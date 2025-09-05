Games
Το ΠΑΜΕ τρολάρει το 13ωρο με πρωταγωνιστή τον Τάσο (Βίντεο)

Το ΠΑΜΕ τρολάρει το 13ωρο με πρωταγωνιστή τον Τάσο (Βίντεο) Φωτογραφία: X
Το εργασιακό νομοσχέδιο μόνο σε κάποιο δημιούργημα της τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσε να εφαρμοστεί, λέει το ΠΑΜΕ.

«Με λένε Τάσο, δουλεύω 8 ώρες σε εργοτάξια. Ήθελα μια αλλαγή στη ζωή μου έτσι σκέφτηκα να δοκιμάσω τα όριά μου. Πήγα και βρήκα την υπουργό Εργασίας, της ζήτησα αυτό που ήθελα: να δουλεύω επιτέλους 13 ώρες να ρίχνω μπετά 10 ώρες, να καλουπώνω δίχως αύριο» με αυτό το ευφάνταστο βίντεο το ΠΑΜΕ τρολάρει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο και καλεί σε κινητοποιήσεις.

Ο ήρωας του βίντεο ο Τάσος μιλάει για την ανατροφή των δύο παιδιών του, τον ελεύθερο χρόνο του που θα χάσει αλλά όπως λέει «δεν πειράζει θα βρούμε άκρη με τα παιδιά. Το παν είναι να πάνε καλά η οικονομία και οι επιχειρήσεις μας».

Δεν θα κάνουμε τίποτα, δεν θα προλαβαίνουμε, θα τα κάνει το αφεντικό ο ίδιος αυτοπροσώπως, συνεχίζει ο Τάσος. Επιτέλους θα δουλεύω 13 ώρες, λέει.

«Εγώ ζήτησα από την κ. υπουργό να δουλεύω 13 ώρες. Φυσικά και είμαι φτιαγμένος με τεχνητή νοημοσύνη. Σιγά μην υπάρχει άνθρωπος που θέλει να δουλεύει 13 ώρες» καταλήγει ο Τάσος στο βίντεο του ΠΑΜΕ, που απευθύνει κάλεσμα για πορείες και συγκεντρώσεις σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα, στις 17:50 στη ΧΑΝΘ το Σάββατο και στις 19:30 στο Σύνταγμα, αντίστοιχα.

{https://twitter.com/PAMEhellas/status/1963993378552451313}

Γιατί οι αρθρώσεις σου «διαμαρτύρονται» όταν αλλάζει ο καιρός;

Ανακάλυψε την πραγματική αξία του ακινήτου σου με τη HOMLI

Public: «Όλα για το σχολείο σε ένα μέρος – ποικιλία, ευκολία και ευελιξία»

Θέλεις σπιτικό φαγητό κάθε μέρα χωρίς να σπαταλάς ώρες στην κουζίνα; Σου έχω τη λύση!

Πέντε «αθώες» τροφές χωρίς ζάχαρη που καταστρέφουν τα δόντια μας - Οδοντίατροι προειδοποιούν

Σήμερα οι ανακοινώσεις για προσλήψεις 24.000 αναπληρωτών εκπαιδευτικών

Οι ανακοινώσεις Μητσοτάκη στη ΔΕΘ 2025: «Κλείδωσε» το πακέτο 1,7 δισ. ευρώ

Αυξημένες εισφορές για χιλιάδες ελεύθερους επαγγελματίες - Ποιες συντάξεις επηρεάζονται

Το μικροσκοπικό ψαροχώρι που απέχει μόλις 1,5 ώρα από την Αθήνα

Έρχονται αναδρομικά 27 μηνών για 50.000 απόστρατους και νέο μισθολόγιο στρατιωτικών

Είναι οι μεταμοσχεύσεις οργάνων το «εισιτήριο» για την αιώνια ζωή;

Μελέτη: Τα τεχνητά γλυκαντικά στα αναψυκτικά διαίτης «γερνούν» τον εγκέφαλο

Διατροφολόγος επιβεβαιώνει τον Jamie Oliver: «Τόσες μερίδες φρούτων και λαχανικών πρέπει να τρώμε κάθε μέρα»

Πόσα χρόνια καπνίσματος μπορούν να προκαλέσουν καρκίνο;

Σε τεντωμένο σκοινί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου: Ξεκάθαρη θέση ζητά η Αθήνα

Στην Αγορά Εξισορρόπησης οι Σταθμοί Αποθήκευσης – Η πρόταση ΑΔΜΗΕ σε διαβούλευση

Λογαριασμοί ρεύματος: Γιατί οι προμηθευτές δεν θέλουν το νέο κόκκινο τιμολόγιο

Καθηλωμένη η αγορά ηλιακών – Απολύσεις προ των πυλών λόγω των καθυστερήσεων στο «Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσίφωνα»

Υψηλοί φόροι, χαμηλές πράσινες επενδύσεις- Οι ΜμΕ χωρίς στήριξη στην πράσινη μετάβαση

Αλλάζουν από το 2026 οι ώρες αιχμής ζήτησης ρεύματος

