Ποια ταινία είδαν περισσότερο οι θεατές στα σινεμά, σε ποια θέση βρίσκεται η Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου.

Η παιδική ταινία Ζωούπολη 2 και η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη, έφεραν θεατές και πλατιά χαμόγελα στις κινηματογραφικές αίθουσες που είδαν τα εισιτήρια τους να ανεβαίνουν κατακόρυφα, κόβοντας στο σύνολο 124.053 από τα 88.332 του προηγούμενου τετραημέρου.



Σημειώνεται ότι η νέα ταινία του Οικονομίδη αποτελεί το μεγαλύτερο άνοιγμα της σκηνοθετικής του καριέρας, κόβοντας 31.264 εισιτήρια σε 107 αίθουσες. Το λες και θεαματικό ξεκίνημα, αν αναλογιστεί κανείς και την κακοκαιρία Αντέλ που στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας σφυροκοπούσε με βροχές και καταιγίδες τη χώρα.

{https://youtu.be/UgJ0C4FL0aA?si=k1ckLZWtLvvLbGZ_}



Σε άλλα νέα, η Νυρεμβέργη με τον Ράσελ Κρόου, συνεχίζει σταθερά να βρίσκεται στην πρώτη τριάδα και άρα να αρέσει στους Έλληνες θεατές, κόβοντας μέχρι στιγμής 51.127 εισιτήρια στο σύνολο.



Όσο για τη Βουγονία του Γιώργου Λάνθιμου, πλέον τη συναντάμε στην έκτη θέση του Top 10 με συνολικά εισιτήρια που ξεπερνούν τις 115.000.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 27 έως 30 Νοεμβρίου 2025