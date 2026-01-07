«Αμφιβάλλω ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν το χρειαζόμασταν πραγματικά» λέει ο Τραμπ ενώ επιμένει στην απόκτηση της Γροιλανδίας.

Αμφιβολίες για την αξιοπιστία του ΝΑΤΟ, εξέφρασε ο Ντόναλντ Τραμπ την ώρα που απειλεί να αποκτήσει ή να αγοράσει, όπως λέει ο Μάρκο Ρούμπιο τη Γροιλανδία. Και όλα αυτά στον απόηχο των αντιδράσεων της «Κίνας, Ρωσίας και των αντιπάλων των ΗΠΑ» σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Κάρολιν Λέβιτ.

«Περισσότερος έλεγχος στην περιοχή της Αρκτικής και διασφάλιση ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι αντίπαλοί μας δεν θα μπορούν να συνεχίσουν την επιθετικότητά τους σε αυτήν την πολύ σημαντική και στρατηγική περιοχή» είπε χαρακτηριστικά η Λέβιτ ερωτώμενη για την Γροιλανδία.

Ο Τραμπ από την άλλη, περιχαρής για τις κατασχέσεις σε δύο δεξαμενόπλοια στον Βόρειο Ατλαντικό (σε πλοίο υπό ρωσική σημαία) και στην Καραϊβική επαναφέρει με ανάρτησή του την «υπεροχή» στο θέμα της αύξησης των αμυντικών δαπανών του ΝΑΤΟ ακόμα και την κίνηση της Νορβηγίας να μην του δώσει - μετά από αυτό- το Νόμπελ Ειρήνης. «Αλλά αυτό δεν έχει σημασία» όπως λέει ο ίδιος. Σημασία έχει ότι - όπως επίσης αναφέρει σχεδόν απειλητικά - «Η Ρωσία θα είχε καταλάβει όλη την Ουκρανία» αν δεν ήταν αυτός.

Ο Αμερικανός πρόεδρος, στον απόηχο των παγκόσμιων γεωπολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων, που αυτός εκκινεί, δεν ήταν πεπεισμένος ότι το ΝΑΤΟ θα έσπευδε να βοηθήσει την Ουάσινγκτον σε μια κρίση, καθώς αυξάνονταν οι εντάσεις μετά και την νέα προσπάθεια του Λευκού Οίκου να αποκτήσει τη Γροιλανδία.

«Αμφιβάλλω ότι το ΝΑΤΟ θα ήταν εκεί για εμάς αν το χρειαζόμασταν πραγματικά» λέει και επιμένει όμως ότι οι ΗΠΑ θα εξακολουθούσαν να υπερασπίζονται τα μέλη της συμμαχίας. «Θα είμαστε πάντα εκεί για το ΝΑΤΟ, ακόμη και αν (το ΝΑΤΟ) δεν είναι εκεί για εμάς».

Σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Βορειοατλαντικής Συνθήκης, τη ρήτρα συλλογικής άμυνας του ΝΑΤΟ, μια επίθεση σε ένα μέλος της συμμαχίας θεωρείται επίθεση σε όλα. Τη διάταξη την έχουν επικαλεστεί επίσημα μόνο μία φορά: ως απάντηση στην τρομοκρατική επίθεση της Αλ Κάιντα την 11η Σεπτεμβρίου εναντίον των ΗΠΑ.

Η Ρωσία, η Κίνα και το ΝΑΤΟ

Τα σχόλια του Τραμπ ήρθαν μια ημέρα αφότου ο Λευκός Οίκος δήλωσε ότι δεν αποκλείει στρατιωτική δράση για την απόκτηση της Γροιλανδίας από τη Δανία, έναν σύμμαχο του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ έχει επανειλημμένα επικρίνει τη συμμαχία και έχει ασκήσει πιέσεις στα μέλη εδώ και καιρό για να αυξήσουν τις αμυντικές δαπάνες, από 2% του ΑΕΠ έως και 5%.

Ο Λευκός Οίκος δήλωσε αργά την Τρίτη ότι ο Τραμπ «συζητά μια σειρά από επιλογές» για την απόκτηση του τεράστιου, πλούσιου σε ορυκτά νησιού της Αρκτικής, τονίζοντας ότι δεν αποκλειει τη χρήση στρατιωτικής δύναμης, προκειμένου να γίνει αυτό που θέλει. Πάντα για το καλό των ΗΠΑ.

