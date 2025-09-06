ΔΕΘ - Τέμπη: Live blog οι συγκεντρώσεις και οι πορείες σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα

Ραντεβού για ακόμη μια φορά δίνουν αυτή την ώρα στη Θεσσαλονίκη -και ενόψει της ομιλίας του Κ. Μητσοτάκη στα εγκαίνια της 89ης ΔΕΘ- τα συνδικάτα.
Ειδικότερα ΓΣΕΕ, ΑΔΕΔΥ και Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης διαδηλώνουν στο Άγαλμα Βενιζέλου, ενώ κάλεσμα σε όλες τις πόλεις της χώρας για την τραγωδία των Τεμπών, έχει κάνει η Μαρία Καρυστιανού.
Δείτε LIVE όλες τις εξελίξεις
LIVE
-
ΓΣΕΕ - ΑΔΕΔΥ στο δρόμο18:48:49
-
Κάλεσμα σε δεκάδες περιοχές18:45:43
Υπενθυμίζεται ότι προγραμματισμένες συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί επίσης και σε άλλες πόλεις όπως: Πάτρα, Λάρισα, Ηράκλειο, Χανιά, Χαλκίδα, Τρίκαλα, Σέρρες, Αλεξανδρούπολη, Κέρκυρα, Ιωάννινα, Πάρο, Ρέθυμνο, Καρδίτσα, Ρόδο.
Σημειώνεται ότι στα καλέσματα θα ανταποκριθούν και Έλληνες που βρίσκονται στο εξωτερικό, σε πόλεις όπως το Λονδίνο.
-
Στο πόδι 2.500 αστυνομικοί18:44:40
-
Στην πορεία στη Θεσσαλονίκη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας18:41:34
-
Οι πρώτες εικόνες από τις πορείες στη Θεσσαλονίκη18:40:17