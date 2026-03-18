Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, τη νότια Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες, μετά το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο. Τα φαινόμενα στη νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά και βόρεια ορεινά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά στα πελάγη 7, ενώ τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το απόγευμα στο βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα βόρεια τους 13 με 15 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 15 με 17 και τοπικά στα δυτικά, τις Κυκλάδες, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 18 με 19 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός σήμερα ανά περιοχή

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά και κεντρικά τμήματα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά.

Ανεμοι: Ανατολικοι βορειοανατολικοί 3 με 5 και στα ανατολικά θαλάσσια - παραθαλάσσια 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 04 έως 15 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η μέγιστη 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρωινές ώρες στο νότιο Ιόνιο και από το βράδυ στο βόρειο Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο μέχρι το μεσημέρι 7 με 8 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 18 και τοπικά 19 βαθμούς και Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου η μέγιστη 4 με 5 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ενώ στην νότια Πελοπόννησο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της Πελοποννήσου.

Ανεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, στα νότια θαλάσσια - παραθαλάσσια και από το απόγευμα στα βόρεια τοπικά 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην νότια Κρήτη πιθανώς να είναι κατά τόπους έντονα.

Ανεμοι: Ανατολικοί 4 με 6, πρόσκαιρα στην Κρήτη τις πρώτες ώρες έως 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση. Στις Κυκλάδες θα στραφούν σε βόρειους βορειοανατολικούς 4 με 5 και τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα Δωδεκάνησα μετά το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες.

Ανεμοι: Στα βόρεια ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 και από το απόγευμα έως 8 μποφόρ. Στα νότια αρχικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6, τοπικά 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση στρεφόμενοι σε βορείων διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 18 και στα νότια τοπικά 19 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 06 έως 16 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Ανατολικών διευθύνσεων 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 07 έως 14 με 15 βαθμούς Κελσίου.