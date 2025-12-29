Απανωτά sold out το τετραήμερο των Χριστουγέννων, προστέθηκαν και μεσημεριανές προβολές για να εξυπηρετήσουν το κοινό. Τα νούμερα ρεκόρ που σημείωσε.

Το τετραήμερο των Χριστουγέννων ανήκε ξεκάθαρα στη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή «Καποδίστριας», ο οποίος σάρωσε στις κινηματογραφικές αίθουσες με απανωτά sold-out σε όλη την Ελλάδα.

Το κοινό υποδέχθηκε την ταινία με ενθουσιασμό και συγκίνηση, ενώ δεν είναι λίγες οι αναφορές για χειροκροτήματα μετά το τέλος της προβολής στις αίθουσες.

Ο «Καποδίστριας» σε νούμερα

144,712 εισιτήρια πανελλαδικά

πανελλαδικά Μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας για το 2025.

Μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας του Γιάννη Σμαραγδή.

Δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα Ελληνικής ταινίας όλων των εποχών χωρίς previews.

Δεύτερο μεγαλύτερο άνοιγμα ταινίας ανεξαρτήτου προέλευσης των τελευταίων 15 ετών χωρίς previews.

Σύνοψη

Η ταινία Καποδίστριας είναι μία ιστορική ταινία που διαδραματίζεται στις αρχές του 19ου αιώνα και αναφέρεται στην αληθινή ιστορία του μεγαλύτερου Έλληνα πολιτικού και πρώτου Κυβερνήτη της Ελλάδας, Ιωάννη Καποδίστρια, μετά την απελευθέρωσή της από τους Οθωμανούς. Υπερασπίζεται με σθένος, καλοσύνη και αξιοπρέπεια την ελευθερία του κάθε ανθρώπου, θυσιάζοντας ακόμη και τον μεγάλο έρωτα της ζωής του, και δεν διστάζει να συγκρουστεί με τις δυνάμεις του κακού, θυσιάζοντας πλούτη, δόξα και διεθνή αναγνώριση. Όταν η Ελλάδα αποκτά την ελευθερία της, ο Καποδίστριας καλείται να αναλάβει πρώτος Κυβερνήτης. Παρότι διαισθάνεται ότι θα δολοφονηθεί, αποδέχεται αγόγγυστα την μοίρα του και θυσιάζεται, υπηρετώντας με πίστη και αφοσίωση την πατρίδα του. Αυτή η θυσία τον οδηγεί στην αληθινή ελευθερία.

Σκηνοθετικό Σημείωμα

Η Ελλάδα ευλογήθηκε με τη γέννηση του Ιωάννη Καποδίστρια. Όλη του η ζωή ήταν ένα στρατήγημα. Ένα στρατήγημα για την ανάδειξη της μέσα Ανώτερης Ελλάδας, για να μπορέσει η χώρα να σταθεί όρθια.



Ο Καποδίστριας εξετέλεσε την εντολή, έριξε το σπόρο, μετά ανέβηκε το Γολγοθά του, και ακέραιος, άσπιλος και λευκοφόρος επέστρεψε στην κεντρική πηγή, στο Θείο. Γι’ αυτό και όσο ζούσε, από την πρώτη στιγμή της ύπαρξής του υπηρετώντας το σχέδιο του Θεού έβαλε τα θεμέλια για την ελληνική επανάσταση και την γέννηση του νέου ελληνικού Έθνους. Όταν έλαβε την εντολή να κυβερνήσει επιτέλεσε την αποστολή του με ανιδιοτέλεια και δοτικότητα, υπηρετώντας με τιμή την ανώτερη αξία των Ελλήνων που είναι η προάσπιση της Ελλάδος και του Ελληνισμού και μας άφησε την ευθύνη για να μην χαθεί ο ευλογημένος σπόρος που έριξε...

