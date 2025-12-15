Χριστούγεννα στον Σταυρό του Νότου.

Ο Σταυρός του Νότου υποδέχεται τα φετινά Χριστούγεννα με ένα εκρηκτικό τριήμερο που υπόσχεται να απογειώσει τις γιορτές σας!

Στις 24 Δεκεμβρίου η Κεντρική Σκηνή ζωντανεύει με τους The Speakeasies Swing Band, ενώ η Ιουλία Καραπατάκη θα χαρίσει δύο μαγικές βραδιές στις 25 και 26/12.

Την Παραμονή (24/12), η Νεφέλη Φασούλη θα γεμίσει τη σκηνή του Club με τη χαρακτηριστική της ενέργεια, ενώ στο Club στις 25 Δεκεμβρίου ο Γιώργος Παπαγεωργίου και οι POLKAR υπόσχονται ένα ξέφρενο χριστουγεννιάτικο πάρτι.

Στο PLUS, οι Γιαγκίνηδες θα βάλουν το δικό τους στίγμα την παραμονή και ανήμερα των Χριστουγέννων το «Πάλκο το εορταστικόν» με τον Βασίλη Προδρόμου και τη Μαρία Ρηγοπούλου ολοκληρώνουν το απόλυτο γιορτινό line-up που δεν πρέπει να χάσει κανείς!

Πληροφορίες



Νεφέλη Φασούλη - προπώληση εδώ

The Speakeasies Swing Band - προπώληση εδώ



Ιουλία Καραπατάκη - Sold Out



Γιώργος Παπαγεωργίου & Polkar - προπώληση εδώ



Γιαγκίνηδες - προπώληση εδώ



Πάλκο - Το Εορταστικόν - προπώληση εδώ