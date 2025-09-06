ΔΕΘ - Τέμπη: Live blog οι συγκεντρώσεις και οι πορείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Σε εξέλιξη οι πορείες και οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

Ραντεβού για ακόμη μια φορά δίνουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη -και ενόψει της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ- τα συνδικάτα.

Ειδικότερα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διαδηλώνουν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ κάλεσμα σε όλες τις πόλεις της χώρας για την τραγωδία των Τεμπών, έχει κάνει η Μαρία Καρυστιανού.

