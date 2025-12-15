Το DS N°4 φέρνει μια νέα διάσταση στον κόσμο των premium hatchback, συνδυάζοντας οδηγική απόλαυση, υψηλή τεχνολογία και εκλεπτυσμένο στυλ.

Το DS N°4, η νέα πρόταση της DS Automobiles, ξεκινά την εμπορική του πορεία στην Ελλάδα, συνδυάζοντας κομψότητα, πρωτοπορία και τεχνολογία αιχμής. Το μοντέλο διαθέτει την πιο πλήρη γκάμα εξηλεκτρισμένων κινητήρων στην κατηγορία των premium hatchback, με τρεις επιλογές:

E-TENSE 100% ηλεκτρικό με 213 ίππους και αυτονομία 450 km,

PLUG-IN HYBRID 225 ίππων με 30% αυξημένη ηλεκτρική αυτονομία,

HYBRID αυτοφορτιζόμενο 145 ίππων.

Με μήκος 4,40 μ., πλάτος 1,87 μ. και ύψος 1,47 μ., το DS N°4 συνδυάζει το στυλ hatchback με στοιχεία crossover, ενισχύοντας την παρουσία του στο δρόμο. Η νέα φωτεινή υπογραφή εμπνευσμένη από τα DS E-TENSE PERFORMANCE και N°8 τονίζει την avant-garde αισθητική του.

Η ηλεκτρική έκδοση E-TENSE διαθέτει μπαταρία 58,3 kWh, φόρτιση 100 km σε μόλις 11 λεπτά σε ταχυφορτιστή και τρία επίπεδα αναγεννητικής πέδησης. Το PLUG-IN HYBRID αποδίδει 225 ίππους με αυτονομία 81 km σε ηλεκτρική λειτουργία, ενώ το HYBRID 145 ίππων προσφέρει αστική κίνηση έως 50% ηλεκτρικά, χωρίς να επηρεάζεται ο χώρος αποσκευών.

Στον τομέα της τεχνολογίας, το DS N°4 ενσωματώνει:

DS DRIVE ASSIST 2.0, ημιαυτόνομη οδήγηση επιπέδου 2,

DS DRIVER ATTENTION MONITORING για παρακολούθηση συγκέντρωσης και κόπωσης οδηγού,

DS MATRIX LED VISION, φωτιστικά σώματα με εμβέλεια 300 μέτρων,

DS EXTENDED HEAD UP DISPLAY 21" και DS IRIS SYSTEM με ChatGPT.

Διατίθεται σε εκδόσεις PALLAS και ÉTOILE, με επιλογές Alcantara® και δέρμα Nappa, ενώ η συλλογή JULES VERNE προσφέρει περιορισμένη έκδοση με μοναδικά σχεδιαστικά στοιχεία εμπνευσμένα από το γνωστό μυθιστόρημα.

Οι λιανικές τιμές ξεκινούν από 33.900€ για το DS N°4 HYBRID PALLAS, με την ηλεκτρική E-TENSE PALLAS να διατίθεται από 46.000€, ενώ οι πρώτοι πελάτες απολαμβάνουν αποκλειστικό Πακέτο Καλωσορίσματος αξίας 2.500€ δωρεάν εξοπλισμού.

Ακολουθούν οι λιανικές τιμές διάθεσης του νέου DS No4 (χωρίς κρατική επιδότηση):

⦁ DS N°4 HYBRID PALLAS από 33.900€

⦁ DS N°4 HYBRID JULES VERNE από 36.900€

⦁ DS N°4 HYBRID ÉTOILE από 37.900€

⦁ DS N°4 HYBRID ÉTOILE+ από 40.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID PALLAS από 47.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID JULES VERNE από 50.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE από 51.500€

⦁ DS N°4 PLUG-IN HYBRID ÉTOILE+ από 54.100€

⦁ DS N°4 E-TENSE PALLAS από 46.000€

⦁ DS N°4 E-TENSE JULES VERNE από 48.500€

⦁ DS N°4 E-TENSE ÉTOILE από 49.500€

