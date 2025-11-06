Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για «επικοινωνιακές παροχές» και «προεκλογικού τύπου χειρισμούς» στη συζήτηση στη Βουλή για το φορολογικό νομοσχέδιο.

Σε κλίμα έντασης διεξάγεται στη Βουλή η συζήτηση για το φορολογικό νομοσχέδιο, που ενσωματώνει τα κυβερνητικά μέτρα της ΔΕΘ.

Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία επί της αρχής και επί των άρθρων, θέλοντας, όπως είπε ο εισηγητής της Μάνος Κόνσολας, να φανεί «ποιοι θα στηρίξουν ή όχι τα θετικά μέτρα» ύψους 1,7 δισ. ευρώ, με την αντιπολίτευση να κατηγορεί την κυβέρνηση για «επικοινωνιακές παροχές» και «προεκλογικού τύπου χειρισμούς».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, δήλωσε ότι το κόμμα του θα υπερψηφίσει τα μέτρα, αλλά άφησε σαφείς αιχμές για τη συνολική κυβερνητική πολιτική. «Θα τα ψηφίσουμε, αλλά μην έχετε αυταπάτες. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή νοοτροπίας και σχέδιο που εσείς δεν μπορείτε να καταρτίσετε», τόνισε, προσθέτοντας πως «τα επιδόματα δεν πρόκειται να σας σώσουν».

Σφοδρή επίθεση εξαπέλυσε ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, χαρακτηρίζοντας τα μέτρα «όχι απλώς ψίχουλα, αλλά το άλλοθι για την κλοπή του λαϊκού εισοδήματος». Αναφέρθηκε στα ΕΛΤΑ, κάνοντας λόγο για «προμελετημένο σχέδιο ιδιωτικοποίησης των ταχυδρομικών υπηρεσιών», ενώ για τον ΟΠΕΚΕΠΕ κατήγγειλε «μηχανισμό βολέματος ημετέρων». «Σταματήστε να παίζετε πινγκ πονγκ με τους αγρότες ανάμεσα στο υπουργείο και την ΕΕ», πρόσθεσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Από τη Νέα Αριστερά, ο Αλέξης Χαρίτσης έκανε λόγο για «φορολογικό νομοσχέδιο-ξεροκόμματο» που επιστρέφει «ψίχουλα από τα κέρδη των πλουσίων και της πολεμικής βιομηχανίας». Παράλληλα, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι «δεν αναλαμβάνει ποτέ ευθύνη για τίποτα και για αυτήν πάντα φταίνε οι προηγούμενοι», ενώ για τα ΕΛΤΑ, μίλησε για έναν «πρωθυπουργό που κρύβεται στο Μέγαρο Μαξίμου, κινεί από εκεί τα νήματα και εμφανίζεται σαν να μην ξέρει τίποτα για το “έγκλημα”», καλώντας την κυβέρνηση να δώσει στη Βουλή εξηγήσεις.

Ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος, μίλησε για «παροχές δύο ταχυτήτων, «λίγα για τους φτωχούς, πολλά για τους πλούσιους φίλους» όπως είπε, ζητώντας εισαγγελική έρευνα για τα ΕΛΤΑ, «όπου παρέες διευθυντών κατασπατάλησαν δημόσιο χρήμα». Παράλληλα, προκάλεσε αίσθηση με την πρότασή του για «νομιμοποίηση της οπλοκατοχής» ως λύση στην κρητική βεντέτα, υποστηρίζοντας πως «μόνο το νόμιμο όπλο στο σπίτι σου μπορεί να φέρει ασφάλεια».