Στην ανάρτησή του, ο Τραμπ δήλωσε ότι οι στρατιωτικοί σύμμαχοι δεν πλήρωναν το δίκαιο μερίδιό τους πριν από την πρώτη του θητεία, ενώ βασίζονται στην αμερικανική ομπρέλα ασφαλείας, και υποστήριξε ότι χωρίς τις ΗΠΑ, η Ρωσία και η Κίνα «δεν θα είχαν κανέναν φόβο για το ΝΑΤΟ».

Η πρωθυπουργός της Δανίας Μέτε Φρέντερικσεν προειδοποίησε τη Δευτέρα ότι μια αμερικανική επίθεση σε μια άλλη χώρα του ΝΑΤΟ θα σήμαινε ότι «όλα θα σταματήσουν, συμπεριλαμβανομένου του ΝΑΤΟ και, επομένως, της ασφάλειας που έχει καθιερωθεί από το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου».

Οι Ευρωπαίοι ηγέτες κινήθηκαν γρήγορα - αν και θεωρητικά - στις αντιδράσεις τους. Την Τρίτη, οκτώ από τους κορυφαίους ηγέτες της Ευρώπης δήλωσαν ότι η ασφάλεια της Γροιλανδίας πρέπει να διασφαλίζεται συλλογικά μέσω του ΝΑΤΟ και με πλήρη σεβασμό στην κυριαρχία και τα σύνορα.

Την Τετάρτη, ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι το Παρίσι συνεργάζεται με τους Ευρωπαίους εταίρους για μια κοινή απάντηση, ενώ αξιωματούχοι στο Βερολίνο επιβεβαίωσαν ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για τη διαφύλαξη της κυριαρχίας της Γροιλανδίας.

Στην ανάρτησή του, χρησιμοποιώντας μάλιστα λάθος ορθογραφία για το Νόμπελ, ο Τραμπ πρόσθεσε: «Χωρίς τη συμμετοχή μου, η Ρωσία θα είχε όλη την Ουκρανία αυτή τη στιγμή. Θυμηθείτε, επίσης, ότι μόνος μου τελείωσα 8 πολέμους και η Νορβηγία, μέλος του ΝΑΤΟ, επέλεξε ανόητα να μην μου δώσει το Νόμπελ Ειρήνης. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία!».

Η απάντηση της Ρωσίας στην κατάσχεση του δεξαμενόπλοιου

Απαντώντας στην κατάσχεση του Bella 1/Marinera, το ρωσικό υπουργείο Μεταφορών κατηγόρησε τις ΗΠΑ ότι παραβιάζουν τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών του 1982 για το Δίκαιο της Θάλασσας, λέγοντας ότι «κανένα κράτος δεν έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί βία εναντίον πλοίων που είναι νόμιμα νηολογημένα στις δικαιοδοσίες άλλων κρατών». Το δεξαμενόπλοιο είχε λάβει προσωρινή άδεια να πλεύσει υπό ρωσική σημαία στις 24 Δεκεμβρίου, ανέφερε σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο.

Παράλληλα η Μόσχα απαίτησε από τις ΗΠΑ να διασφαλίσουν «ανθρώπινη και αξιοπρεπή μεταχείριση» των Ρώσων που βρίσκονται στο Marinera, δήλωσε το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS. Πρόσθεσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα πρέπει να εμποδίσουν την «άμεση επιστροφή» τους στην πατρίδα.

Το υπουργείο Εξωτερικών συνεχισε λέγοντας πως «παρακολουθεί στενά» τις αναφορές για την απόβαση αμερικανικών στρατευμάτων στο πλοίο.

«Οι αντίπαλοι των ΗΠΑ»

Στόχος είναι ο μεγαλύτερος έλεγχος των ΗΠΑ ώστε η Κίνα και η Ρωσία να μην θα μπορούν έχουν τέτοια επιθετική, δήλωσε η Καρολίν Λέβιτ ερωτώμενη για την νέα απόπειρα Τραμπ να αποκτήσει τη Γροιλανδία. «Περισσότερος έλεγχος στην περιοχή της Αρκτικής και διασφάλιση ότι η Κίνα, η Ρωσία και οι αντίπαλοί μας δεν θα μπορούν να συνεχίσουν την επιθετικότητά τους σε αυτήν την πολύ σημαντική και στρατηγική περιοχή» είπε χαρακτηριστικά.

