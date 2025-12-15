H Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με αρνητικό ισοζύγιο προσωπικών μεταβιβάσεων, καθώς οι εκροές χρημάτων προς το εξωτερικό υπερβαίνουν τις εισροές, με το έλλειμμα να αντιστοιχεί σε περίπου 0,5% του ΑΕΠ.

Σημαντική αύξηση κατέγραψαν το 2024 οι χρηματικές ροές που κατευθύνονται από τα νοικοκυριά της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς χώρες εκτός ΕΕ, εξέλιξη που αποτυπώνεται και στην ελληνική οικονομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, οι προσωπικές μεταβιβάσεις από την ΕΕ προς τρίτες χώρες ανήλθαν σε 52,1 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 6% σε σύγκριση με το 2023, ενώ οι εισροές προς τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά διαμορφώθηκαν στα 14,8 δισ. ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 7% σε ετήσια βάση.

Η τάση αυτή, που εντείνεται σταθερά την τελευταία πενταετία, έχει ως αποτέλεσμα τη διεύρυνση του αρνητικού ισοζυγίου της ΕΕ έναντι των χωρών εκτός Ένωσης, το οποίο έφτασε το 2024 τα 37,3 δισ. ευρώ. Μέσα σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες με αρνητικό ισοζύγιο προσωπικών μεταβιβάσεων, καθώς οι εκροές χρημάτων προς το εξωτερικό υπερβαίνουν τις εισροές, με το έλλειμμα να αντιστοιχεί σε περίπου 0,5% του ΑΕΠ.

Για τη χώρα, τα στοιχεία αυτά υποδηλώνουν ότι κάθε χρόνο ένα σημαντικό χρηματικό ποσό κατευθύνεται εκτός συνόρων, κυρίως μέσω εμβασμάτων. Το φαινόμενο συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη μόνιμη παρουσία εργαζομένων και μεταναστών από τρίτες χώρες στην Ελλάδα, οι οποίοι αποστέλλουν μέρος του εισοδήματός τους στις οικογένειές τους στο εξωτερικό. Την ίδια στιγμή, τα χρήματα που εισρέουν στη χώρα από Έλληνες της διασποράς ή από εργαζομένους εκτός ΕΕ δεν επαρκούν για να αντισταθμίσουν τις εκροές.

Σε καθημερινό επίπεδο, η επίδραση αυτής της εξέλιξης δεν είναι άμεσα αισθητή για τον μέσο πολίτη. Ωστόσο, σε μακροοικονομικούς όρους, το αρνητικό ισοζύγιο σημαίνει λιγότερη ρευστότητα που παραμένει στην εγχώρια οικονομία και περιορισμένη συμβολή των προσωπικών μεταβιβάσεων στην κατανάλωση και την ανάπτυξη.

Παρά ταύτα, το μέγεθος του ελλείμματος θεωρείται διαχειρίσιμο και δεν συνιστά απειλή για τη συνολική οικονομική σταθερότητα, λειτουργώντας περισσότερο ως ένδειξη των μεταναστευτικών και εργασιακών ροών που διαμορφώνουν τη σημερινή εικόνα της ελληνικής οικονομίας.