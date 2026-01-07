«Αυστηρά εμπορική συναλλαγή» λέει η κρατική εταιρεία πετρελαίου παρά τις ανακοινώσεις Τραμπ.

Η κρατική πετρελαϊκή εταιρεία της Βενεζουέλας, Petróleos de Venezuela, επιβεβαίωσε για πρώτη φορά ότι διαπραγματεύεται την πώληση αργού πετρελαίου στις ΗΠΑ αλλά όχι ακριβώς όπως έχει ενημερώσει ο Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Τραμπ δήλωσε την Τρίτη ότι η Βενεζουέλα «θα παραδώσει μεταξύ 30 και 50 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, που έχει υποστεί κυρώσεις», αλλά δεν είπε ότι οι ΗΠΑ θα πληρώσουν γι' αυτά.

«Η PDVSA αναφέρει ότι βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε διαπραγματεύσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες για την πώληση όγκων πετρελαίου, στο πλαίσιο των εμπορικών σχέσεων που υπάρχουν μεταξύ των δύο χωρών», έγραψε η εταιρεία στον λογαριασμό της στο Facebook.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η διαδικασία αυτή αναπτύσσεται «στο πλαίσιο παρόμοιων συστημάτων με αυτά που ισχύουν με διεθνείς εταιρείες, όπως η Chevron» και βασίζεται σε «μια αυστηρά εμπορική συναλλαγή», με κριτήρια «νομιμότητας, διαφάνειας και οφέλους και για τα δύο μέρη». Η εταιρεία επιβεβαίωσε εκ νέου τη δέσμευσή της να συνεχίσει να χτίζει «συμμαχίες» που προωθούν την εθνική ανάπτυξη υπέρ της Βενεζουέλας και συμβάλλουν στην παγκόσμια ενεργειακή σταθερότητα, όπως εξηγεί στην ανακοίνωση.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνηση της Βενεζουέλας, με επικεφαλής τώρα την Ντέλσι Ροντρίγκεζ, θα παραδώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες

Αυτή την Παρασκευή, σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου, Καρολίν Λέβιτ, ο Τραμπ θα συναντηθεί με κορυφαία στελέχη αμερικανικών πετρελαϊκών εταιρειών για να συζητήσουν ευκαιρίες για εταιρείες στη Βενεζουέλα.

«Οι προσωρινές αρχές συμφώνησαν να δώσουν αυτό το πετρέλαιο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επομένως, θα φτάσει εδώ πολύ σύντομα», δήλωσε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου την Τετάρτη.

Τα έσοδα από την πώληση πετρελαίου της Βενεζουέλας θα «κατανεμηθούν πρώτα σε λογαριασμούς που ελέγχονται από τις ΗΠΑ σε παγκοσμίως αναγνωρισμένες τράπεζες» πριν «διατεθούν προς όφελος του αμερικανικού λαού και του λαού της Βενεζουέλας κατά την κρίση της κυβέρνησης των Ηνωμένων Πολιτειών» πρόσθεσε χωρίς να δώσει περαιτέρω εξηγήσεις.

