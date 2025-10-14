Η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου έχει επιλέξει 67 ταινίες, οι οποίες θα είναι υποψήφιες για τα 38α Ευρωπαϊκά Βραβεία Κινηματογράφου, που θα πραγματοποιηθούν στις 17 Ιανουαρίου 2026.
Η προκριματική λίστα όπως ψηφίστηκε από τα μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, περιλαμβάνει περιλαμβάνει 44 ταινίες μεγάλου μήκους, μεταξύ των οποίων και το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου, 15 ντοκιμαντέρ και 8 ταινίες κινουμένων σχεδίων, με 27 ταινίες να έχουν σκηνοθετηθεί ή συν-σκηνοθετηθεί από γυναίκες. Εκπροσωπούνται 34 ευρωπαϊκές χώρες, τόσο μέλη της ΕΕ όσο και μη μέλη.
Την Ελλάδα εκπροσωπεί η ταινία «Αρκουδότρυπα» του σκηνοθετικού διδύμου των Χρυσιάννα Παπαδάκη και Στέργιου Ντινόπουλου.
Αξίζει ακόμα να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου θα απονείμει στη Λιβ Ούλμαν το βραβείο Europen Lifetime Achievement για τη συνολικής της προσφορά ως ηθοποιός, σκηνοθέτις και σεναριογράφος.
Η ανακοίνωση της λίστας υποψηφίων της Ακαδημίας είναι το πρώτο βήμα της διαδικασίας απονομής των βραβείων. Τις επόμενες εβδομάδες, τα 5.400 μέλη της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου θα παρακολουθήσουν τις ταινίες που έχουν επιλεγεί, με εξαίρεση τις κατηγορίες «Ευρωπαϊκό Βραβείο Νέου Κοινού», «Βραβείο Κοινού LUX» και «Τιμητικά Βραβεία», και θα ψηφίσουν για τις υποψηφιότητες. Οι υποψηφιότητες για τις κατηγορίες «Ευρωπαϊκή Ταινία», «Ευρωπαίος Σκηνοθέτης», «Ευρωπαϊκή Ανακάλυψη — Prix Fipresci», «Ευρωπαϊκό Ντοκιμαντέρ», «Ευρωπαϊκή Ταινία Κινουμένων Σχεδίων», «Ευρωπαία Ηθοποιός», «Ευρωπαίος Ηθοποιός» και «Ευρωπαίος Σεναριογράφος» θα ανακοινωθούν στις 18 Νοεμβρίου 2025 στο εμβληματικό Real Alcázar της Σεβίλλης, μετά το 22ο Ευρωπαϊκό Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σεβίλλης. Με αυτό, η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου αναβιώνει την παράδοση της ανακοίνωσης της πλειονότητας των υποψηφιοτήτων μπροστά σε κοινό — μια εκδήλωση που θα επιστρέφει πλέον στη Σεβίλλη κάθε δύο χρόνια.
Επίσης, στις 31 Οκτωβρίου 2025, οι υποψηφιότητες για το «Ευρωπαϊκό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους – Prix Vimeo», που επιλέχθηκαν από το Δίκτυο Ταινιών Μικρού Μήκους της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου, θα ανακοινωθούν στο 70ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου SEMINCI – Valladolid και στις 26 Νοεμβρίου 2025 θα μάθουμε και τις υπόλοιπες υποψηφιότητες.
Η 38η τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Κινηματογραφικών Βραβείων θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιανουαρίου 2026, στο Βερολίνο.
{https://youtu.be/7VBigr-JHB0?si=Ntxu2m593xHF4PJm}
H προκριματική λίστα με τις 44 ταινίες
- Bearcave (Arkoudotrypa) – Dir. Krysianna B. Papadakis & Stergios Dinopoulos (Gre-UK)
- Bugonia – Dir. Yorgos Lanthimos (UK-USA-Kor)
- Case 137 (Dossier 137) – Dir. Dominik Moll (Fra)
- Christy – Dir. Brendan Canty (Ire-UK)
- Deaf (Sorda) – Dir. Eva Libertad (Esp)
- Die My Love – Dir. Lynne Ramsay (UK-USA-Can)
- Dreams (Drømmer) – Dir. Dag Johan Haugerud (Nor)
- Duse – Dir. Pietro Marcello (Ita-Fra)
- Father (Otec) – Dir. Tereza Nvotová (Svk-Cze-Pol)
- Franz – Dir. Agnieszka Holland (Cze-Ger-Pol)
- Fuori – Dir. Mario Martone (Ita-Fra)
- I Only Rest in the Storm (O Riso e a Faca) – Dir. Pedro Pinho (Por-Fra-Bra-Rom)
- It Was Just an Accident (Un Simple Accident) – Dir. Jafar Panahi (Fra-Irn-Lux)
- La Grazia – Dir. Paolo Sorrentino (Ita)
- Late Shift (Heldin) – Dir. Petra Volpe (Sui-Ger)