Γιάννης Σμαραγδής

Πρωταγωνιστούν

Καποδίστριας ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΥΡΙΑΓΚΟΣ | Μέτερνιχ FINBAR LYNCH | Πρωθυπουργός Σπηλιάδης ΤΑΣΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | Κολοκοτρώνης ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΟΥΜΟΥΡΗΣ | Νικόδημος ΝΙΚΟΡΕΣΤΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ | Ρωξάνδρα ΗΛΕΚΤΡΑ ΦΡΑΓΚΙΑΔΑΚΗ | Τσάρος Αλέξανδρος ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ | Άυλη Μορφή ΝΑΤΑΛΙΑ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ | Μαντώ Μαυρογένους ΜΑΙΡΗ ΒΙΔΑΛΗ | Charlotte de Sor ΚΑΙΤΗ ΙΜΠΡΟΧΩΡΗ | Κουντουριώτης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | Πετρόμπεης Μαυρομιχάλης ΜΙΧΑΛΗΣ ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΔΩΝΗΣ | Μάντης Έλενος ΤΑΣΟΣ ΠΑΛΑΝΤΖΙΔΗΣ | Βοσκός ΠΑΝΟΣ ΣΚΟΥΡΟΛΙΑΚΟΣ | Γυναίκα Βοσκού ΜΕΛΙΝΑ ΒΑΜΒΑΚΑ | Κανάρης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΑΝΙΚΑΣ | Αλέξανδρος Στούρτζα ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ | Γεώργιος Μαυρομιχάλης ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΛΩΡΑΤΟΣ | Κωσταντής Μαυρομιχάλης ΠΑΥΛΟΣ ΚΟΥΡΤΙΔΗΣ | Mason SEAN JAMES SUTTON | Γεώργιος Σταύρου ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΟΣ | Charles Pictet De Rochemont ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΛΛΑΤΟΣ | Jean Gabriel Eynard NATHAN THOMAS | Βαρόνος Hager DIRK SIKORSKI | Άγγλος Πρέσβης DUNCAN SKINNER | Αλέξανδρος Υψηλάντης ΠΑΝΟΣ ΚΛΑΔΗΣ | Στρατηγός Blucher ADRIAN FRIELING | Ρώσος Πρέσβης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΡΑΣ | Τσαρίνα Ελισάβετ ΕΡΡΙΚΑ ΜΠΙΓΙΟΥ | Τσάρος Νικόλαος ΙΒΑΝ ΣΒΙΤΑΪΛΟ | Τσαρίνα Αλεξάνδρα ΕΛΕΝΑ ΑΜΒΡΟΣΙΑΔΟΥ | Ζαΐμης ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | Αλέξανδρος Στούρτζας ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΥΡΙΟΣ

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σενάριο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Σμαραγδής

Διευθυντής Φωτογραφίας: Άρης Σταύρου

Μοντάζ: Στέλλα Φιλιπποπούλου

Μουσική: Μίνως Μάτσας

Μίξη Ήχου: Κώστας Βαρυμποπιώτης

Συνεργάτης Σκηνοθέτης: Χάρης Κοντογιάννης

Σκηνικά: Κατερίνα Ζουράρη, Σπύρος Λάσκαρης, Vlad Vieru, Μιχάλης Σδούγκος

Κοστούμια: Μιχάλης Σδούγκος, Ελληνικές Στολές – Νίκος Πλακίδας

Colorist: Άγγελος Μπάλλας

Steadicam: Μιχάλης Τσιμπερόπουλος

Συνεργασία στο Σενάριο: Δημήτρης Νόλλας, Ελένη Σμαραγδή, Jackie Pavlenko

Οργάνωση Παραγωγής: Άρτεμις Λεοντίδου

Διεύθυνση Παραγωγής: Ραχήλ Μανουκιάν, Αχιλλέας Βιλλιώτης

Παραγωγή: Αλέξανδρος Φιλμ

Συμπαραγωγοί: ΕΡΤ, NOVA, Ελένη Μπούση

Με την υποστήριξη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου, Οπτικοακουστικών Μέσων και Δημιουργίας – Creative Greece

Χορηγοί: Alter Ego Media, Έλενα Αμβροσιάδου, Μάκης Μάτσας, ΔΕΗ, Αντώνης Καρατζής, Γιάννης Λεμπιδάκης, Καλυψώ Σαΐτη, Αφοί Φακλάρη Α.Ε., ΕΥ

Δωρητές: Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού & Πολιτιστικού Έργου (Κ.Ι.Κ.Π.Ε.), Ανδρέας Χριστοφής, πολλαπλοί ανώνυμοι Έλληνες δωρητές μέσω crowdfunding

H ταινία «Καποδίστριας» κυκλοφορεί στους κινηματογράφους σε όλη την Ελλάδα, από την Tanweer και την AVE.