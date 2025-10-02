Ο Γιώργος Λάνθιμος έδωσε το παρών στην έναρξη των Νυχτών Πρεμιέρας έχοντας μια πολύ ξεχωριστή έκπληξη για το ελληνικό κοινό.

Οι «Νύχτες Πρεμιέρας» σήκωκαν αυλαία χθες, Τετάρτη 1η Οκτωβρίου, με ταινία έναρξης το «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, παρουσία μάλιστα του διεθνούς φήμης Έλληνα σκηνοθέτη.



«Έχω κάνει αυτό το πράγμα χίλιες φορές στη ζωή μου, αλλά όταν το κάνω στην Ελλάδα τρέμω ολόκληρος από άγχος και αγωνία», είπε ο Λάνθιμος, ευχαριστώντας το φεστιβάλ που φιλοξενεί την πρεμιέρα της ταινίας του στη χώρα μας.

Η πανελλήνια πρεμιέρα της ταινίας πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Λάνθιμος όταν ανέβηκε στη σκηνή του για να παρουσιάσει την ταινία του, είχε για το ελληνικό κοινό μια ιδιαίτερη και αναπάντεχη έκπληξη: ένα ηχογραφημένο μήνυμα στα ελληνικά (!) από την πρωταγωνίστρια και «μούσα» του, Έμα Στόουν η οποία δεν μπορούσε να παραστεί στην πρεμιέρα της ταινίας στην Ελλάδα.



Μάλιστα, ο σκηνοθέτης εξηγώντας πώς κατάφερε η ηθοποιός να μιλήσει ελληνικά, είπε:«Θέλω να μοιραστώ μαζί σας μια πολύ ιδιαίτερη ικανότητα που έχει η Έμα Στόουν. Ενώ δεν μιλάει ελληνικά πραγματικά εκτός από δυο τρεις λέξεις, ξέρει τέλεια την ελληνική αλφάβητο και μπορεί να διαβάσει οποιοδήποτε κείμενο χωρίς να καταλαβαίνει τι σημαίνει. Οπότε, της έγραψα κάτι στα ελληνικά και της ζήτησα να μας το ηχογραφήσει», είπε ο Γιώργος Λάνθιμος.



Το εντυπωσιακό μεταξύ άλλων είναι, μία συγκεκριμένη ελληνική λέξη - πρόκληση που της έγραψε να διαβάσει!



Στο μήνυμά της η Στόουν λέει: «Καλησπέρα, θα ήθελα πολύ να είμαι μαζί σας στην πρώτη προβολή της "Βουγονίας" στην Ελλάδα, αλλά δυστυχώς δεν πέτυχε ο… διακτινισμός! Σας εύχομαι καλή προβολή και καλό βράδυ».



Φυσικά η βραβευμένη με Όσκαρ πρωταγωνίστρια κέρδισε το θερμότερο χειροκρότημα του ελληνικού κοινού!



Ακούστε το μήνυμα της Έμα Στόουν σε άπταιστα ελληνικά:



