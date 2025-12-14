Οι αξιωματούχοι μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο. Σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος».

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι αποχώρησε από την καγκελαρία, όπου είχε συνάντηση με την αμερικανική αντιπροσωπεία.

Λίγο νωρίτερα είχε αποχωρήσει ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς.

Σύμφωνα με το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa, ο Ζελένσκι έφυγε από την καγκελαρία έπειτα από πεντέμισι ώρες διαβουλεύσεων με τον ειδικό απεσταλμένο του προέδρου Τραμπ Στιβ Γουίτκοφ και τον γαμπρό του, Τζάρεντ Κούσνερ.

Όπως μετέδωσε το πρακτορείο Reuters επικαλούμενο τον σύμβουλο του Ουκρανού προέδρου Ντμίτρο Λίτβιν, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα αναφερθεί στις συνομιλίες αύριο, όταν θα έχουν ολοκληρωθεί. Οι αξιωματούχοι, δήλωσε, μελετούν τα προσχέδια των κειμένων και συμφώνησαν να συνεχίσουν αύριο.

Το γερμανικό ειδησεογραφικό δίκτυο n-tv ανέφερε ακόμη ότι τα κεντρικά ζητήματα των συνομιλιών είναι οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία, οι εγγυήσεις ασφάλειας για την Ουκρανία και η χρήση των «παγωμένων» εντός ΕΕ περιουσιακών κεφαλαίων της ρωσικής κεντρικής τράπεζας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο υπουργός Αμυνας Μπόρις Πιστόριους χαρακτήρισε πάντως τη σύνθεση των τρεχουσών συνομιλιών με τους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ ως «μη ιδανική», αλλά ως «καλό σημάδι».

«Σίγουρα απέχει πολύ από το να είναι μια ιδανική για τέτοιες διαπραγματεύσεις. Όπως λένε όμως, μπορείς να χορέψεις μόνο με τους ανθρώπους που βρίσκονται στην πίστα», δήλωσε ο κ. Πιστόριους στο ARD και χαιρέτισε την άφιξη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στο Βερολίνο ως «καλό σημάδι». Εξέφρασε ωστόσο τις επιφυλάξεις του σχετικά με το εάν ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν θα δεχόταν προτάσεις ειρήνης αντί να συνεχίσει τον πόλεμο: «Το έχουμε ξαναδεί αυτό. Επομένως, δεν θα με εξέπληττε αν κατέληγε έτσι. Ελπίζω σε ένα διαφορετικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε.

Σημειώθηκε «σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ, Στιβ Γουίτκοφ, δήλωσε ότι «σημειώθηκε σημαντική πρόοδος» στις συνομιλίες σήμερα στο Βερολίνο μεταξύ ανώτερων Αμερικανών και Ουκρανών αξιωματούχων σχετικά με τις τελευταίες προσπάθειες τερματισμού του πολέμου με τη Ρωσία. «Οι αντιπρόσωποι διεξήγαγαν εις βάθος συζητήσεις. Σημειώθηκε μεγάλη πρόοδος και θα συναντηθούν ξανά αύριο το πρωί», τόνισε ο Γουίτκοφ σε ανάρτηση στο X.

Αύριο ο καγκελάριος Μερτς και ο πρόεδρος Ζελένσκι θα συμμετάσχουν στο Γερμανο-ουκρανικό οικονομικό Φόρουμ που πραγματοποιείται στο Βερολίνο, ενώ αργότερα αναμένεται η άφιξη των ηγετών της Γαλλίας και της Βρετανίας και αξιωματούχων της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.