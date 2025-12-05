Απευθυνθείτε στον οικείο Δήμο σας για να λάβετε την αντίστοιχη βεβαίωση και την υποβάλλετε στην εργασία σας.

Η προέλαση της κακοκαιρίας Byron οδήγησε σε κλειστά σχολεία στην Αττική και πολλούς Δήμους της επικράτειας με τους αρκετούς εργαζόμενους γονείς να μένουν αναγκαστικά στο σπίτι για να κρατήσουν τα μικρά παιδιά αλλά και για να τα βοηθήσουν στην διαδικασία της τηλεκπαίδευσης. Αξίζει να σημειωθεί ότι για αυτές τις περιπτώσεις εργαζομένων υπάρχει πρόβλεψη και μέριμνα για δικαιολόγηση της απουσίας από την εργασία με την υποβολή βεβαίωσης από τον οικείο Δήμο.

Χαρακτηριστικό το παράδειγμα του Δήμου Διονύσου Αττικής που ήδη έχει εκδώσει σχετική ενημέρωση για τους εργαζόμενους δημότες όπου πιστοποιείται εγγράφως και επισήμως η αναστολή λειτουργίας των σχολικών μονάδων την Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Και όπως σημειώνεται η βεβαίωση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αιτιολόγηση απουσιών από την εργασία.

