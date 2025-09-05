Το ΠΑΜΕ τρολάρει το 13ωρο με πρωταγωνιστή τον Τάσο (Βίντεο)

Το εργασιακό νομοσχέδιο μόνο σε κάποιο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εφαρμοστεί, λέει το ΠΑΜΕ.

«Με λένε Τάσο, δουλεύω 8 ώρες σε εργοτάξια. Ήθελα μια αλλαγή στη ζωή μου έτσι σκέφτηκα να δοκιμάσω τα όριά μου. Πήγα και βρήκα την υπουργό Εργασίας, της ζήτησα αυτό που ήθελα: να δουλεύω επιτέλους 13 ώρες να ρίχνω μπετά 10 ώρες, να καλουπώνω δίχως αύριο» με αυτό το ευφάνταστο βίντεο το ΠΑΜΕ τρολάρει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και καλεί σε κινητοποιήσεις.

Ο ήρωας του βίντεο ο Τάσος μιλάει για την ανατροφή των δύο παιδιών του, τον ελεύθερο χρόνο του που θα χάσει αλλά όπως λέει «δεν πειράζει θα βρούμε άκρη με τα παιδιά. Το παν είναι να πάνε καλά η οικονομία και οι επιχειρήσεις μας».

Δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα προλαβαίνουμε, θα τα κάνει το αφεντικό ο ίδιος αυτοπροσώπως, συνεχίζει ο Τάσος. Επιτέλους θα δουλεύω 13 ώρες, λέει.

«Εγώ ζήτησα από την κ. υπουργό να δουλεύω 13 ώρες. Φυσικά και είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες» καταλήγει ο Τάσος στο βίντεο του ΠΑΜΕ, που απευθύνει κάλεσμα για πορείες και συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στις 17:50 στη ΧΑΝΘ το Σάββατο και στις 19:30 στο Σύνταγμα, αντίστοιχα.

{https://twitter.com/PAMEhellas/status/1963993378552451313}