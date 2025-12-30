Ποιες άλλες ταινίες είδαμε στα σινεμά το τετραήμερο των Χριστουγέννων, εκτός από τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδή.

To πιο γιορτινό τετραήμερο της χρονιάς έφερε συνολικά 342.870 θεατές στις κινηματογραφικές αίθουσες (ένας αριθμός ρεκόρ στην εποχή του streaming), εκ των οποίων οι 144.712 πήγαν για να δουν τον Καποδίστρια του Γιάννη Σμαραγδή, την πιο πολυσυζητημένη ταινία των ημερών που έχει καταφέρει ωστόσο να διχάσει τους θεατές για το καλλιτεχνικό της αποτέλεσμα.

Αξιοσημείωτο είναι πάντως το γεγονός ότι η απήχηση της ταινίας είναι τόσο μεγάλη, που όσο γρήγορα σχηματίζονται ουρές έξω από τα σινεμά για τον Καποδίστρια, τόσο γρήγορα εξαφανίζονται τα εισιτήρια, με αποτέλεσμα αρκετές αίθουσες να προσθέτουν προβολές το... μεσημέρι.



Ο Καποδίστριας συνεχίζει λοιπόν να σαρώνει στις κινηματογραφικές αίθουσες με απανωτά sold-out σε όλη την Ελλάδα και αν μας ρωτάτε, όλα δείχνουν ότι αυτό θα συνεχίσει να κάνει μέχρι το τέλος της εορταστικής περιόδου.

Για τους λάτρεις των στατιστικών, η ταινία του Σμαραγδή έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025, το μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας του σκηνοθέτη, το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα Ελληνικής ταινίας όλων των εποχών χωρίς previews και το δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας ανεξαρτήτου προέλευσης των τελευταίων 15 ετών χωρίς previews.

Σε άλλα νέα, τα Κάλαντα των Χριστουγέννων συνεχίζουν την επιτυχημένη τους πορεία, παρουσιάζοντας μάλιστα αύξηση των εισιτηρίων τους, όπως ακριβώς και η Ζωούπολη 2 και σε αυτό βέβαια βοηθάει το χριστουγεννιάτικο διάλειμμα των παιδιών από τα σχολεία.

Μέσα το Top 10 του τετραημέρου των Χριστουγέννων, συναντάμε ακόμα το Χρυσό Λιοντάρι της Βενετίας, δηλαδή την ταινία Father Mother Sister Brother του Τζιμ Τζάρμους που προσέλκυσε παραπάνω από 11.000 θεατές.

Δείτε το Top 10 των ταινιών για το χριστουγεννιάτικο τετραήμερο 25 έως 28 Δεκεμβρίου 2025