Για το αν η κυβέρνηση Τραμπ απαίτησε από τη Βενεζουέλα να διακόψει τους δεσμούς της με την Κίνα, τη Ρωσία, το Ιράν και την Κούβα, η Λέβιτ απάντησε πως «αυτά τα φερόμενα αιτήματα διατυπώθηκαν σε μια απόρρητη ενημέρωση από τον υπουργό Ρούμπιο. Γνωρίζω ότι υπάρχουν πολλές διαρροές από αυτές τις απόρρητες ενημερώσεις, οπότε δεν πρόκειται να επιβεβαιώσω ή να διαψεύσω ή να επεκταθώ σε όσα είπε ο υπουργός σε απόρρητα περιβάλλοντα σε μέλη του Κογκρέσου. Αλλά νομίζω ότι η κυβέρνηση έχει καταστήσει αρκετά σαφές στις προσωρινές αρχές της Βενεζουέλας ότι αυτό είναι το δυτικό ημισφαίριο και η αμερικανική κυριαρχία θα συνεχιστεί υπό αυτόν τον πρόεδρο».

Η Λέβιτ ρωτήθηκε κατά την ενημέρωση του Λευκού Οίκου την Τετάρτη αν υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με την Κίνα για την επιχείρηση στη Βενεζουέλα και τις αυξημένες εντάσεις με τη Ρωσία λόγω της κατάσχεσης του δεξαμενόπλοιου και απάντησε ότι «Ο πρόεδρος έχει πολύ καλές σχέσεις τόσο με τον Πρόεδρο Πούτιν όσο και με τον Πρόεδρο Σι. Έχει μιλήσει μαζί τους πολλές φορές... και πιστεύω ότι αυτές οι προσωπικές σχέσεις θα συνεχιστούν. Όσο όμως για τον πρόεδρο και τις Ηνωμένες Πολιτείες - θα επιβάλει την πολιτική μας που είναι καλύτερη για τις ΗΠΑ, και σε σχέση με αυτές τις κατασχέσεις πλοίων, αυτή είναι η επιβολή του εμπάργκο σε όλα τα πλοία του σκοτεινού στόλου που μεταφέρουν παράνομα πετρέλαιο».

Και οι εσωκομματικές «φωνές»

Ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές ωστόσ προειδοποιούν τον Λευκό Οίκο να αποσύρει την στρατιωτική απειλή για τη Γροιλανδία. Πολλοί προτρέπουν δημόσια την κυβέρνηση Τραμπ να σταματήσει τυχόν περαιτέρω απειλές για στρατιωτική επέμβαση στη Γροιλανδία. Ακόμα και ο πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον την Τετάρτη διαφώνησε με τον Λευκό Οίκο υπονοώντας ότι μια τέτοια επιλογή δεν βρίσκεται στο τραπέζι.

Η γερουσιαστής Λίζα Μουρκόφσκι από την Αλάσκα άσκησε ίσως την πιο έντονη κριτική στην επίσημη δήλωση του Λευκού Οίκου την Τρίτη ότι οι αξιωματούχοι εξακολουθούσαν να εξετάζουν τη χρήση του αμερικανικού στρατού για την κατάληψη της Γροιλανδίας.

«Μισώ τη ρητορική γύρω από την απόκτηση της Γροιλανδίας είτε με αγορά είτε με βία. Και ξέρετε, δεν χρησιμοποιώ τη λέξη μίσος πολύ συχνά, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ ανησυχητική», δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά από μια ενημέρωση κεκλεισμένων των θυρών με τον υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγσεθ και άλλους.

Η στάση πολλωνΡεπουμπλικανών υποδηλώνει ότι η τακτική Τραμπ απέναντι στη Γροιλανδία παραμένει μια σημαντική ανησυχία εντός του κόμματος που θα απαιτήσει περαιτέρω εξηγήσεις από τον ίδιο τον πρόεδρο και την ομάδα του.

Ο Ρεπουμπλικανός γερουσιαστής της Οκλαχόμα, Τζέιμς Λάνκφορντ, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι «δεν πρέπει να απειλήσουμε ένα ειρηνικό έθνος που είναι σύμμαχος, όπου έχουμε ήδη μια στρατιωτική βάση» ενώ ο γερουσιαστής του Κεντάκι, Ραντ Πολ υποστήριξε πως«Η στρατιωτική εισβολή στη Γροιλανδία θα ήταν μια απαίσια ιδέα και πραγματικά δεν πρέπει να εξεταστεί σοβαρά».

