλαμβάνοντας σε αυτό και το ΠΑΣΟΚ. Στη συνέχεια, εστίασε στην απαραίτητη σοβαρή συζήτηση επί του προγραμματικού «και όχι σε επίπεδο προσωπικών συμπαθειών ή αντιπαθειών», προσθέτοντας το ερώτημα «Επί του πρακτέου τι λέμε για τα μεγάλα προβλήματα;».

Ερωτηθείς αν αυτό αφορά και τον Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Χαρίτσης απάντησε ότι σε αυτή τη συζήτηση δεν υπάρχουν εκ των προτέρων αποκλεισμοί αλλά βάσει και της συνεδριακής απόφασης του κόμματος της Νέας Αριστεράς ο διάλογος αφορά όποιον συνομολογεί ότι πρέπει να γίνει αυτή η συζήτηση στον χώρο, εκκινώντας από τον χώρο της Αριστεράς. «Βεβαίως μιλάμε από τη ριζοσπαστική αριστερά, τη σοσιαλδημοκρατία και τον χώρο της οικολογίας, που αντιλαμβάνεται ότι αυτή η συζήτηση πρέπει να γίνει με πραγματικούς πολιτικούς προγραμματικούς όρους για να μπορέσει να υπάρξει ένα αντίπαλο δέος σε αυτό το οποίο ζούμε σήμερα», κατέληξε.

{https://www.facebook.com/watch/?v=4359002384371287}