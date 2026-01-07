Αν και ο Bruno Mars δεν ήταν στο προσκήνιο ως σόλο καλλιτέχνης, πέρασε το 2025 κυριαρχώντας στα charts με διάφορες συνεργασίες.

Ο Bruno Mars ανακοίνωσε την κυκλοφορία του νέου του άλμπουμ, το πρώτο μετά από σχεδόν μία δεκαετία.

Το «The Romantic», θα κυκλοφορήσει στις 27 Φεβρουαρίου, ενώ κάποια πρώτα δείγματα θα κοινοποιηθούν την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου.

Ο τραγουδιστής ξεκίνησε σταδιακά την κυκλοφορία του άλμπουμ μέσα στην εβδομάδα, ανακοινώνοντας στα social media ότι το άλμπουμ του ολοκληρώθηκε. Το «The Romantic» θα είναι το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του και η πρώτη σόλο κυκλοφορία του από το «24K Magic», το οποίο κυκλοφόρησε το 2016.

Αν και ο Mars δεν ήταν στο προσκήνιο ως σόλο καλλιτέχνης, πέρασε το 2025 κυριαρχώντας στα charts με διάφορες συνεργασίες. Το «Die With a Smile», το ντουέτο του με τη Lady Gaga, ήταν ένα από τα μεγαλύτερα singles της χρονιάς, φτάνοντας στην κορυφή του Billboard Hot 100 για πέντε εβδομάδες ενώ έγινε το τραγούδι που έφτασε το ένα δισεκατομμύριο streams στο Spotify.

Εμφανίστηκε επίσης μαζί με τη Sexyy Red για το «Fat Juicy & Wet» και τη Rosé για το «APT.», το τελευταίο εκ των οποίων είναι υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς, τραγούδι της χρονιάς και καλύτερη εμφάνιση ποπ ντουέτου/ομάδας στα βραβεία Grammy τον επόμενο μήνα.

Το τελευταίο άλμπουμ του Bruno Mars, «24K Magic», κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 2016 και κατέλαβε τη 2η θέση στο Billboard 200.

Με πληροφορίες του Variety