ΔΕΘ - Τέμπη: Live blog οι συγκεντρώσεις και οι πορείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

ΔΕΘ - Τέμπη: Live blog οι συγκεντρώσεις και οι πορείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα
Σε εξέλιξη οι πορείες και οι συγκεντρώσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις.

Ραντεβού για ακόμη μια φορά δίνουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη -και ενόψει της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ- τα συνδικάτα.

Ειδικότερα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διαδηλώνουν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ κάλεσμα σε όλες τις πόλεις της χώρας για την τραγωδία των Τεμπών, έχει κάνει η Μαρία Καρυστιανού.

Δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις


LIVE

  • ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στο δρόμο

    18:48:49

  • Κάλεσμα σε δεκάδες περιοχές

    18:45:43

    Υπενθυμίζεται ότι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί επίσης και σε άλλες πόλεις όπως: Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Χαλκίδα, Τρίκαλα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάρο, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Ρόδο.

    Σημειώνεται ότι στα καλέσματα θα ανταποκριθούν και Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε πόλεις όπως το Λονδίνο.

  • Στο πόδι 2.500 αστυνομικοί

    18:44:40

  • Στην πορεία στη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας

    18:41:34

    koutsoympas_thessaloniki_af627.jpg

  • Οι πρώτες εικόνες από τις πορείες στη Θεσσαλονίκη

    18:40:17

    deth_pories4_ed0c2.jpgdeth_pories2_2fceb.jpgdeth_pories3_fcef5.jpg

