Nέες πρεμιέρες με άρωμα Χριστουγέννων.

Ο Σκρουτζ, η κλασική ιστορία του Ντίκενς ζωντανεύει στα ορεινά, πέτρινα χωριά της Ηπείρου, μαζί με πολυπληθές και πασίγνωστο καστ ηθοποιών, μεταξύ των οποίων οι: Γιάννης Μπέζος, Γιούλικα Σκαφιδά, Ορέστης Χαλκιάς, κ.ά.



Από τις νέες ταινίες ξεχωρίζουν επίσης οι: Απόδραση στη Νορμανδία με τον 92χρονο ζωντανό θρύλο, Μάικλ Κέιν, Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ από την Παλαιστίνη που περιγράφει πραγματικά -εφιαλτικά- γεγονότα στη Γάζα και το Christy με την δυνατή ερμηνεία του νεαρού Ντάνι Μπράουν.

Τα Κάλαντα των Χριστουγέννων

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων είναι μια συγκινητική ελληνική κινηματογραφική εκδοχή του αριστουργήματος του Καρόλου Ντίκενς σε σκηνοθεσία του Χρήστου Κανάκη και σενάριο του Λώρη Λοϊζίδη μας ταξιδεύει στα ορεινά χωριά της Ηπείρου με ένα εντυπωσιακό καστ Ελλήνων ηθοποιών (Γιάννης Μπέζος, Ορέστης Χαλκιάς, Γιούλικα Σκαφιδά, Κωνσταντίνος Δανίκας, Τάσος Παλαντζίδης, Κώστας Κορωναίος, Δημήτρης Καπετανάκος, Αμαλία Καβάλη, Τάσος Κωστής) να ζωντανεύει την οικουμενική ιστορία για το εγκάρδιο νόημα των Χριστουγέννων.

Τα Κάλαντα Των Χριστουγέννων ακολουθούν την περιπέτεια για όλη την οικογένεια του σκληρόκαρδου και φιλάργυρου Λυκούργου που, παραμονή των Χριστουγέννων, χάρη σε τρία απρόσκλητα πνεύματα θα ανασύρει τη χαμένη του ανθρωπιά για μια ζωή, γεμάτη αγάπη και γενναιοδωρία.



Απόδραση στη Νορμανδία (The Great Escaper)

Το καλοκαίρι του 2014, ο 89χρονος Μπέρναντ Τζόρνταν έγινε διεθνώς γνωστός για την εντυπωσιακή του «απόδραση» από τον οίκο ευγηρίας όπου διέμενε, προκειμένου να τιμήσει τους βετεράνους στον εορτασμό της 70ής επετείου της Απόβασης στη Νορμανδία.

Η ιστορία του ενθουσίασε τον κόσμο, καθώς αντικατόπτριζε το αποφασιστικό πνεύμα της γενιάς του. Όμως, η περιπέτειά του ήταν και το αποκορύφωμα του 60ετούς γάμου του με τη Ρενέ, υπογραμμίζοντας τη δύναμη της μακροχρόνιας αγάπης και τις διδασκαλίες της Μεγαλύτερης Γενιάς.

Πρωταγωνιστούν: Μάικλ Κέιν, Γκλέντα Τζάκσον.

Η Φωνή της Χιντ Ρατζάμπ (The Voice of Hind Rajab)

Η πιο σημαντική ταινία της χρονιάς παρουσιάζει τον πολυετή και αιματηρό πόλεμο στη Γάζα μέσα από την απεγνωσμένη προσπάθεια διάσωσης ενός 6χρονου κοριτσιού, εγκλωβισμένου στο αυτοκίνητο της οικογένειάς του.

Ένα συνταρακτικό θρίλερ δωματίου, που χρησιμοποιεί τα αληθινά ηχητικά της μικρής Χιντ, όπως καταγράφηκαν στο τηλεφωνικό κέντρο της Παλαιστινιακής Ερυθράς Ημισελήνου - με παραγωγούς τους Χοακίν Φίνιξ, Τζόναθαν Γκλέιζερ και Μπραντ Πιτ.

Σιωπηλή Αγάπη (Deaf)

H υποψηφιότητα της Ισπανίας για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας



Η Ángela, μια κωφή γυναίκα, περιμένει παιδί με τον ακούοντα σύντροφό της, τον Héctor. Η άφιξη του μωρού διαταράσσει τη σχέση τους, αναγκάζοντας την Ángela να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της ανατροφής της κόρης της σε έναν κόσμο που δεν είναι φτιαγμένος γι' αυτήν.

Για τον Κρίστι (Christy)

Ο δεκαεπτάχρονος Κρίστι αναγκάζεται να μετακομίσει από το σπίτι της ανάδοχης οικογένειας στην οποία έμενε ως τώρα. Μέχρι να αποφασιστεί η κοινωνική επανένταξή του, φιλοξενείται προσωρινά στο σπίτι του μεγαλύτερου αδερφού του, στο Κορκ. Ο περίγυρος όμως τον καλεί να γίνει ξανά παραβατικός, την ίδια ώρα που ο αδερφός του πασχίζει να τον κρατήσει στον ίσιο δρόμο.

Πέντε Νύχτες στου Φρέντι 2 (Five Nights at Freddy's 2)

To 2023, η ταινία τρόμου της Blumhouse, Πέντε Νύχτες στου Φρέντι, βασισμένη στο ομώνυμο βιντεοπαιχνίδι του Σκοτ Κόθον, έγινε φαινόμενο του box-office ως η πιο επιτυχημένη ταινία του είδους εκείνης της χρονιάς. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να ξεκινήσει ένα νέο, ανατριχιαστικό κεφάλαιο με τις χαρακτηριστικές, εφιαλτικές, ρομποτικές μασκότ.

Ένας χρόνος έχει περάσει μετά τον μεταφυσικό εφιάλτη στην πιτσαρία του Φρέντι. Οι ιστορίες που κυκλοφορούν για όλα όσα συνέβησαν εκεί έχουν καθιερωθεί πια ως αστικοί μύθοι, δίνοντας έμπνευση για το πρώτο φεστιβάλ της πόλης αφιερωμένο στα σκοτεινά συμβάντα.

Ο πρώην φύλακας Μάικ (Τζος Χάτσερσον) και η αστυνομικός Βανέσσα (Ελίζαμπεθ Λέιλ) έχουν αποκρύψει από τη 11χρονη αδελφή του Μάικ, Άμπι (Πάιπερ Ρούμπιο), την τύχη των ρομποτικών της φίλων.

Όταν όμως η Άμπι το σκάσει για να ξαναβρεί τον Φρέντι, την Μπόνι, την Τσίκα και τον Φόξι, θα πυροδοτήσει μία τρομακτική αλληλουχία από γεγονότα.

Σκοτεινά μυστικά θα αποκαλυφθούν για την προέλευση της πιτσαρίας του Φρέντι και ένας από καιρό ξεχασμένος τρόμος θα εξαπολυθεί.

Το Ταρανδάκι των Χριστουγέννων (Niko: Beyond the Northern Lights)

Το μικρό ταρανδάκι που έχει γοητεύσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο έρχεται στη μεγάλη οθόνη με μια περιπέτεια γεμάτη δράση, χιούμορ και συγκίνηση.

Αυτά τα Χριστούγεννα ετοιμαστείτε να πραγματοποιήσετε το όνειρό σας, να πετάξετε με το έλκηθρο του Άι - Βασίλη και να ζήσετε την απόλυτη εορταστική ιστορία!