- Little Trouble Girls (Kaj Ti Je Deklica) – Dir. Urška Djukić (Slo-Ita-Cro-Srb)
- Love Me Tender – Dir. Anna Cazenave Cambet (Fra)
- Loveable (Elskling) – Dir. Lilja Ingolfsdottir (Nor)
- Maspalomas – Dir. Jose Mari Goenaga & Aitor Arregi (Esp)
- Milk Teeth (Dinti de Lapte) – Dir. Mihai Mincan (Rom-Fra-Den-Gre-Bul)
- Mirrors No. 3 (Miroirs No. 3) – Dir. Christian Petzold (Ger)
- Mother – Dir. Teona Strugar Mitevska (MKD-Bel)
- On Falling – Dir. Laura Carreira (UK-Por)
- Once Upon a Time in Gaza – Dir. Tarzan Nasser & Arab Nasser (Fra-Pal-Ger-Por-Qat-Jor)
- One of Those Days When Hemme Dies (Hemme’nin Öldüğü Günlerden Biri) – Dir. Murat Fıratoğlu (Tur-Ger)
- Palestine 36 – Dir. Annemarie Jacir (Pal-UK-Fra-Den-Nor)
- Pillion – Dir. Harry Lighton (UK)
- Romeria (Romería) – Dir. Carla Simón (Esp-Ger)
- Sentimental Value (Affeksjonsverdi) – Dir. Joachim Trier (Nor-Fra-Den-Ger-Swe)
- Silent Friend – Dir. Ildikó Enyedi (Ger-Fra-Hun)
- Sirat (Sirât) – Dir. Oliver Laxe (Esp-Fra)
- Sleepless City (Ciudad Sin Sueño) – Dir. Guillermo Galoe (Esp-Fra)
- Sound of Falling (In Die Sonne Schauen) – Dir. Mascha Schilinski (Ger)
- Sundays (Los Domingos) – Dir. Alauda Ruiz de Azúa (Esp)
- The Last Viking (Den Sidste Viking) – Dir. Anders Thomas Jensen (Den-Swe)
- The Little Sister (La Petite Dernière) – Dir. Hafsia Herzi (Fra-Ger)
- The Love That Remains (Ástin Sem Eftir Er) – Dir. Hlynur Pálmason (Ice-Den-Swe-Fra)
- The North – Dir. Bart Schrijver (Ned)
- The Stranger (L’Étranger) – Dir. François Ozon (Fra)
- The Voice of Hind Rajab – Dir. Kaouther Ben Hania (Fra-Tun)
- Two Prosecutors – Dir. Sergei Loznitsa (Fra-Ger-Ned-Lva-Rom-Ltu)
- What Marielle Knows (Was Marielle Weiss) – Dir. Frédéric Hambalek (Ger)
- Yes (Ken) – Dir. Nadav Lapid (Fra-Isr-Cyp-Ger)
- Young Mothers (Jeunes Mères) – Dir. Jean-Pierre Dardenne & Luc Dardenne (Bel-Fra)
Nτοκιμαντέρ
- Afternoons of Solitude (Tardes de Soledad) – Dir. Albert Serra (Esp-Fra)
- An American Pastoral (Une Pastorale Americaine) – Dir. Auberi Edler (Fra)
- Ancestral Visions of the Future – Dir. Lemohang Jeremiah Mosese (Fra-Lso-Ger-Qat-Sau)
- Fiume o Morte! – Dir. Igor Bezinović (Cro-Slo-Ita)
- Flophouse America – Dir. Monica Strømdahl (Nor-Ned-USA)
- Good Valley Stories (Historias del Buen Valle) – Dir. José Luis Guerin (Esp-Fra)
- Hair, Paper, Water… (Tóc, Giấy Và Nước…) – Dir. Nicolas Graux & Minh Quý Trương (Bel-Fra-Vie)
- Listen to the Voices (Kouté Vwa) – Dir. Maxime Jean-Baptiste (Bel-Fra)
- Memory – Dir. Vladlena Sandu (Fra-Ned)
- Militantropos – Dir. Yelizaveta Smith, Alina Gorlova & Simon Mozgovyi (Ukr-Aus-Fra)
- Riefenstahl – Dir. Andres Veiel (Ger)
- Songs of Slow Burning Earth (Pisni Zemli Shscho Povolno Horyt) – Dir. Olha Zhurba (Ukr-Fra-Den-Swe)
- The Shards (Oskolky) – Dir. Masha Chernaya (Geo-Ger)
- TWST / Things We Said Today – Dir. Andrei Ujică (Fra-Rom)
- With Hasan in Gaza – Dir. Kamal Aljafari (Ger)
Animated Films
- Arco – Dir. Ugo Bienvenu (Fra)
- Balentes – Dir. Giovanni Columbu (Ita-Ger)
- Checkered Ninja 3 (Ternet Ninja 3) – Dir. Anders Matthesen & Thorbjørn Christoffersen (Den)
- Dandelion’s Odyssey (Planetes) – Dir. Momoko Seto (Fra)
- Dog of God (Dieva Suns) – Dir. Raitis Abele & Lauris Abele (Lat-USA)
- Little Amelie (Amélie et la Métaphysique des Tubes) – Dir. Maïlys Vallade & Liane-Cho Han (Fra)
- Olivia and the Invisible Earthquake (L’Olívia i el Terratrèmol Invisible) – Dir. Irene Iborra Rizo (Esp-Fra-Bel-Sui-Chi)
- Tales from the Magic Garden (Pohadky po Babicce) – Dir. David Súkup, Patrik Pašš, Leon Vidmar & Jean-Claude Rozec (Cze-Svk-Slo-Fra)