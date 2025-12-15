Οι γερμανικές αρχές ξεκίνησαν ποινική έρευνα για επιθέσεις με ακτίνες λέιζερ νωρίτερα αυτόν τον μήνα εναντίον πιλότων αμερικανικών F-16 στην αεροπορική βάση Σπάνγκνταλεμ (Spangdahlem).

Τρεις πιλότοι μαχητικών ανέφεραν ότι αντιμετώπισαν αυτό που περιέγραψαν ως μπλε ακτίνα λέιζερ κατά την προσέγγιση στο Σπάνγκνταλεμ, δήλωσε την Παρασκευή σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία ποινικών ερευνών του Τρίερ (Trier). Η υπηρεσία αυτή είναι μέρος της αστυνομικής αρχής της Ρηνανίας-Παλατινάτου (Rheinland-Pfalz).

Δύο από τα περιστατικά συνέβησαν στις 2 Δεκεμβρίου και ένα άλλο μία εβδομάδα αργότερα, στις 9 Δεκεμβρίου, ενώ τα αεροσκάφη απείχαν μόλις λίγα χιλιόμετρα από τη βάση, αναφέρεται στην ανακοίνωση. Και στις τρεις περιπτώσεις, οι οποίες συνέβησαν μεταξύ 8 και 8:30 μ.μ., οι πιλότοι προσγειώθηκαν με ασφάλεια, δήλωσαν οι γερμανικές αρχές.

Οι επιθέσεις με λέιζερ ενέχουν υψηλό κίνδυνο για τους πιλότους, καθώς μπορούν να προκαλέσουν προσωρινή τύφλωση και αποπροσανατολισμό, καθώς και τραυματισμούς στα μάτια, σύμφωνα με τους ερευνητές της Πολεμικής Αεροπορίας.

Η 52η Πτέρυγα Μαχητικών στο Σπάνγκνταλεμ παρακολουθεί τα περιστατικά που αναφέρονται στην έκθεση της αστυνομίας του Τρίερ, δήλωσε την Παρασκευή ο Λοχίας Άλεξ Ρίντελ (Alex Riedel), εκπρόσωπος της πτέρυγας.

Η πηγή των ακτίνων λέιζερ είναι άγνωστη και όσοι έγιναν μάρτυρες των περιστατικών ή έχουν πληροφορίες σχετικά με αυτά καλούνται να παρουσιαστούν, δήλωσαν την Παρασκευή οι ερευνητές.

Το 2023, η Πολεμική Αεροπορία ανέφερε μια αύξηση στα περιστατικά που αφορούσαν δείκτες λέιζερ (laser pointers), περιγράφοντας την επίδραση μιας ακτίνας λέιζερ στους πιλότους ως κάτι ανάλογο με ένα φλας κάμερας σε ένα κατάμαυρο αυτοκίνητο τη νύχτα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Πολεμικής Αεροπορίας. Ακόμη και φαινομενικά αβλαβείς ακτίνες, όπως αυτές που χρησιμοποιούνται για παρουσιάσεις σε τάξεις ή για να διασκεδάζουν μια γάτα, μπορεί να είναι επικίνδυνες για τους πιλότους, ανέφερε.

Η Πολεμική Αεροπορία αναβαθμίζει τα γυαλιά για τα πληρώματα αεροσκαφών ώστε να παρέχουν για πρώτη φορά συνδυασμένη δυνατότητα προστασίας από λέιζερ και βαλλιστική προστασία, σύμφωνα με το Κέντρο Διαχείρισης Κύκλου Ζωής της Πολεμικής Αεροπορίας (Air Force Life Cycle Management Center). Τα αρχικά σχέδια προέβλεπαν τη διάθεση περισσότερων από 42.000 συσκευών σε μονάδες έως το 2027.