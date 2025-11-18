Για τη νέα ταινία του «Bugonia», με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν.

H Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου ανακοίνωσε τις υποψηφιότητες για τα 38α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, μεταξύ των οποίων φιγουράρει και το όνομα του Γιώργου Λάνθιμου για το βραβείο της Καλύτερης Σκηνοθεσίας για την τελευταία του ταινία Bugonia (Βουγονία).

Η Ακαδημία αποκάλυψε συνολικά τις υποψηφιότητες για εννέα κατηγορίες, με την ταινία Συναισθηματική Αξία του Joachim Trier να θεωρείται μεγάλο φαβορί καθώς διεκδικεί βραβεία σε αρκετές βασικές κατηγορίες, όπως Καλύτερης Ταινίας, Σκηνοθεσίας, Ηθοποιού και Σεναρίου.

Η τελετή απονομής θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2026 στο Βερολίνο.

Δείτε τις υποψηφιότητες

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Σκηνοθεσία

Γιώργος Λάνθιμος, «Βουγονία»

Oliver Laxe, «Sirāt»

Jafar Panahiμ, «Ένα Απλό Ατύχημα»

Mascha Schilinski, «Ο Ήχος της Πτώσης»

Joachim Trier, «Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερη Ευρωπαϊκή Ταινία

«Απογεύματα Μοναξιάς» (AFTERNOONS OF SOLITUDE) – ντοκιμαντέρ

«ARCO» – κινούμενα σχέδια

«Σκύλος του Θεού» (DOG OF GOD) – κινούμενα σχέδια

«Ποτάμι ή Θάνατος!» (FIUME O MORTE!) – ντοκιμαντέρ

«Ένα Απλό Ατύχημα» (IT WAS JUST AN ACCIDENT

«Μικρή Αμελί» (LITTLE AMELIE) – κινούμενα σχέδια

«Ολίβια και ο Αόρατος Σεισμός» (OLIVIA AND THE INVISIBLE EARTHQUAKE) – κινούμενα σχέδια

«RIEFENSTAHL» – ντοκιμαντέρ

«Συναισθηματική Αξία» (SENTIMENTAL VALUE

«Sirāt» (SIRĀT)

«Τραγούδια της Αργά Καίγόμενης Γης» (SONGS OF SLOW BURNING EARTH) – ντοκιμαντέρ

«Ο Ήχος της Πτώσης» (SOUND OF FALLING)

«Παραμύθια από τον Μαγικό Κήπο» (TALES FROM THE MAGIC GARDEN / POHADKY PO BABICCE) – κινούμενα σχέδια

«Η Φωνή της Χιντ Ρατζαμπ» (THE VOICE OF HIND RAJAB)

«Με τον Χασάν στη Γάζα» (WITH HASAN IN GAZA)

Καλύτερη Ευρωπαία Ηθοποιός

Leonie Benesch – «Νυχτερινή Βάρδια»

Valeria Bruni Tedeschi – «Duse»

Léa Drucker – «Case 137»

Vicky Krieps – «Love Me Tender»

Renate Reinsve – «Συναισθηματική Αξία»

Καλύτερος Ευρωπαίος Ηθοποιός

Sergi López – «Sirāt»

Mads Mikkelsen – «The Last Viking»

Toni Servillo – «La Grazia»

Stellan Skarsgård – «Συναισθηματική Αξία»

Idan Weiss – «Franz»

Καλύτερος Ευρωπαίος Σεναριογράφος