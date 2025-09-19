Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου θα είναι η ταινία έναρξης τις 31ες Νύχτες Πρεμιέρας, σε πανελλήνια πρώτη προβολή.

H νέα ταινία του Γιώργου Λάνθιμου, «Βουγονία» (Bugonia) με πρωταγωνίστρια την Έμα Στόουν, ανοίγει θριαμβευτικά το 31ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.

Η πανελλήνια πρώτη προβολή της ταινίας θα γίνει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Με σεβασμό στην ιστορία τους και βλέμμα στραμμένο προς το μέλλον, οι ξεχωριστές 31ες Νύχτες Πρεμιέρας, ξεκινούν το κινηματογραφικό τους ταξίδι με τον πιο λαμπερό και ταιριαστό τρόπο, την πλέον αναμενόμενη ταινία της χρονιάς.



Λίγα λόγια για την ταινία

Το Bugonia αποτελεί το αγγλόφωνο ριμέικ της νοτιοκορεάτικης ταινίας του 2003 Save the Green Planet!, σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwan.

Από τις πιο απολαυστικές και δεξιοτεχνικά σκηνοθετημένες ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου, με μια θαυμάσια Έμμα Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η «Βουγονία» εμπνέεται από τη σύγχρονη απονάρκωση ενός ολόκληρου πλανήτη τον οποίο χειραγωγούν ψευδείς ειδήσεις, ατέρμονη εσχατολογία, αλλά και μια γενικότερη παράνοια την οποία κατάφερε να οξύνει ακόμη περισσότερο ο ερχομός του COVID.

Ισορροπώντας επιτυχημένα ανάμεσα στο κωμικό και το δραματικό, η ταινία εξιστορεί αρχικά την περίπτωση απαγωγής και ομηρείας μιας διευθύνουσας συμβούλου σε πανίσχυρη φαρμακευτική εταιρεία από δύο άντρες οι οποίοι έχουν ταΐσει με τόση πολλή συνωμοσιολογία το μυαλό τους ώστε να έχουν πειστεί ότι η ψυχρή και αδίστακτη CEO είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα, που έχει έρθει στον πλανήτη μας προκειμένου να τον οδηγήσει μεθοδικά και ύπουλα στον αφανισμό του.

Ξεκινώντας σπαρταριστά από μια πλοκή που διερωτάται για τους κινδύνους που κρύβει η (παρ)ερμηνεία της αλήθειας σε ένα σημερινό κόσμο ο οποίος επιμένει να την διαστρεβλώνει διαρκώς, ο Λάνθιμος σπρώχνει την ιστορία του να απογειωθεί σε ένα ντελιριακό τρίτο μέρος που θα επιχειρήσει να απαντήσει με σαρδόνιο χιούμορ στο ίδιο φλέγον ερώτημα το οποίο τόσες φορές ως τώρα έχει διατυπωθεί κινηματογραφικά: Αξίζει τελικά στην ανθρωπότητα να σωθεί και της επιτρέπεται να διαιωνίζεται έπειτα από τις τόσες αμαρτίες και ατασθαλίες που κατά συρροή διαπράττει;



Πρωταγωνιστούν: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν. Το σενάριο υπογράφει ο Γουίλ Τρέισι.

Σημειώνεται ότι η ταινία έκανε παγκόσμια πρεμιέρα στο διαγωνιστικό τμήμα του Φεστιβάλ Βενετίας και σηματοδοτεί την τρίτη ταινία του Λάνθιμου σε τρία χρόνια, με την Στόουν στον πρωταγωνιστικό ρόλο και στις τρεις.



Στην πρεμιέρα στη Βενετία, η ταινία αποθεώθηκε από το κοινό το οποίο χειροκροτούσε όρθιο τους συντελεστές επί σχεδόν 7 λεπτά!



Το Bugonia (Βουγονία) θα κυκλοφορήσει στους ελληνικούς κινηματογράφους στις 6 Νοεμβρίου από την Tanweer.