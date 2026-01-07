Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή έχει βάλει φωτιά στις αίθουσες και στα social media.

Ο Καποδίστριας του Γιάννη Σμαραγδή συνεχίζει να κόβει εισιτήρια (περισσότερα μάλιστα και από το άνοιγμά του), να δημιουγεί ατελείωτες ουρές στους κινηματογράφους, αλλά και να δημιουργεί αντιπαραθέσεις στα social media για το καλλιτεχνικό και αισθητικό αποτύπωμα της ταινίας.

Όσο λοιπόν κριτικοί και θεατές «σφάζονται» για το αν είναι καλή και ορθά ιστορική η ταινία του Σμαραγδή, ή λαϊκίζει, αυτή συνεχίζει τη σαρωτική της πορεία αυξάνοντας τις επιδόσεις της κατά τη δεύτερη εβδομάδα κυκλοφορίας της, φτάνοντας συνολικά τα σχεδόν 380.000 εισιτήρια (και συνεχίζει).



Τεράστια επιτυχία συνεχίζει να γνωρίζουν και τα ελληνικά Κάλαντα των Χριστουγέννων, που έχουν ξεπεράσει τα 430.00 εισιτήρια και δεν σκοπεύουν να το βάλουν σύντομα κάτω.



Σε αυτό το σημείο αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο αυτές ελληνικές ταινίες απογείωσαν εισπρακτικά το 2025 στις αίθουσες, έστω και στο παρά πέντε!



Παράλληλα, παρατηρούμε ότι μέχρι και την έκτη θέση του Top 10 δεν έχει σημειωθεί καμία αλλαγή τα δύο αυτά γιορτινά τετραήμερα, ενώ η Σπασμένη Φλέβα του Γιάννη Οικονομίδη συνεχίζει να εμφανίζεται μέσα στη λίστα με τις 10 δημοφιλέστερες ταινίες, φτάνοντας συνολικά τα 148.845 εισιτήρια.

Συνολικά, το περασμένο τετραήμερο της Πρωτοχρονιάς στους κινηματογράφους έκλεισε με 321.093 εισιτήρια, από τα 342.870 του τετραημέρου των Χριστουγέννων.

{https://youtu.be/pYDMv5BtmWM?si=AYrdy-ZVPug57-2K}

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το τετραήμερο 1 έως 4 Ιανουαρίου 2025