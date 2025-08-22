«Anemone»: Η επιστροφή του Ντάνιελ Ντέι Λιούις στη μεγάλη οθόνη (Βίντεο)

Η ταινία «Anemone» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του γιου του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του 27χρονου Ρόναν.

Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το δράμα Anemone, την ταινία με την οποία επιστρέφει μετά από 8 χρόνια απουσίας από τη μεγάλη οθόνη, ο εξαιρετικός Ντάνιελ Ντέι Λιούις.

Ο βραβευμένος με τρία Όσκαρ ηθοποιός είχε αποσυρθεί από την υποκριτική το 2017, μετά την ολοκλήρωση της ταινίας «Αόρατη Κλωστή» του Πολ Τόμας Άντερσεν. Τότε όπως είχε πει ο ίδιος, τα γυρίσματα τον είχαν αφήσει «καταβεβλημένο από ένα αίσθημα θλίψης».

«Ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις δεν θα εργάζεται πλέον ως ηθοποιός», ανέφερε δήλωση που είχε κυκλοφορήσει τότε. «Είναι απέραντα ευγνώμων για όλους τους συνεργάτες και το κοινό του όλα αυτά τα χρόνια».

Ωστόσο ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις είχε αποσυρθεί από το επάγγελμα και το 1997, μετά τα γυρίσματα του «Ο Μποξέρ», όταν ξεκίνησε μια νέα καριέρα ως υποδηματοποιός στην Ιταλία. Στη συνέχεια επέστρεψε για να γυρίσει την ταινία «Οι Συμμορίες της Νέας Υόρκης» με τον Μάρτιν Σκορσέζε το 2002.

Η ταινία «Anemone» είναι η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία του γιου του Ντάνιελ Ντέι Λιούις, του 27χρονου Ρόναν, ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί κυρίως ως ζωγράφος και έχει κάνει δύο ταινίες μικρού μήκους, το 2016 και το 2017.

Πατέρας και γιος συνυπογράφουν το σενάριο, το οποίο περιγράφεται ως μια εξερεύνηση «των πολύπλοκων και βαθιών δεσμών που υπάρχουν μεταξύ αδελφών, πατεράδων και γιων». Την παραγωγή της ταινίας έχει αναλάβει η εταιρεία Plan B του Μπραντ Πιτ. Η Anemone θα κάνει πρεμιέρα στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης τον Οκτώβριο.

Ευρέως θεωρούμενος ως ένας από τους καλύτερους ηθοποιούς όλων των εποχών, ο Ντάνιελ Ντέι Λιούις έχει κερδίσει Όσκαρ για τους ρόλους του στις εμβληματικές ταινίες «Το Αριστερό μου Πόδι», «Λίνκολν» και «Θα Χυθεί Αίμα».

Το Anemone διαδραματίζεται στο Γιορκσάιρ στα τέλη της δεκαετίας του 1980 και πραγματεύεται την τύχη δύο αδελφών που υπηρέτησαν ως Βρετανοί παραστρατιωτικοί στη Βόρεια Ιρλανδία 20 χρόνια πριν. Στην ταινία πρωταγωνιστούν επίσης ο Σον Μπιν και η Σαμάνθα Μόρτον.

{https://www.youtube.com/watch?v=sDICkov1xZY}