Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις θα παραστεί στην πανελλήνια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «Ανεμώνη», στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

O Ντάνιελ Ντέι Λιούις επιστρέφει στην Ελλάδα στο πλαίσιο του 31ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας «Νύχτες Πρεμιέρας».



Ο σπουδαίος ηθοποιός ο οποίος επιστρέφει και στην υποκριτική μετά από μία παύση επτά ετών, θα παραστεί στην πρώτη πανελλήνια προβολή της νέας του ταινίας με τίτλο, «Ανεμώνη». Στην ταινία ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις πρωταγωνιστεί και συνυπογράφει το σενάριο μαζί με τον γιο του Ρόναν, ο οποίος σκηνοθετεί.



Η προβολή θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και θα έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, καθώς όλα τα έσοδα θα διατεθούν για τους σκοπούς της Εταιρείας Προστασίας Σπαστικών/Πόρτα Ανοιχτή. Σημειώνεται ότι ο ηθοποιός είναι «παντοτινός φίλος της Πόρτας Ανοιχτής» και συνηθίζει να τη στηρίζει σε κάθε ευκαιρία.



Η ιστορία της ταινίας ακολουθεί δύο αδέλφια στη Βόρεια Αγγλία, τα οποία συναντιούνται ξανά ύστερα από πολλά χρόνια, ενώ το παρελθόν τους είναι γεμάτο μυστικά και πληγές.

Σύμωνα με την υπόθεση: Ένας μεσήλικας άνδρας ταξιδεύει στο δάσος για να βρει τον απομονωμένο αδελφό του, με τον οποίο τον συνδέει ένα περίπλοκο παρελθόν και ένα συγκλονιστικό συμβάν.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στους κινηματογράφους στις 23 Οκτωβρίου 2025 από την Tanweer.



Ο πολιτισμός δεν είναι πολυτέλεια



Πρέπει να σημειωθεί ότι η 31η έκδοση των Νυχτών Πρεμιέρας θα διεξαχθεί σε σημαντικά περιορισμένη μορφή, καθώς αντίθετα με ό,τι συνέβαινε μέχρι τώρα, δεν θα επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την φετινή διοργάνωση του φεστιβάλ.



«Στις 27 Ιουνίου 2025, στην Ελευσίνα, παρά τις αντίθετες διαβεβαιώσεις που είχαν προηγηθεί και ενώ οι εργασίες προετοιμασίας του Φεστιβάλ είχαν ξεκινήσει από μήνες, ενημερωθήκαμε αιφνιδίως ότι δεν θα επεκταθεί η κρατική χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ για την φετινή διοργάνωση των Νυχτών Πρεμιέρας».

Οι 31ες «Νύχτες Πρεμιέρας» πραγματοποιούνται με την αμέριστη, άμεση και πολύτιμη οικονομική στήριξη των ιδιωτικών - εμπορικών χορηγών του Φεστιβάλ, διατηρώντας και - σε κάποιες περιπτώσεις - ενισχύοντας τις συμφωνίες με τον θεσμό. Ταυτόχρονα, ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) συνέβαλε και φέτος στην υλοποίηση των δράσεων του Φεστιβάλ.



Παράλληλα, όπως αναφέρει η διοργάνωση του φεστιβάλ «αναζητήσαμε αρωγή για την κάλυψη του χρηματοδοτικού κενού από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, λαμβάνοντας μια περιορισμένη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Πολιτισμού και με την έκτακτη υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας (ΕΚΚΟΜΕΔ), μπορέσαμε να διατηρήσουμε τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης και είμαστε ευγνώμονες για αυτό. Ευχαριστούμε ιδιαίτερα για την άμεση και σταθερή ανταπόκριση τον Διευθύνοντα Σύμβουλο του ΕΚΚΟΜΕΔ, κο Λεωνίδα Χριστόπουλο καθώς και τη Γενική Διευθύντρια Κινηματογράφου του ΕΚΚΟΜΕΔ, κα Αθηνά Καρτάλου».

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31ου ΔΦΚΑ ΝΥΧΤΕΣ ΠΡΕΜΙΕΡΑΣ

Παραμένουν τα διαγωνιστικά τμήματα:



Διεθνές Διαγωνιστικό

Διαγωνιστικό Ντοκιμαντέρ

Ελληνικές Μικρές Ιστορίες (περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα εδώ)

Μειωμένο πρόγραμμα:

Στην κανονική κλίματα του Φεστιβάλ, βλέπαμε πάνω από 100 ταινίες μεγάλου μήκους. Φέτος το πρόγραμμά με το ένα τρίτο του προϋπολογισμού, περιλαμβάνει τις μισές ταινίες και αναγκαστικά λιγότερα slot.

Στο πλαίσιο αυτό, επίσης ακυρώνονται δυστυχώς τέσσερις σημαντικές ενότητες των Νυχτών Πρεμιέρας:



τα Αφιερώματα

οι Ειδικές προβολές

το τμήμα Midnight και

το τμήμα Music & Film

Λόγω των ανωτέρω περικοπών, οι φετινές Νύχτες δεν δύνανται να εκδώσουν Διαπιστεύσεις ενώ, προς τιμήν του αφοσιωμένου /αφιερωμένου κοινού, προβλέπεται η έκδοση περιορισμένου αριθμού ΕΙΔΙΚΩΝ καρτών διαρκείας 10 προβολών, στην τιμή των 80 ευρώ, με προνόμιο προτεραιότητας στην προπώληση και αποκλειστική πρόσκληση στην Τελετή Έναρξης.

Οι Κάρτες ΑΜΕΑ και Ανέργων παραμένουν και στην 31η διοργάνωση.