Ο Τζόνσον από την άλλη, υποβάθμισε έντονα τη συζήτηση της κυβέρνησης Τραμπ για την απόκτηση της Γροιλανδίας σε συνέντευξή του. «Όλα αυτά τα πράγματα για στρατιωτική δράση και όλα αυτά, δεν νομίζω ότι αποτελούν μία πιθανότητα. Δεν νομίζω ότι κανείς το έχει σκεφτεί σοβαρά», είπε.

Η «αγορά» της Γροιλανδίας

Η κυβέρνηση Τραμπ συζητά «ενεργά» την πιθανή αγορά της Γροιλανδίας, δήλωσε η γραμματέας Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολίν Λέβιτ, λέγοντας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ δίνει προτεραιότητα σε μια διπλωματική λύση, αλλά «διατηρεί ανοιχτές» τις επιλογές του.

Η Γροιλανδία έχει βρεθεί στο προσκήνιο των διεθνών εξελίξεων μετά τη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο από τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να ανανεώνει το ενδιαφέρον του για την απόκτηση της με Αμερικανούς αξιωματούχους του περιβάλλοντος Τραμπ να δηλώνουν επανειλημμένα πως πρόκειται για επιτακτική ανάγκη εθνικής ασφάλειας. Η απόκτηση της Γροιλανδίας, δήλωσε η Λέβιτ στους δημοσιογράφους, είναι «κάτι που συζητείται ενεργά αυτή τη στιγμή από τον πρόεδρο και την ομάδα εθνικής ασφάλειας», περιγράφοντας τη Γροιλανδία ως «ευεργετική για την εθνική ασφάλεια της Αμερικής».

Ο Τραμπ είχε δηλώσει νωρίτερα πως «θεωρεί ότι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών να αποτρέψουν τη ρωσική και κινεζική επιθετικότητα στην περιοχή της Αρκτικής, και γι' αυτό η ομάδα του συζητά αυτή τη στιγμή πώς θα έμοιαζε μια πιθανή αγορά».

«Όλες οι επιλογές είναι πάντα στο τραπέζι για τον Πρόεδρο Τραμπ καθώς εξετάζει τι είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά θα πω απλώς ότι η πρώτη επιλογή του προέδρου ήταν πάντα η διπλωματία», είπε η Λέβιτ.

Συμπέρασμα

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επικαλεστεί τις σχέσεις της Βενεζουέλας με τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν ως έναν από τους λόγους για τη στοχοποίηση του Νικολάς Μαδούρο. Αυτή είναι η πρώτη μεγάλη αντιπαράθεση με έναν από αυτούς τους ξένους αντιπάλους μετά την σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας.

Κινέζος απεσταλμένος συναντήθηκε με τον Μαδούρο ώρες πριν τον συλλάβουν οι ΗΠΑ και ενδέχεται να βρισκόταν ακόμα στο Καράκας όταν άρχισαν να πέφτουν οι βόμβες, μεταδίδει το Axios. Τόσο η Κίνα όσο και η Ρωσία αντιτάχθηκαν στην επιχείρηση κατά του Μαδούρο, αλλά δεν έχουν λάβει άμεσα μέτρα ως απάντηση.

Στον απόηχο της σύλληψης Μαδούρο και των επιχειρήσεων Τραμπ οι ΗΠΑ θα πάρουν έως και 50 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου που υπόκειται σε κυρώσεις από τη Βενεζουέλα, αξίας περίπου 2,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και θα μοιραστούν τα κέρδη με τη Βενεζουέλα. Τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας θα «κατανεμηθούν πρώτα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες τράπεζες» πριν «διατεθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας κατά την κρίση της κυβέρνησης των ΗΠΑ» ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

Μέσα σε όλα αυτά, ο Λευκός Οίκος προειδοποίησε: «Μπορείς να τρέξεις αλλά δεν μπορείς να κρυφτείς», σε μία ανάρτηση με το βίντεο από τις αμερικανικές επιχειρήσεις στα δεξαμενόπλοια και με αποδέκτες τους πάντες.

